Huawei GPU Turbo guncellemesi hangi cihazlara ne zaman gelecek?

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Huawei geçtiğimiz haftalarda, en son amiral gemisi Honor Play ile birlikte, akıllı telefonlarının grafik işleme performansını arttıran GPU Turbo teknolojisini de duyurmuştu. Tazılım güncellemesi aracılığıyla etkinleştirilebilen GPU Turbo özelliği sayesinde gelecek. Yüzde 60 işlem verimliliği ve yüzde 30'a kadar enerji verimliliği sağlanıyor.

GPU Turbo özelliği, oyun performansını ciddi oranda arttıracak. Oyunlar daha stabil çalışacak. GPU Turbo özelliği Huawei ve Honor marka cihazlara gelecek. Biraz geç olsa de pek çok telefona bu güncelleme verilecek.

GPU Turbo özelliğininin dağıtımı ile ilgili detaylı takvim resmi olarak açıklandı.

Huawei telefonlara GPU Turbo özelliği ne zaman gelecek?

Huawei P20, P20 Pro: Ağustos 2018

Huawei Mate 10, Mate Pro, Mate RS: Ağustos 2018

Huawei P20 Lite: Eylül 2018

Huawei P Smart: Eylül 2018

Huawei Nova 2i, Mate 10 Lite: Eylül 2018

Huawei Y9 2018: Eylül 2018

Huawei Mate 9: Kasım 2018

Huawei Mate 9 Pro: Kasım 2018

Huawei P10 Plus: Kasım 2018

Huawei P10: Kasım 2018

Honor telefonlara GPU Turbo özelliği ne zaman gelecek?

Honor 10: Ağustos 2018

Honor 9 Lite: Eylül 2018

Honor V10: Eylül 2018

Honor 7X: Eylül 2018

Honor 8 Pro: Kasım 2018

Honor 9: Kasım 2018