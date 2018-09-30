Huawei Enjoy 9 Plus sızdırıldı

Dünyanın en büyük ikinci mobil cihaz üreticisi Huawei, geçtiğimiz Mart ayında Enjoy serisinin 3 yeni cihazı olan Enjoy 8, Enjoy 8 Plus ve Enjoy 8e’yi piyasaya sürmüştü. Görünüşe göre şirket 6 aylık bir aradan serinin yeni bir modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.Bugüne kadar birçok telefon ve tablet modelini resmi tanıtımlarından önce sızdırması ile tanınan Evan Blass, bugün attığı bir tweet ile Enjoy serisinin yeni cihazı Enjoy 9 Plus’ın tasarımını ve teknik özelliklerini sızdırdı.

Sızdırılan bilgilerden yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden söz edecek olursak, 6.5 inç genişliğinde, 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkan cihaz Kirin 710 işlemciye sahip. 6 GB’lık bir RAM’e ve 128 GB’lık dahili depolama alanına sahip olan cihaz, selefi gibi 4000 mAh gücünde bir batarya ile geliyor. Cihaz 16+2 MP’lik yapay zeka destekli iki adet arka kamera sensörüne ve 13+2 MP’lik iki adet ön kamera sensörüne sahip.

Cihazın tasarımından da biraz söz edecek olursak; çentikli bir tasarıma sahip olan cihaz, selefi Enjoy 8 Plus ile karşılaştırıldığında çok daha ince çerçevelere sahip. Sol tarafında dikey olarak konumlandırılmış 2 adet arka kamera sensörüne sahip olan cihaz, gövdenin tam ortasına konumlandırılmış bir parmak izi sensörüne sahip.

Cihaz Özellikleri

İşlemci: Kirin 710

Kirin 710 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128GB

128GB Ekran: 6.5 inç Full HD+ LCD

6.5 inç Full HD+ LCD Arka Kamera: 13MP+2MP

13MP+2MP Ön Kamera: 16MP+2MP

16MP+2MP Batarya: 4000mAh

https://www.gizmochina.com/2018/09/30/huawei-enjoy-9-plus-render-and-specs-get-leaked/