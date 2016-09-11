Huawei Honor 8 modeli 1.5 milyon adet sattı

Huawei’nin orta seviye pazardaki önemli silahı Honor akıllı telefon serisi, her daim başarılı satışlar yapması ile biliniyor. Serinin son üyesi olan Honor 8 de bu başarıyı devam ettiriyor.

Firmadan yapılan açıklamada Honor 8 modelinin 1.5 milyon satış rakamına ulaştığı bildirildi. Temmuz ayında piyasaya çıkan model ön kayıtlarda da 5 milyon ile rekor kırmıştı. Model İngiltere, Çin ve ABD pazarında satışta bulunuyor.

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Diğer taraftan Honor markası da önemli bir başarıya imza attı. Ticari hayatına başlayalı 1000 günü geride bırakan markanın 100 milyon satış rakamını geçtiği ifade edildi. Xiaomi Redmi serisinden sonra 100 milyon rakamını geçen ikinci Çinli marka Huawei Honor oldu.

Bu yıl akıllı telefon pazarında 120 milyon rakamının üstüne çıkmayı hedefleyen Huawei için her model büyük önem taşıyor. Huawei Honor 8, arka kısımdaki 12MP çözünürlüğünde çift sensör ile dikkat çekiyordu. Yılın sonuna doğru ise diğer amiral gemi modelleri Mate 9 ve Mate S2 görücüye çıkacak. Bu iki modelde Leica imzasının olması bekleniyor.