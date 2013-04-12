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Huawei Edge amiral gemi modeline ait olduğu iddia edilen görseller sızdırıldı

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Edge amiral gemi modeline ait olduğu iddia edilen görseller sızdırıldı

Yıl başında tanıttığı Ascend D2 ve Ascend Mate modelleri ile pazar payını artırmayı planlayan Huawei'nin yeni bir amiral gemi modeli üzerinde çalıştığı bir süredir dile getiriliyor.

Huawei daha önce donanımın yanında tasarım konusunda da önemli yenilikler getireceklerini sık sık gündeme getirmekteydi. Edge adını alacağı iddia edilen yeni amiral gemi modelinde de Huawei, tasarım olarak dikkat çekici bir kombinasyon sunacak.

Bazı kaynaklardan elde edilen görsellere göre Huawei Edge modelinde 4.9 inçlik Full HD bir ekrana sahip olacak. Yine Huawei üretimi yeni nesil 4 çekirdekli bir işlemci, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte kamera, 16GB/32GB depolama kapasiteleri, 2600mAh batarya, Android 4.2 işletim sistemi şeklinde diğer özelliklerinin olacağı belirtiliyor. Modelin dikkat çekici yanı ise eğer görseller doğru ise alüminyum kasa tasarımı olacak.

Kasa tasarımında alüminyum kullanılması modeli biraz daha premium bir sınıfa yükseltecek. Ancak incelik konusunda da iddialı olan model tüm bu özellikleri 6.3mm kalınlığa sığdıracak. Arka kısım ise eğimli bir yapıda olacak. 

HTC One modelinin 9.3mm kalınlığa sahip olduğu düşünüldüğünde Huawei Edge modelinin oldukça iyi bir iş çıkardığı söylenebilir. Ölçüleri ile model pazardaki en ince ikinci telefon olacak.

Huawei Edge modelinin yılın ikinci yarısında pazarda olacağı ifade ediliyor.
 
Huawei Edge amiral gemi modeline ait olduğu iddia edilen görseller sızdırıldı

Huawei Edge amiral gemi modeline ait olduğu iddia edilen görseller sızdırıldı
 

http://www.nowhereelse.fr/huawei-edge-photo-82201/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mansurmarsak 6 yıl en beğenilen
Huawei full metal gövdenin anlamını yanlış anlamış...
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mehmednaim 6 yıl
DemirDöküm (R).
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PsychicPower 6 yıl
CWaRRioR
mansurmarsakHuawei full metal gövdenin anlamını yanlış anlamış...
Amiral gemisini de yanlış anlamış, gemi yapmış

Hocam kahkaha attım, süpersiniz.
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PsychicPower 6 yıl
Çok ince ve ele oturaklı bir cihaz olmuş ama tek anlamadığım konu, diğer yöneticiler kamera ve lensi kasa kalınlığına sığdıramaz, taşırır. Huawei 13 mpix kamerayı kasanın içine gömmeyi başarmış. Hem de en fazla 3-4 mm'ye.
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Yusac 6 yıl
Ağır olmassa güzel tasarım ama kenarlar daha köşeli olsaydı keşke.
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alaz1903 6 yıl
yine de tasarım çizgilerinde Lumia 920 izleri var.
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K.can.tas 6 yıl
Ekranın fotolarıda olsaydı iyiydi
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alaz1903 6 yıl
tek kelimeyle tasarım harikası olmuş.
çinliler yakın zamanda piyasayı ele geçirecekler.
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Krone 6 yıl
Çok kaliteli görünüyor.
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Maycomb 6 yıl
ben beğendim farklı olmuş ama hayatta bir daha huawei almam o ayrı tabi.
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stalker(1979) 6 yıl
Samsung s4'e millet adi plastik deyince herhalde Huawei'de şöyle demiş
"S4'ün özelliklerinde full metal bir cep yaparsam ortalığı yıkarım" :)
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dockhanger 6 yıl
cnc operatörleri işin bokunu çıkarmış
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tekin-71 6 yıl
Amiral gemi değil zırhlı savaş gemisi olmuş bu.
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