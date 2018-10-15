Huawei Enjoy Max ve Enjoy 9 Plus duyuruldu

Akıllı telefon pazarında Apple ile sıkı bir rekabete girişen Huawei, telefonlarına birkaç ekleme yapıp farklı isimler altında pazara sunmaya devam ediyor. Honor 8X ve Honor 8X Max modelleri Çin’de Huawei Enjoy Max ve Enjoy 9 Plus olarak satışa sunuluyor.

Huawei Enjoy 9 Plus özellikleri ve fiyatı

Huawei Enjoy 9 Plus modelinde 6.5 inçlik 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde çentikli bir IPS LCD ekran bizi karşılıyor. TUV Rheinland sertifikalı olarak ekran mavi ışığı filtreliyor ve göz sağlığını koruyor.

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Kirin 710 yonga setinden gücünü alan modelde 4GB RAM ve 64GB/128GB kapasite seçenekleri sunulmuş. 4000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile destekleniyor. Cihaz kutudan Android 8.1 işletim sistemi ile çıkıyor.

Arka kısımda f/1.8 aralıklı 13MP çözünürlüğünde ana kamera ve 2MP çözünürlüğünde yardımcı kamera var. Ön kısımda ise 16MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. Honor 8X modelinde tek kamera bulunuyordu. Ayrıca Histen 5.0 ses kalitesi de farklılık arasında. Model 217$-245$ yaklaşık fiyat etiketleri ile satılacak.

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Huawei Enjoy Max özellikleri ve fiyatı

7.12 inçlik su damlası çentikli ekranında 2244 x 1080 piksel çözünürlük sunacak olan model yine TUV Rheinland sertifikası ile mavi ışığı filtreliyor. Snapdragon 660 yonga setinden gücünü alan modelde 4GB RAM yanında 64GB veya 128GB kapasite yer alıyor.

Deri kaplama arka kapak ile daha Premium bir hissiyat yaratacak olan modelin 16MP + 2MP çözünürlüğünde çift arka kamerası ve 8MP çözünürlüğünde ön kamerası mevcut. 5000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj olabiliyor. Yine Histen 5.0 ses kalitesi yerini almış. Huawei Enjoy Max modeli 245$-289$ fiyat etiketleri ile satışa çıkacak.