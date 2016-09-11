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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Honor 8 modeli 1.5 milyon adet sattı

Temmuz ayında piyasaya sürülen o günden bu yana ilgiyi hiç kaybetmeyen çift kameralı Huawei Honor 8 modeli, toplamda 1.5 milyon satış rakamını geride bıraktı.
2 yıl
7,4b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin orta seviye pazardaki önemli silahı Honor akıllı telefon serisi, her daim başarılı satışlar yapması ile biliniyor. Serinin son üyesi olan Honor 8 de bu başarıyı devam ettiriyor.

Firmadan yapılan açıklamada Honor 8 modelinin 1.5 milyon satış rakamına ulaştığı bildirildi. Temmuz ayında piyasaya çıkan model ön kayıtlarda da 5 milyon ile rekor kırmıştı. Model İngiltere, Çin ve ABD pazarında satışta bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Raspberry Pi satışları 10 milyonu geçti"

Diğer taraftan Honor markası da önemli bir başarıya imza attı. Ticari hayatına başlayalı 1000 günü geride bırakan markanın 100 milyon satış rakamını geçtiği ifade edildi. Xiaomi Redmi serisinden sonra 100 milyon rakamını geçen ikinci Çinli marka Huawei Honor oldu.

Bu yıl akıllı telefon pazarında 120 milyon rakamının üstüne çıkmayı hedefleyen Huawei için her model büyük önem taşıyor. Huawei Honor 8, arka kısımdaki 12MP çözünürlüğünde çift sensör ile dikkat çekiyordu. Yılın sonuna doğru ise diğer amiral gemi modelleri Mate 9 ve Mate S2 görücüye çıkacak. Bu iki modelde Leica imzasının olması bekleniyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/1.5-million-Honor-8-handsets-have-been-sold-since-its-July-launch_id85281 Yorum Yaz
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anldrms34 2 yıl en beğenilen simbolmina
simbolmina
Beyler bu Çinli telefonlarda kullanılan plastik kanserojen.
Hepiniz kanser olacaksınız!

1.58 W/Kg sar değeri olan iPhone(6) kullanıcıları ne olacak peki?
simbolminaBeyler bu Çinli telefonlarda kullanılan plastik kanserojen.Hepiniz kanser olacaksınız!1.58 W/Kg sar değeri ola...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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TheStarBox 2 yıl Periah
Periah

Beyler bu telefonlara hucum ediyorsunuz ama bu çin markalarının SAR değerleri çok yüksek.

Hepiniz kanser olacaksınız !

Cahil cühela konuşma!
O senin dediğin çin malları merdiven altı üretilenler.
Huawei,Xiaomi,Meizu,Lenovo gibi markaların telefonları her türlü teste tabi tutulup piyasaya çıkıyor.

Huawei Honor 8 in SAR değeri Samsung S6 Edge ile aynı bu arada.
PeriahBeyler bu telefonlara hucum ediyorsunuz ama bu çin markalarının SAR değerleri çok yüksek.Hepiniz kanser olacaksınız !...
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BekirHan 2 yıl Periah
Periah

Beyler bu telefonlara hucum ediyorsunuz ama bu çin markalarının SAR değerleri çok yüksek.

Hepiniz kanser olacaksınız !

Yalan söylüyorsun. Zaten gerekli sınırlar içinde kalmasa Avrupa' da satışına izin verilmez CE sertifikasyonu nedeniyle [>:]
PeriahBeyler bu telefonlara hucum ediyorsunuz ama bu çin markalarının SAR değerleri çok yüksek.Hepiniz kanser olacaksınız !...
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DH Misafiri 2 yıl
batarya geliştirsinler batarya...
Millet powerbankla geziyor yazık uzuluyorum....
Bu kadar telefon duskunu olmayın her sene her sene yenisi yeter lannn kapıtalıst sistemmm !!!!!!!!!!
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aydinofficial 2 yıl
Honor 7 'den çok memnunum Huawei sanırım İphone gibi seri tutturacak gibi duruyor.
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DH Misafiri 2 yıl
Türk Telekom keşke getirse de alsak harika bir telefon.
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TearsForFears 2 yıl
Telefon çok şık gözüküyor çift kamera kasada çıkıntı yapmıyor bakın iphone 7'ye nasılda çıkıntı yapıyor veya samsung amiral gemilerine bakın onlarda da kamera çıkıntısı mevcut. Donanımıda gayet iyi 1.5 milyon satıştan fazlasını hakediyor.
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mskblt 2 yıl
Türk Telekom'un yeni telefonu olma yolunda.
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simbolmina 2 yıl
Beyler bu Çinli telefonlarda kullanılan plastik kanserojen.
Hepiniz kanser olacaksınız!
2 Yanıt Yanıtla +1
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anldrms34 2 yıl simbolmina
simbolmina
Beyler bu Çinli telefonlarda kullanılan plastik kanserojen.
Hepiniz kanser olacaksınız!

1.58 W/Kg sar değeri olan iPhone(6) kullanıcıları ne olacak peki?
1 Yanıt Yanıtla +19
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furyzer0 2 yıl simbolmina
simbolmina

Beyler bu Çinli telefonlarda kullanılan plastik kanserojen.



Hepiniz kanser olacaksınız!

Evet "Amerikan yapımı" Iphone'lar ın sar değeri çinlilerden yüksek ama çinliler kanser yapıyor....
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Xloud 2 yıl
Honor V8 ve 8 gelse keşke bi an önce Huawei çok yavaş...
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Periah 2 yıl
Beyler bu telefonlara hucum ediyorsunuz ama bu çin markalarının SAR değerleri çok yüksek.
Hepiniz kanser olacaksınız !
5 Yanıt Yanıtla
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TheStarBox 2 yıl Periah
Periah

Beyler bu telefonlara hucum ediyorsunuz ama bu çin markalarının SAR değerleri çok yüksek.

Hepiniz kanser olacaksınız !

Cahil cühela konuşma!
O senin dediğin çin malları merdiven altı üretilenler.
Huawei,Xiaomi,Meizu,Lenovo gibi markaların telefonları her türlü teste tabi tutulup piyasaya çıkıyor.

Huawei Honor 8 in SAR değeri Samsung S6 Edge ile aynı bu arada.
Yanıtla +16
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Flag SHİP Killer 2 yıl Periah
Periah
Beyler bu telefonlara hucum ediyorsunuz ama bu çin markalarının SAR değerleri çok yüksek.
Hepiniz kanser olacaksınız !

Saçmalama kardeşim ben bir çık telefon modelini incelerim ve özelliklede çinli ureticilerin sar değerleri yüksek dendiği için onların sar değerine bakarım çoğu 1 in altında sadece lenovo a7000 nin ki 1 civarı
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forever58 2 yıl Periah
Periah
Beyler bu telefonlara hucum ediyorsunuz ama bu çin markalarının SAR değerleri çok yüksek.
Hepiniz kanser olacaksınız !

Sanane olursak biz olacaz kullananlar dusunsun sana ne oluyor Samsung /lg/sony/htc kullanıcısı
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Lene 2 yıl
Türk telekom getirecek mi Bu modeli ?
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