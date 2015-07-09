Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Honor 7 bir haftada 9 milyon ön sipariş aldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,8b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei Honor 7 bir haftada 9 milyon ön sipariş aldı

Artık Çinli üreticilerin akıllı telefonlarının kısa süre içerisinde milyonlarca satış veya önsipariş talebi almasına alışır olduk. Buna son örnek Huawei'nin Honor 7 akıllı telefonundan geldi. 

Firmanın yaptığı açıklamaya göre sadece Çin'de Huawei Honor 7 modeli bir haftada 9 milyon ön sipariş aldı. Honor ailesi içerisinde bugüne kadar en kısa sürede en çok sipariş alan model Honor 7 oldu.

Huawei önümüzdeki aylarda Honor 7 modelini Avrupa pazarına da sunacak. Bu bakımdan modelin gördüğü ilgi gelecek için de ümit verici. Bu rakamlar firmanın yıllık 100 milyon akıllı telefon satışı hedefine de katkı yapacak. 

Huawei Honor 7 modelinde 5.2 inçlik Full HD ekran, 64-bitlik Kirin 935 yongaseti, 3GB RAM ve 16GB/64GB artırılabilir kapasite seçenekleri, arka kısımda 20MP çözünürlüğünde Sony sensör, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, NFC, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, 3100mAh gücünde batarya, hızlı şarj desteği gibi özellikler yer alıyor.

Android 5.1 işletim sistemi üzerinde EMUI 3.1 kullanıcı arayüzünü sunan modelin 16GB kapasiteli LTE versiyonu 322$, 16GB kapasiteli çift SIM LTE versiyonu 355$, 64GB kapasiteli versiyonu ise 400$ olarak belirlenmiş.   

http://www.talkandroid.com/255471-huaweis-honor-7-took-one-week-to-reach-9-million-pre-orders-in-china/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guaire 4 yıl en beğenilen
Bu Huawei Türkiye ne iş yapar?

Bunların müdürleri geçen senenin sonlarına doğru röportajda Honor markasını 2014'e yetiştirmeye çalıştıklarını söylemişti, 2015'in yarısını geçtik, hala tık yok.

Huawei P8'in tanıtımında Türkiye hemen girecekleri ülkeler arasında sayıldı, aylar geçti, hala tık yok.
Bu Huawei Türkiye ne iş yapar?Bunların müdürleri geçen senenin sonlarına doğru röportajda Honor markasını 2014'e yetiştirmeye çalıştıklarını söylemi...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
telefon bugun elime ulasti gercekten super kasa saglam fotograf cekmesi Z3 le esdeger bu fiyata baska ne olabilir 3 go ram tavsiye ederim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erimo 3 yıl DH Misafiri
Hocam selamlar nerden ve kaca aldiniz ? Foto kalitesi nasil?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Taha0194 4 yıl
Avrupa ülkelerine honor 7 satışa bügün başlıcaktı almanya,fransa,italya,hollanda vb. Ülkelerde
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Onurmsq 4 yıl Taha0194
Taha0194
Avrupa ülkelerine honor 7 satışa bügün başlıcaktı almanya,fransa,italya,hollanda vb. Ülkelerde

Bize gelmez merak etme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NoxT 4 yıl
Daha honor 6 yok piyasada
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Genç Düşünür 4 yıl
Adamlar yapıyor.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
terazisil 4 yıl
Türkiye'ye ne zaman gelir? Fiyatı 1500TL bandında olursa bu telefon için bekleyebilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engincaglayan 4 yıl
Kirin ahh custom ROM olayı sıkıntı.Emui bana yeter diyenler içinse güzel cihaz.
Ama SD 410'lu giriş seviyesi g7 bile 800/900 liralarda gezerken 1500 TL aşağısına gelmesi çok zor.tabi o da gelirse.
Amiral gemisi modellerde hep türkiye'yi eş geçiyor huawei.Honor 6 gelecekti güya.o bile bekledik bekledik gelmedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joe_santana 4 yıl
baktılar çinde iphone çok satıyo bunlarda iphone 5 e benzetm işler. o kadar spariş almasıda normal. Zaten çinin nufusu bir milyar küsür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tupacamaru 4 yıl
oppomartta stokta var görünüyor amcamoğlu almanyadan gelecek bir tane sipariş etsemmi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 4 yıl
Kirin performansı nasıl bilmem zenfone ile kapıştırsak kim alır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sermat 4 yıl
Teknik servisi yok. Bakın berbat demiyorum. İletişim kuracağınız muhatap bulamıyorsunuz. Huawei alırken bunu da göz önünde bulundurun derim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 4 yıl
64 Gb modelini 1399 Tl fiyattan satın gitsin.. Yoksa daha pahalı gelirse pek tutmaz buralarda. Çünkü Xperia Z2 Galaxy S5 ve LG G3 gibi modeller fiyatları o seviyede seyrediyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
herakles24 4 yıl
boşuna beklemiyelim bu model türkiye ye gelmez huawei türkiyeyei yolunucak kaz olarak görüyor 410 lu g yi nasıl sa 999 tl den bize satmaya devam ediyo
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 4 yıl
Bu Huawei Türkiye ne iş yapar?

Bunların müdürleri geçen senenin sonlarına doğru röportajda Honor markasını 2014'e yetiştirmeye çalıştıklarını söylemişti, 2015'in yarısını geçtik, hala tık yok.

Huawei P8'in tanıtımında Türkiye hemen girecekleri ülkeler arasında sayıldı, aylar geçti, hala tık yok.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6793 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, huawe
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Bilişim Hukuku - Yeni E-Ticaret Kanunu ve Spam Posta ve SMS'lerin Engellenmesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim