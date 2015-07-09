Huawei Honor 7 bir haftada 9 milyon ön sipariş aldı

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Artık Çinli üreticilerin akıllı telefonlarının kısa süre içerisinde milyonlarca satış veya önsipariş talebi almasına alışır olduk. Buna son örnek Huawei'nin Honor 7 akıllı telefonundan geldi.
Firmanın yaptığı açıklamaya göre sadece Çin'de Huawei Honor 7 modeli bir haftada 9 milyon ön sipariş aldı. Honor ailesi içerisinde bugüne kadar en kısa sürede en çok sipariş alan model Honor 7 oldu.
Huawei önümüzdeki aylarda Honor 7 modelini Avrupa pazarına da sunacak. Bu bakımdan modelin gördüğü ilgi gelecek için de ümit verici. Bu rakamlar firmanın yıllık 100 milyon akıllı telefon satışı hedefine de katkı yapacak.
Huawei Honor 7 modelinde 5.2 inçlik Full HD ekran, 64-bitlik Kirin 935 yongaseti, 3GB RAM ve 16GB/64GB artırılabilir kapasite seçenekleri, arka kısımda 20MP çözünürlüğünde Sony sensör, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, NFC, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, 3100mAh gücünde batarya, hızlı şarj desteği gibi özellikler yer alıyor.
Android 5.1 işletim sistemi üzerinde EMUI 3.1 kullanıcı arayüzünü sunan modelin 16GB kapasiteli LTE versiyonu 322$, 16GB kapasiteli çift SIM LTE versiyonu 355$, 64GB kapasiteli versiyonu ise 400$ olarak belirlenmiş.
http://www.talkandroid.com/255471-huaweis-honor-7-took-one-week-to-reach-9-million-pre-orders-in-china/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunların müdürleri geçen senenin sonlarına doğru röportajda Honor markasını 2014'e yetiştirmeye çalıştıklarını söylemişti, 2015'in yarısını geçtik, hala tık yok.
Huawei P8'in tanıtımında Türkiye hemen girecekleri ülkeler arasında sayıldı, aylar geçti, hala tık yok.