Huawei Glory 4X ön siparişe başladı





Huawei'nin 16 Aralık tarihinde yapacağı etkinlikte Glory/Honor serisine ait yeni akıllı telefonları tanıtması beklenirken, daha etkinlik başlamadan cihazlar ön siparişe çıkmaya başladı. Çift arka kameralı Glory 6 Plus modelinden sonra Glory 4X modeli de ön siparişe başladı.





Glory 4X modeli firmanın ilk 64-bitlik yongaseti Kirin 620'yi taşıması ile dikkat çekiyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği taşıyan bu yongasetinde biraz eski Mali-T450 grafik birimi yer alıyor. Android 4.4 işletim sistemi üzerinde çalışan Glory 4X modeli Lollipop sürümüne geçiş yaparsa performans konusunda da sınıfında dikkat çekici modellerden birisi olabilir.





5.5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan cihaz 1GB veya 2GB RAM seçenekleri ile birlikte gelecek. Arka tarafta 13MP çözünürlükte, ön tarafta ise 5MP çözünürlükte bir kamera yer alırken, 3000mAh gücünde bir bataryaya yer veriliyor. Modelin 1GB RAM versiyonu 129$, 2GB RAM versiyonu da 161$ fiyat etiketine sahip olacak. 16 Aralık'ta diğer detayların da ortaya çıkması bekleniyor.





Huawei'nin çift kameralı Glory 6 Plus modeli ise, HTC'nin One M8 modelindeki arka kamera sistemine benzeri bir şekilde derinlik algısı oluşturarak fotoğraflar çekiyor ve düşük ışıkta yüksek kalite seviyesine çıkıyor. Modelde 1.8GHz saat hızında çalışan Kirin 930 yongaseti mevcut. 4 adet Cortex-A15 ve 4 adet Cortex-A7 çekirdeğini big.LITTLE formatında çalıştıran yongaseti bu kez beraberinde Mali-T760 grafik birimini getirecek.





5.5 inçlik Full HD ekran, 3GB RAM, 32GB artırılabilir hafıza, 3500mAh gücünde batarya gibi özelliklere sahip modelin fiyatının 400$ civarında olacağı sanılıyor. Huawei'nin 16 Aralık'ta bir model daha tanıtacağı gündemde. Ancak bunun ne olduğu şimdilik belirsiz.

http://www.androidheadlines.com/2014/12/huawei-glory-4x-now-available-pre-order-will-unveiled-december-16th.html