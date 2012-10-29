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Huawei Honor 2 resmileşti

6 yıl
2,7b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dün size bazı bilgilerini aktardığımız Huawei'nin yeni amiral gemisi olacak modeli Huawei Honor 2, bugün resmi olarak tanıtıldı.

Firmanın kendi tasarımı olan ve yılın başlarında üretime başladığı 4 çekirdekli K3V2 işlemcisinden güç alan Honor 2, 1.4GHz saat hızına sahip. Bu işlemci Ascend D Quad ve Quad XL modellerindeki işlemciyle aynı. ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan bu işlemci, 40nm fabrikasyon sürecine sahip. İşlemcinin yanında ise Hisilicon tarafından tasarlanan 16 işlem birimli bir grafik birimine ve 64 bit bellek sistemine yer veriliyor.

Huawei işlemcisinin çok hızlı olduğunu belirtse de özellikle GPU tarafında bazı benchmark testlerinde Adreno 225 grafik birimi, Hisilicon grafik birimini geride bırakıyor.

Modelde 4.5 inç boyutunda 720p IPS ekran kullanılmış. Piksel yoğunluğu olarak da 326ppi değerine ulaşılmış. Önceki modellerden farklı olarak Honor 2'de 2GB RAM karşımıza çıkıyor. Yeni amiral gemisi modellerde artık 2GB RAM’in standart hale gelmeye başladığını görüyoruz.

8GB depolama kapasitesi, Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi, 72 saat bekleme süresi, arka aydınlatmalı 8MP çözünürlükte kamera, 1080p video kaydı, microSD girişi, WiFi, Bluetooth şeklinde modelin diğer özellikleri mevcut.

Huawei Honor 2 ilerleyen günlerde Çin'de ön siparişe başlayacak ve tavsiye edilen satış fiyatı 300$. Uluslararası satışı konusunda ise herhangi bir bilgi yok. 

http://e.weibo.com/1839167003/z2IIdpLZ3 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
thinkwithbrain 6 yıl en beğenilen
valla teknoloji çin'e güzel
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tiestoguz 6 yıl
HUAWEI SUPPORTER !
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Gojira 6 yıl
Cihaz piyasada ama pek tutmadı sanırım? Alan satan yok
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Kotaless 6 yıl
315$'a Mi 2 alınır.
2 Yanıt Yanıtla +2
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Raikirin 6 yıl Kotaless
respawn05
315$'a Mi 2 alınır.

Çin'de başka telefon alanı döverler
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CyberDriver 6 yıl Kotaless
respawn05

315$'a Mi 2 alınır.

türkiyeye gelse veyahut çinden sipariş edilse ve gümrüğe felan takılmadan gelceğine emin olsam isterdim bir adet
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.mert 6 yıl
2. u8800 olursa bizim ülkemiz için tadından yenmez
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FERFEROS 6 yıl
BrtLVcL
valla teknoloji çine güzel

Katılmamak elde değil.
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hooper 6 yıl
XM2 yalan oldu fiyatı sıra bunda
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depeche35 6 yıl
Türkiyede satılacak fiyat 1200-1500 Tl olacak bu cihaza o parayı vermeye değer mi ? Teknoloji Çin'e güzel. Baksanıza 300$ falan nasıl rakam bunlar!
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waltran 6 yıl
cpu ve gpu tarafından korkulur ama diğer yönlerden güzelmiş gerçi standartlaştır artık genede ekran konusunda sanşlı en azından 4.5 inç olması bence sınır değer, o yüzden nexus 4 ve optimus g yi beğenmiyorum 4.7 çok büyük bu konudada mi-2 hoşuma gidiyor. ayrıca 300 dolar olmasının önemi yok ascend p1 1300 den girmişti piyasada biz taş çatlasa istedikleri kadar pahalandırsalar 900 olmaz diyorduk... bu telefonuda o yüzden 1500-1600 den sokarlar getirirlerse eğer, ve hiç bir değeri kalmaz çünkü önemli olan f/p olması yoksa kim gidip huawei alır ki...
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Raikirin 6 yıl
En büyük eksisi GPU.Hem farklı hem de Adreno 225'den geri kalabildiği belirtiliyor.
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arda_xl 6 yıl
Umarım ilk model gibi (maxipro 5) Turkcell markası altında gelmez
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thinkwithbrain 6 yıl
alicoooo
BrtLVcLvalla teknoloji çine güzel
Hakikaten sana katılıyorum. Ne amerikada ne ingilterede yaşamak isterim teknolojik aletler için..Çin bi başka memleket arkadaş..

Çin'in teknolojide geldiği nokta umrumda bile değil. Sadece teknoloji olması gereken fiyatlarla insanlara sunuluyo benim için mühim olan bu. Biz aynı teknolojiye erişmek için g.tümüzü yırtıyoruz buna üzülüyorum.
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