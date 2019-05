Huawei Honor 7 Çin'de ortaya çıktı

P8 serisini bu hafta içerisinde resmiyete kavuşturan Huawei, hız kesmeden diğer seriler üzerinde çalışmaya başladı. Bunlardan birisi olan Honor/Glory serisi için yeni bir üye yolda.





Çin'den sızan görsellere göre Huawei Honor 7 adını alması beklenen modelin Huawei Mate 7 modeli ile dış tasarım anlamında oldukça benzediği belirtiliyor. 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan modelin 64-bitlik Kirin 930 yongasetinden gücünü alacağı ifade ediliyor.





Kirin 930 yongaseti P8 ve P8 Max modelinde de kullanılıyor. 4 adet düşük hızda Cortex-A53 çekirdeği ile 4 adet yüksek hızda Cortex-A53 çekirdeğini big.LITTLE formatında çalıştıran yongasetinde Mali-T628 grafik birimi yer alıyor. Bu haliyle P8 serisi ve Honor 7 modelleri performans olarak aynı seviyede olacak gibi görünüyor.





Android 5.0 işletim sistemi, EMUI 3.1 kullanıcı arayüzü, 3GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi olacağı dile getirilen modelde ayrıca görsellere bakıldığında çift kamera dizilimi görülüyor. Huawei Honor 6 Plus modelinden hatırlayacağımız çift kamera teknolojisi derinlik algısı oluşturuyor ve düşük ışık koşullarında daha başarılı çekimler yapıyordu. Ancak bunun bir parmak izi okuyucu olacağını belirtenler de mevcut.





Ayrıca Honor 7 yanında Honor 7 Plus adında bir model daha mevcut. Ne gibi farklılık taşıdığı bilinmeyen Honor 7 Plus modelinde parmak izi okuyucu kameranın biraz altında konumlanıyor. Ayrıca her iki modelin de metal alaşım ile kaplandığı belirtiliyor. Modellerin Haziran ayında tanıtılması bekleniyor.

