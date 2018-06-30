Huawei GPU Turbo guncellemesi hangi cihazlara ne zaman gelecek?

Huawei geçtiğimiz haftalarda, en son amiral gemisi Honor Play ile birlikte, akıllı telefonlarının grafik işleme performansını arttıran GPU Turbo teknolojisini de duyurmuştu. Tazılım güncellemesi aracılığıyla etkinleştirilebilen GPU Turbo özelliği sayesinde gelecek. Yüzde 60 işlem verimliliği ve yüzde 30'a kadar enerji verimliliği sağlanıyor.
GPU Turbo özelliği, oyun performansını ciddi oranda arttıracak. Oyunlar daha stabil çalışacak. GPU Turbo özelliği Huawei ve Honor marka cihazlara gelecek. Biraz geç olsa de pek çok telefona bu güncelleme verilecek.
GPU Turbo özelliğininin dağıtımı ile ilgili detaylı takvim resmi olarak açıklandı.
Huawei telefonlara GPU Turbo özelliği ne zaman gelecek?
- Huawei P20, P20 Pro: Ağustos 2018
- Huawei Mate 10, Mate Pro, Mate RS: Ağustos 2018
- Huawei P20 Lite: Eylül 2018
- Huawei P Smart: Eylül 2018
- Huawei Nova 2i, Mate 10 Lite: Eylül 2018
- Huawei Y9 2018: Eylül 2018
- Huawei Mate 9: Kasım 2018
- Huawei Mate 9 Pro: Kasım 2018
- Huawei P10 Plus: Kasım 2018
- Huawei P10: Kasım 2018
Honor telefonlara GPU Turbo özelliği ne zaman gelecek?
- Honor 10: Ağustos 2018
- Honor 9 Lite: Eylül 2018
- Honor V10: Eylül 2018
- Honor 7X: Eylül 2018
- Honor 8 Pro: Kasım 2018
- Honor 9: Kasım 2018
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EMUI 9.1 VE GPU TURBO 3.O GÜNCELLEMESI ALACAK CİHAZLAR BELLİ OLDU!
Devamlı fotoğraf çeken biri değilim.Çok nadir selfie çeker güzel gördüğüm yerleri arka kamerayla çekerim.Honorun kamerası memnun eder beni.
Öncelikli amacım oyun oynayıp stres atmak açıkçası.Pili üzmesin yeter.Sanırım vazgeçemiyeceğim huaweiden.Keşke bütçemi arttırabilsemde mate 10 pro alsam.
Mate 8im bozulduğu içim telefon arayişina girdim.suana kadar hiç snapdragon kullanmadim.
Mate 8deki Kirin 950 hakkinda konuşacağim.Gpu rezaletti.Ama menü geçişleri uygulama açılış hizlari ram yönetimi vs fazlasiyla memnun etmisti beni.
3bine kadar bütçem var.Aklimda iki model var.Lg v30+ ve Honor play.
Biliyorum ön kamera hariç lg v30 her yönüyle üstün bir cihaz.Ama o alistiğim sorunsuz takilmasiz yağ gib akan arayuzu birakip lgye gecmeye değer mi.Malum gecmisi sikintilarla dolu. Sd 835 ile kirin 970 arasindaki gpu farki nasil olur? sonucta biri Qhd biri fh dengeler mi bu fark.
Son olarakta Honor Play android 9 ve 10 alir.Lg 10 almaz gibi geliyor.Kirin 970 gpusu oyunlarda 2 3 yil yeterli olur mu yoksa Qhd ekrana rağmen sd 835 mi tercih etmeliyim.
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