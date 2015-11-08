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Huawei G7 güçleniyor

Zaman zaman geçmiş yılların popüler akıllı telefonlarının elden geçirilerek yeniden piyasaya çıktığını görüyoruz. Geçen yılın beğenilen akıllı telefon modellerinden Huawei Ascend G7 buna son örnek.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei G7 güçleniyor

Huawei'nin geçen yıl orta seviye segmente sunduğu ve ilk 64-bitlik işlemciye sahip metal kasalı akıllı telefonu konumundaki Ascend G7, bu yıl kendisini biraz daha geliştirerek Huawei G7 Plus adıyla yeniden tüketicinin karşısına çıkıyor. 

Huawei Ascend G7 orta seviyeye metal kasa tasarımı sunarak kendisini sevdirmeyi başarmıştı. Anlaşılan Huawei bu başarıdan biraz daha faydalanmayı düşünüyor. Yeni modelde ekran, yongaseti, RAM ve kamera konusunda önemli değişiklikler göze çarpıyor.
5.5 inçlik IPS ekran boyutunu koruyan Huawei G7 Plus, çözünürlüğü Full HD seviyesine çıkarıyor. Yine önceki modeldeki Snapdragon 410 yongaseti yerini 8 çekirdekli Snapdragon 615 yongasetine bırakmış. 3GB RAM ve 32GB artırılabilir depolama kapasitesi ile seviyesini yükselten Huawei G7 Plus, performans anlamında adındaki Plus ekinin hakkını veriyor diyebiliriz. Cihaz 13MP çözünürlüğündeki arka kamerayı OIS, safir lens ve RGBW teknolojileri ile destekliyor ve karanlık ortamlarda çok daha iyi sonuçlar alınmasını sağlıyor. 

Cihaz biraz daha incelmiş ve 7.5mm kalınlık değerine ulaşmış. Kasada uçak sanayiinde kullanılan alüminyum alaşıma yer veren Huawei, yer yer renkleri farklılaştırarak daha çekici bir görüntü elde etmiş. Yine arka kısımda bir parmak izi okuyucu da yer alıyor. 

5MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 5.1 işletim sistemi, 3000mAh gücünde batarya gibi diğer özelliklere sahip olan telefon 330$ civarında bir fiyatla satılacak. Geçen yıl Huawei Ascend G7 modeli 900TL gibi bir fiyat etiketi ile ülkemize girmişti ancak G7 Plus modelinin döviz kurları nedeniyle 1000TL üzerine çıkacağını söylemek mümkün.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-G7-Plus-ups-the-midrange-ante-with-90-metal-chassis-OIS-and-finger-scanner_id75520 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Angel of the Lord 3 yıl en beğenilen
300 dolar ile 999 liraya piyasaya girmisti sanirim G7. 30 dolar fark ile 1200e falan gelir.
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DH Misafiri 3 yıl
Tasarımı ile dikkatimi çekti. Benim için tek olumsuz yanı ekran ve kasa arasındaki siyah boşluğun fazla olması.
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brhndrn 3 yıl
Türkiyede satışa çıkacağı tarih belli mi? Bilen var mı?
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arel.gr 3 yıl
Memory Card slot microSD, up to 128 GB
iyi, bu defa SIM2 slot işgali yok.
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kadirirdem 3 yıl
Madem gelişiyor niye helio x10 filan koymuyorsun...
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tugrull84 3 yıl
G8 değilmi bu?aynı özellikler!
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Glorfindel1907 3 yıl
Güzel telefon iyi bir fiyatla piyasa iyi iş yapar bence.

Bu arada görseldeki duvar kağıdını bulabilen varmı çok güzel duruyor
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MrKemal17 3 yıl
999TL'ye gelse rakipsiz olur.
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caneycaney 3 yıl
g7 efsane bir telefon 720p ekrana 410 işlemciyle 3000 mah koydular
şimdi ise bunda full hd ekrana 615 işlemciye yine 3000 mah.
bu telefonu alanlar özellikle batarya süresi uzun ve 720p ekranda iyi performans
veriyor diye aldılar.Bataryası g7 kadar gitmeyecek ve bu durumu sevmedim
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selmand 3 yıl caneycaney
caneycaney
g7 efsane bir telefon 720p ekrana 410 işlemciyle 3000 mah koydular
şimdi ise bunda full hd ekrana 615 işlemciye yine 3000 mah.
bu telefonu alanlar özellikle batarya süresi uzun ve 720p ekranda iyi performans
veriyor diye aldılar.Bataryası g7 kadar gitmeyecek ve bu durumu sevmedim

senle aynı fikirde olmak garip gelsede bu sefer haklısın.

telefonu alacaklar yazılım güncellemesi almayacaklarını bilsinler huaweitr bu konuda çok geride.

en ufak garantilik bir işiniz olduğunda cihaz garantiden çıkıyormuş huaweitr nin böyle bir politikası varmış.

telefonla konuşurken ekran kapanıyor bende sonra geri açılmıyor, telefonu kapatamıyorum bu nedenle.

720p ye devam etselerdi keşke.
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muhamnet 3 yıl
Note 4 almaktan bile vaz geçirir...
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Lazeran 3 yıl
çok güzel telefon bence aşırı şık duruyor.
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a_y_k_u_t 3 yıl
1199-1299 lira büyük ihtimal
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