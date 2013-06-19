Huawei, Emotion adlı arayüzünün stok Android arayüzünden daha iyi olduğunu iddia ediyor





Huawei'nin geçen Temmuz ayında lanse ettiği Android arayüzü Emotion, bugüne kadar pek çok modelde kendisini gösterdi. 6.18mm kalınlığa sahip Ascend P6 modeli ile arayüzünü geliştiren Huawei, yazılımı için iddialı konuşuyor.





Firma; hızı, fonksiyonları ve basitliği açısından Emotion arayüzünün stok Android arayüzünden daha iyi olduğunu iddia ediyor. Firma arayüzünü tanıtan bir de video yayınladı.





Emotion arayüzünde UniHome adında bir ana ekran bulunuyor ve ayarlar ile uygulama menüsünü bir araya getiriyor. Ayrıca ana ekranda Huawei sunucundan tema paketleri indirmek de mümkün. Yeni arama modülü, güç yönetimi, güvenlik yönetimi ve bulut senkronizasyon desteği gibi fonksiyonlar ile arayüz destekleniyor.





