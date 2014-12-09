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Huawei Glory 4X ön siparişe başladı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Glory 4X ön siparişe başladı

Huawei'nin 16 Aralık tarihinde yapacağı etkinlikte Glory/Honor serisine ait yeni akıllı telefonları tanıtması beklenirken, daha etkinlik başlamadan cihazlar ön siparişe çıkmaya başladı. Çift arka kameralı Glory 6 Plus modelinden sonra Glory 4X modeli de ön siparişe başladı. 

Glory 4X modeli firmanın ilk 64-bitlik yongaseti Kirin 620'yi taşıması ile dikkat çekiyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği taşıyan bu yongasetinde biraz eski Mali-T450 grafik birimi yer alıyor. Android 4.4 işletim sistemi üzerinde çalışan Glory 4X modeli Lollipop sürümüne geçiş yaparsa performans konusunda da sınıfında dikkat çekici modellerden birisi olabilir. 

5.5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan cihaz 1GB veya 2GB RAM seçenekleri ile birlikte gelecek. Arka tarafta 13MP çözünürlükte, ön tarafta ise 5MP çözünürlükte bir kamera yer alırken, 3000mAh gücünde bir bataryaya yer veriliyor. Modelin 1GB RAM versiyonu 129$, 2GB RAM versiyonu da 161$ fiyat etiketine sahip olacak. 16 Aralık'ta diğer detayların da ortaya çıkması bekleniyor. 

Huawei'nin çift kameralı Glory 6 Plus modeli ise, HTC'nin One M8 modelindeki arka kamera sistemine benzeri bir şekilde derinlik algısı oluşturarak fotoğraflar çekiyor ve düşük ışıkta yüksek kalite seviyesine çıkıyor. Modelde 1.8GHz saat hızında çalışan Kirin 930 yongaseti mevcut. 4 adet Cortex-A15 ve 4 adet Cortex-A7 çekirdeğini big.LITTLE formatında çalıştıran yongaseti bu kez beraberinde Mali-T760 grafik birimini getirecek. 

5.5 inçlik Full HD ekran, 3GB RAM, 32GB artırılabilir hafıza, 3500mAh gücünde batarya gibi özelliklere sahip modelin fiyatının 400$ civarında olacağı sanılıyor. Huawei'nin 16 Aralık'ta bir model daha tanıtacağı gündemde. Ancak bunun ne olduğu şimdilik belirsiz.  

http://www.androidheadlines.com/2014/12/huawei-glory-4x-now-available-pre-order-will-unveiled-december-16th.html Yorum Yaz
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ouzqan 4 yıl
Bize uğraması güç olduğu için sadece uzaktan izleriz .
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uçan tekme 4 yıl
g7 ve mate7 ile önemli bir çıkış yakalayabilir huawei. klas telefonlar
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okan_cehapelioglu 4 yıl
bize uğrarmı
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DaRKFoRCeS 4 yıl
iyi de güncelleme ye önem veren global firma pek kalmadı habire üretim. android cihaz alınırken bu ayrıntı da unutulmamalı. Otomasyon bir yere kadar.
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XQS 4 yıl
Cihaz guzel almayanlar bunu beklesin gidipte maasinizi kitlemeyin
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OverClocK1ng 4 yıl
720p ekran, 3000 lik pil, 2GB RAM ve Lolipop olanını o fiyata kimse tutamaz.
Hem pil ömrü, hem akıcılık, hem hız hem de fiyat.
Cihazda hepsi var yani. Helal olsun..
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Salih Reiz 4 yıl
Eğer 161 dollarsa telefon almıyorum bekliyorum bunu 600-700 olur tahminimce
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Aaron Paul 4 yıl
Huawei, müthiş ama bizler için değil... Maalesef gidin yurtdışından alın...
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Public_Enemy 4 yıl
orta seviyede çıta yükseliyor, birde buna Android-L' nin kaynak kullanımında daha başarılı olmasını eklersek, üst seviye telefonlar belirli uygulamalar dışında ilave birşey sunmaz duruma gelecek.
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kajmeran89 4 yıl
Glory 6 plus guzel duruyor iddali bir fiyattan Türkiyeye gelir umarim
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tunewiki 4 yıl
Bedava
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rtsbora 4 yıl
161 dolara satılan 2 gb ramli Glory 4X modelini ülkemize getirip 600 liraya satsan kapş kapış gider. Ancak Huawei TR ekibinin bunu yapmasını beklemiyorum.
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