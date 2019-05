Huawei G7 güçleniyor

Huawei'nin geçen yıl orta seviye segmente sunduğu ve ilk 64-bitlik işlemciye sahip metal kasalı akıllı telefonu konumundaki Ascend G7, bu yıl kendisini biraz daha geliştirerek Huawei G7 Plus adıyla yeniden tüketicinin karşısına çıkıyor.





Huawei Ascend G7 orta seviyeye metal kasa tasarımı sunarak kendisini sevdirmeyi başarmıştı. Anlaşılan Huawei bu başarıdan biraz daha faydalanmayı düşünüyor. Yeni modelde ekran, yongaseti, RAM ve kamera konusunda önemli değişiklikler göze çarpıyor.

5.5 inçlik IPS ekran boyutunu koruyan Huawei G7 Plus, çözünürlüğü Full HD seviyesine çıkarıyor. Yine önceki modeldeki Snapdragon 410 yongaseti yerini 8 çekirdekli Snapdragon 615 yongasetine bırakmış. 3GB RAM ve 32GB artırılabilir depolama kapasitesi ile seviyesini yükselten Huawei G7 Plus, performans anlamında adındaki Plus ekinin hakkını veriyor diyebiliriz. Cihaz 13MP çözünürlüğündeki arka kamerayı OIS, safir lens ve RGBW teknolojileri ile destekliyor ve karanlık ortamlarda çok daha iyi sonuçlar alınmasını sağlıyor.





Cihaz biraz daha incelmiş ve 7.5mm kalınlık değerine ulaşmış. Kasada uçak sanayiinde kullanılan alüminyum alaşıma yer veren Huawei, yer yer renkleri farklılaştırarak daha çekici bir görüntü elde etmiş. Yine arka kısımda bir parmak izi okuyucu da yer alıyor.





5MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 5.1 işletim sistemi, 3000mAh gücünde batarya gibi diğer özelliklere sahip olan telefon 330$ civarında bir fiyatla satılacak. Geçen yıl Huawei Ascend G7 modeli 900TL gibi bir fiyat etiketi ile ülkemize girmişti ancak G7 Plus modelinin döviz kurları nedeniyle 1000TL üzerine çıkacağını söylemek mümkün.

