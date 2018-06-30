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Huawei GPU Turbo guncellemesi hangi cihazlara ne zaman gelecek?

Huawei ve Honor için GPU Turbo özelliği ne zaman gelecek? Her iki markanın telefonlarına GPU Turbo özelliğinin ne zaman geleceği belli oldu. İşte güncelleme takvimi:
10 ay
11,8b
1
31
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Huawei GPU Turbo guncellemesi hangi cihazlara ne zaman gelecek?
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Huawei geçtiğimiz haftalarda, en son amiral gemisi Honor Play ile birlikte, akıllı telefonlarının grafik işleme performansını arttıran GPU Turbo teknolojisini de duyurmuştu. Tazılım güncellemesi aracılığıyla etkinleştirilebilen GPU Turbo özelliği sayesinde gelecek. Yüzde 60 işlem verimliliği ve yüzde 30'a kadar enerji verimliliği sağlanıyor.

GPU Turbo özelliği, oyun performansını ciddi oranda arttıracak. Oyunlar daha stabil çalışacak. GPU Turbo özelliği Huawei ve Honor marka cihazlara gelecek. Biraz geç olsa de pek çok telefona bu güncelleme verilecek.

GPU Turbo özelliğininin dağıtımı ile ilgili detaylı takvim resmi olarak açıklandı.

Huawei telefonlara GPU Turbo özelliği ne zaman gelecek?

  • Huawei P20, P20 Pro: Ağustos 2018
  • Huawei Mate 10, Mate Pro, Mate RS: Ağustos 2018
  • Huawei P20 Lite: Eylül 2018
  • Huawei P Smart: Eylül 2018
  • Huawei Nova 2i, Mate 10 Lite: Eylül 2018
  • Huawei Y9 2018: Eylül 2018
  • Huawei Mate 9: Kasım 2018
  • Huawei Mate 9 Pro: Kasım 2018
  • Huawei P10 Plus: Kasım 2018
  • Huawei P10: Kasım 2018

Honor telefonlara GPU Turbo özelliği ne zaman gelecek?

  • Honor 10: Ağustos 2018
  • Honor 9 Lite: Eylül 2018
  • Honor V10: Eylül 2018
  • Honor 7X: Eylül 2018
  • Honor 8 Pro: Kasım 2018
  • Honor 9: Kasım 2018

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mehmedaltair 10 ay en beğenilen
Sen git amiral gemisine diye yaptığın işlemciye çıktığı zamana göre bile leş gibi (şu an leş ötesi) bir GPU kullan sonra milletin kernel modifiyesiyle 2 saatte yaptığı frekans artış işlemini yaptım diye boy boy reklam yap. Rakiplerinin%50 gerisindeyse artık %45 gerisine gelmiştir
Sen git amiral gemisine diye yaptığın işlemciye çıktığı zamana göre bile leş gibi (şu an leş ötesi) bir GPU kullan sonra milletin kernel modifiyesiyle 2 saatte...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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fhrstw 10 ay
Kirin leş gibi işlemci en az 2 3 yılı var oturması için amiral gemisi diyorsun balıkçı teknesi çıkıyor
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yergun02 1 ay yeni yorumcu
Huwaei 20 mate lite ye android 9 pie gelmeyecek mi listede göremedim
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UgurKaraagac44 1 ay yeni yorumcu
Huawei P10 Plus Kullanıcısı Olarak Dün Ve Ondan Önceki Gün İki Kere Huawei Destek Hattını Aradım. Bizim Bi Güncelleme Vardı O Ne Oldu Yayınlayın Artık Yaa Dedim. Bana Dediler Ki Hangi Güncelleme EMUI 9.0 Güncellemesi Dedim Dedi Ki Bana Uğur Bey Güncelleme Daha Henüz Yayınlanmaya Başlamadı. Nisan Ayı Sonuna Kadar En Geç Mayıs Ayı İçinde Yayınlanmaya Başlayacağız Dedi. Dedim Hatiyırlısı Be Gülüm. 😉😁 Aldığım Bir Bilgide EMUI 9.1 Güncellemesi Huawei P10 Plus Telefonların Alacağı Son Güncelleme Olacağı. Herkese Saygılar Ve Sevgiler...
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UgurKaraagac44 1 ay yeni yorumcu
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

EMUI 9.1 VE GPU TURBO 3.O GÜNCELLEMESI ALACAK CİHAZLAR BELLİ OLDU!
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DH Misafiri 6 ay
YUh be kardeşim kullanmadan yorum yazanlar ne iş yaparsınız siz
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josh_howard 7 ay
Honor donanım anlamında V30+'un tozuna yaklaşamaz. Ancak emui farkını arayacaksınız. Her ne kadar v30'da snapdragon çekici gelse de LG'nin arayüzünün zamanla şişmesi ve tıkanma yapması düşündürmüyor değil. Ben basitliği nedeni ile kullanıyorum. Sizin tercihleriniz ve kullanma amacınız da çok önemli.
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MertAndc 7 ay josh_howard
Emui çok ayrı birşey hocam. İster inanın ister inanmayın eski huawei G7 telefonumu anneme verdim. Hala çok seri.Keza mate 8 bozulmasa hala kullanırdım onu.
Devamlı fotoğraf çeken biri değilim.Çok nadir selfie çeker güzel gördüğüm yerleri arka kamerayla çekerim.Honorun kamerası memnun eder beni.
Öncelikli amacım oyun oynayıp stres atmak açıkçası.Pili üzmesin yeter.Sanırım vazgeçemiyeceğim huaweiden.Keşke bütçemi arttırabilsemde mate 10 pro alsam.
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MertAndc 7 ay
Lg v30 suan 2700 civarina bulunabiliyor hocam
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josh_howard 7 ay
LG V30+ alacak bütçe var ise P20 Pro'da alabilirsin. V30+ 4 bin civarı bir fiyat etiketine sahip. Bütçem 3 bin civarı diyorsun. O fiyata V30+ var mı? Yok ikinci el alacağım diyorsan orası ayrı. Beni işlemci falan alakadar etmiyor. Menü geçişleri rahat. İos gibi seri. P20 kullanıyorum, memnunum.
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MertAndc 7 ay
Üstte yazdığım mesaj hakkında yardımcı olabilecek birileri var mı? Çok kararsızım...
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MertAndc 7 ay
Konu hakkinda bilgili insanlar var sanirim burda. Yardiminiza ihtiyacim var. yaklasik 4.5 yildir huawei kullaniyorum.Android 4 5 6 7 8 hepsinde emui kullandim.
Mate 8im bozulduğu içim telefon arayişina girdim.suana kadar hiç snapdragon kullanmadim.
Mate 8deki Kirin 950 hakkinda konuşacağim.Gpu rezaletti.Ama menü geçişleri uygulama açılış hizlari ram yönetimi vs fazlasiyla memnun etmisti beni.
3bine kadar bütçem var.Aklimda iki model var.Lg v30+ ve Honor play.
Biliyorum ön kamera hariç lg v30 her yönüyle üstün bir cihaz.Ama o alistiğim sorunsuz takilmasiz yağ gib akan arayuzu birakip lgye gecmeye değer mi.Malum gecmisi sikintilarla dolu. Sd 835 ile kirin 970 arasindaki gpu farki nasil olur? sonucta biri Qhd biri fh dengeler mi bu fark.
Son olarakta Honor Play android 9 ve 10 alir.Lg 10 almaz gibi geliyor.Kirin 970 gpusu oyunlarda 2 3 yil yeterli olur mu yoksa Qhd ekrana rağmen sd 835 mi tercih etmeliyim.
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josh_howard 7 ay
apple ve samsung kullancıları huawei'yi gömmüş. Neden biliyor musunuz? Birisi çok para verip, daha az para ile aşağı yukarı aynı performansı veren telefona tahammül edemiyor diğeri de daha çok para verip sürekli donma, kasma ve şişme sorunu yaşadığı için. Kirin b.k gibiymiş, çöpmüş, gpu işe yaramazmış. Valla biladerler biz her türlü oyun oynuyor, resim çekiyor, şarjı ile günü çıkarıyoruz. Elimizde şarj aleti ile günde 3 defa şarj peşinde koşmuyoruz. Isınan bir telefonumuz yok. Donmuyor, kasmıyor.
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cyni3 7 ay josh_howard
Dogru soze ne denir!

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