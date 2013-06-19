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Huawei, Emotion adlı arayüzünün stok Android arayüzünden daha iyi olduğunu iddia ediyor

5 yıl
1,6b
1
33
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei, Emotion adlı arayüzünün stok Android arayüzünden daha iyi olduğunu iddia ediyor

Huawei'nin geçen Temmuz ayında lanse ettiği Android arayüzü Emotion, bugüne kadar pek çok modelde kendisini gösterdi. 6.18mm kalınlığa sahip Ascend P6 modeli ile arayüzünü geliştiren Huawei, yazılımı için iddialı konuşuyor.

Firma; hızı, fonksiyonları ve basitliği açısından Emotion arayüzünün stok Android arayüzünden daha iyi olduğunu iddia ediyor. Firma arayüzünü tanıtan bir de video yayınladı.

Emotion arayüzünde UniHome adında bir ana ekran bulunuyor ve ayarlar ile uygulama menüsünü bir araya getiriyor. Ayrıca ana ekranda Huawei sunucundan tema paketleri indirmek de mümkün. Yeni arama modülü, güç yönetimi, güvenlik yönetimi ve bulut senkronizasyon desteği gibi fonksiyonlar ile arayüz destekleniyor. 



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balomer 5 yıl en beğenilen
adamlar haklı benim çok hoşuma gitti arayüz telefonda öyle.
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Jacobıan 5 yıl
güzel olmuş ama abartmasınlar boynuzun kulağı geçmesine daha çoook var
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repstar33 5 yıl
Beyler p1 var bende.arama geldiginde ters cevirme olayi olmuyor.acaba bu tlfondaki emutoinda yok mu bu ozellik
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bybeyazzs 5 yıl repstar33
repstar33

Beyler p1 var bende.arama geldiginde ters cevirme olayi olmuyor.acaba bu tlfondaki emutoinda yok mu bu ozellik

kardeşim emotion 1.6 gelicek olan güncellemeyi bekliyoruz
K.bakmayın ama eksiğide olsa huawei ye tsk ederiz rom konusunda cok desteği var iphone gibi 5 cıkarınca 4 desteğini kesmiyolar..
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Steve Jobs 5 yıl
Her şey iyi güzelde abartmalarına gerek yok.
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Krone 5 yıl
Telefon da arayüz de güzel. Türkiye'de sağlam reklama ihtiyaçları var.
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Fîrzen 5 yıl
Bence gayet estetik duruyor.
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SS10 5 yıl Fîrzen
Fîrzen

Bence gayet estetik duruyor.

Rudolf akar
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Bamya Avcisi 5 yıl
Bu huawei çok komik firma yaa:)
Herhalde tüm ekip içip içip açıklama yapmışlar.Önce Nokia şimdi bu.
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LegendM 5 yıl
Neredeyse herşey miui romdan özenti
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The-Engineer 5 yıl
Huawei de abarttı bu aralar...
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