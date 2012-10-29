Huawei Honor 2 resmileşti





Dün size bazı bilgilerini aktardığımız Huawei'nin yeni amiral gemisi olacak modeli Huawei Honor 2, bugün resmi olarak tanıtıldı.





Firmanın kendi tasarımı olan ve yılın başlarında üretime başladığı 4 çekirdekli K3V2 işlemcisinden güç alan Honor 2, 1.4GHz saat hızına sahip. Bu işlemci Ascend D Quad ve Quad XL modellerindeki işlemciyle aynı. ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan bu işlemci, 40nm fabrikasyon sürecine sahip. İşlemcinin yanında ise Hisilicon tarafından tasarlanan 16 işlem birimli bir grafik birimine ve 64 bit bellek sistemine yer veriliyor.





Huawei işlemcisinin çok hızlı olduğunu belirtse de özellikle GPU tarafında bazı benchmark testlerinde Adreno 225 grafik birimi, Hisilicon grafik birimini geride bırakıyor.





Modelde 4.5 inç boyutunda 720p IPS ekran kullanılmış. Piksel yoğunluğu olarak da 326ppi değerine ulaşılmış. Önceki modellerden farklı olarak Honor 2'de 2GB RAM karşımıza çıkıyor. Yeni amiral gemisi modellerde artık 2GB RAM’in standart hale gelmeye başladığını görüyoruz.





8GB depolama kapasitesi, Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi, 72 saat bekleme süresi, arka aydınlatmalı 8MP çözünürlükte kamera, 1080p video kaydı, microSD girişi, WiFi, Bluetooth şeklinde modelin diğer özellikleri mevcut.





Huawei Honor 2 ilerleyen günlerde Çin'de ön siparişe başlayacak ve tavsiye edilen satış fiyatı 300$. Uluslararası satışı konusunda ise herhangi bir bilgi yok.

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