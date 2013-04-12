Huawei Edge amiral gemi modeline ait olduğu iddia edilen görseller sızdırıldı













Yıl başında tanıttığı Ascend D2 ve Ascend Mate modelleri ile pazar payını artırmayı planlayan Huawei'nin yeni bir amiral gemi modeli üzerinde çalıştığı bir süredir dile getiriliyor.





Huawei daha önce donanımın yanında tasarım konusunda da önemli yenilikler getireceklerini sık sık gündeme getirmekteydi. Edge adını alacağı iddia edilen yeni amiral gemi modelinde de Huawei, tasarım olarak dikkat çekici bir kombinasyon sunacak.





Bazı kaynaklardan elde edilen görsellere göre Huawei Edge modelinde 4.9 inçlik Full HD bir ekrana sahip olacak. Yine Huawei üretimi yeni nesil 4 çekirdekli bir işlemci, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte kamera, 16GB/32GB depolama kapasiteleri, 2600mAh batarya, Android 4.2 işletim sistemi şeklinde diğer özelliklerinin olacağı belirtiliyor. Modelin dikkat çekici yanı ise eğer görseller doğru ise alüminyum kasa tasarımı olacak.





Kasa tasarımında alüminyum kullanılması modeli biraz daha premium bir sınıfa yükseltecek. Ancak incelik konusunda da iddialı olan model tüm bu özellikleri 6.3mm kalınlığa sığdıracak. Arka kısım ise eğimli bir yapıda olacak.





HTC One modelinin 9.3mm kalınlığa sahip olduğu düşünüldüğünde Huawei Edge modelinin oldukça iyi bir iş çıkardığı söylenebilir. Ölçüleri ile model pazardaki en ince ikinci telefon olacak.





Huawei Edge modelinin yılın ikinci yarısında pazarda olacağı ifade ediliyor.

http://www.nowhereelse.fr/huawei-edge-photo-82201/