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Huawei Enjoy 9 Plus sızdırıldı

Evan Blass, bugün attığı bir tweet ile Enjoy serisinin yeni cihazı Enjoy 9 Plus’ın tasarımını ve teknik özelliklerini sızdırdı. Cihazın teknik özellikleri ve detayları haberimizde.
7 ay
4,2b
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Dünyanın en büyük ikinci mobil cihaz üreticisi Huawei, geçtiğimiz Mart ayında Enjoy serisinin 3 yeni cihazı olan Enjoy 8, Enjoy 8 Plus ve Enjoy 8e’yi piyasaya sürmüştü. Görünüşe göre şirket 6 aylık bir aradan serinin yeni bir modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.Bugüne kadar birçok telefon ve tablet modelini resmi tanıtımlarından önce sızdırması ile tanınan Evan Blass, bugün attığı bir tweet ile Enjoy serisinin yeni cihazı Enjoy 9 Plus’ın tasarımını ve teknik özelliklerini sızdırdı.
Sızdırılan bilgilerden yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden söz edecek olursak, 6.5 inç genişliğinde, 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkan cihaz Kirin 710 işlemciye sahip. 6 GB’lık bir RAM’e ve 128 GB’lık dahili depolama alanına sahip olan cihaz, selefi gibi 4000 mAh gücünde bir batarya ile geliyor. Cihaz 16+2 MP’lik yapay zeka destekli iki adet arka kamera sensörüne ve 13+2 MP’lik iki adet ön kamera sensörüne sahip.
 
Cihazın tasarımından da biraz söz edecek olursak; çentikli bir tasarıma sahip olan cihaz, selefi Enjoy 8 Plus ile karşılaştırıldığında çok daha ince çerçevelere sahip. Sol tarafında dikey olarak konumlandırılmış 2 adet arka kamera sensörüne sahip olan cihaz, gövdenin tam ortasına konumlandırılmış bir parmak izi sensörüne sahip.

  Cihaz Özellikleri

  • İşlemci: Kirin 710
  • RAM: 6 GB
  • Depolama: 128GB
  • Ekran: 6.5 inç Full HD+ LCD
  • Arka Kamera: 13MP+2MP
  • Ön Kamera: 16MP+2MP 
  • Batarya: 4000mAh

https://www.gizmochina.com/2018/09/30/huawei-enjoy-9-plus-render-and-specs-get-leaked/ Yorum Yaz
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simbolmina 7 ay en beğenilen
Birbirine benzeyen tonla model yapacaklarına efendi gibi 3-5 model yapıp piyasaya sürse ya bu adamlar. Her fiyat segmentinde yine telefonun olsun. Bu kadar modele güncelleme falan da haliyle olmuyor. Güncellemeyi doğru düzgün versen eski telefonların da satılmaya devam eder. Apple modeli yani.
Hoş bir ben akıllıyım şu sektörde de böyle düşünüyorum sanki ama ne bileyim tuhaf değil mi yav?
Birbirine benzeyen tonla model yapacaklarına efendi gibi 3-5 model yapıp piyasaya sürse ya bu adamlar. Her fiyat segmentinde yine telefonun olsun. Bu kadar mod...
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Taha0194 7 ay
Kırın 659'u üç farklı model de farklı fiyatlarla Sattı şimdi de
Kırın710'u kaç model de pazarlıcak😁
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ThePscho 7 ay
Firmaların tamamı aynı telefondan birkaç tane üretmeye başladı. İlginç bir durum.
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intel7mix 7 ay
LCD ekran yerine ne zaman komple Amoled geçiş yapılacak. Çentik varsa amoled olmalı ki oyun oynarken o çentiği görmeyin rahatsız olmayın. Video izlerkende önemli.
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Captain_Ivy 7 ay
Neden üstten çentikli telefonların altı kısmı resimlerde gösterilmiyor?
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Schlaf 7 ay
TFT LCD nedir arkadaş yılların eski soluk teknolojisi?
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simbolmina 7 ay en beğenilen
Birbirine benzeyen tonla model yapacaklarına efendi gibi 3-5 model yapıp piyasaya sürse ya bu adamlar. Her fiyat segmentinde yine telefonun olsun. Bu kadar modele güncelleme falan da haliyle olmuyor. Güncellemeyi doğru düzgün versen eski telefonların da satılmaya devam eder. Apple modeli yani.
Hoş bir ben akıllıyım şu sektörde de böyle düşünüyorum sanki ama ne bileyim tuhaf değil mi yav?
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