Huawei Honor 7 bir haftada 9 milyon ön sipariş aldı

Artık Çinli üreticilerin akıllı telefonlarının kısa süre içerisinde milyonlarca satış veya önsipariş talebi almasına alışır olduk. Buna son örnek Huawei'nin Honor 7 akıllı telefonundan geldi.





Firmanın yaptığı açıklamaya göre sadece Çin'de Huawei Honor 7 modeli bir haftada 9 milyon ön sipariş aldı. Honor ailesi içerisinde bugüne kadar en kısa sürede en çok sipariş alan model Honor 7 oldu.





Huawei önümüzdeki aylarda Honor 7 modelini Avrupa pazarına da sunacak. Bu bakımdan modelin gördüğü ilgi gelecek için de ümit verici. Bu rakamlar firmanın yıllık 100 milyon akıllı telefon satışı hedefine de katkı yapacak.





Huawei Honor 7 modelinde 5.2 inçlik Full HD ekran, 64-bitlik Kirin 935 yongaseti, 3GB RAM ve 16GB/64GB artırılabilir kapasite seçenekleri, arka kısımda 20MP çözünürlüğünde Sony sensör, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, NFC, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, 3100mAh gücünde batarya, hızlı şarj desteği gibi özellikler yer alıyor.





Android 5.1 işletim sistemi üzerinde EMUI 3.1 kullanıcı arayüzünü sunan modelin 16GB kapasiteli LTE versiyonu 322$, 16GB kapasiteli çift SIM LTE versiyonu 355$, 64GB kapasiteli versiyonu ise 400$ olarak belirlenmiş.

http://www.talkandroid.com/255471-huaweis-honor-7-took-one-week-to-reach-9-million-pre-orders-in-china/