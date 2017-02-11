Huawei Honor V9 ay sonunda geliyor

Geçen yılı rekor akıllı telefon satışı ile kapatan ve bu yıl için beklentileri yükselten Huawei, amiral gemisi yanında üst seviyeye yönelik farklı çözümlerle tüketici ilgisini çekmeye çalışıyor. Honor V9 bunlardan birisi.

RAM ve batarya

Geçen yıl başlayan Honor V serisi, orijinal Honor serisinden bir tık daha iyi bileşenlere sahip ve üst seviyeye yakın bir görünüm arz ediyor. Honor V8 modeli Honor serisindeki ilk çift kameralı ve Huawei’nin de ilk 2K ekranlı akıllı telefonu olmuştu. Huawei V9 ise RAM ve bataryaya oynuyor.

Firmanın 21 Şubat tarihinde tanıtacağı Huawei V9 modeli 5.7 inçlik 2K ekrana sahip. 2.4GHz saat hızında 8 çekirdekli bir işlemcinin gün vereceği modele 4GB veya 6GB LPDDR4 RAM seçeneği konulmuş. Depolama kapasitesi ise 64GB veya 128GB ve arttırılabiliyor.

Tamamen metal gövde 7mm kalınlığında. Bu kasa içerisinde 3900mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Arka kısımda 12MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu ve parmak izi okuyucu yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

Ayrıca Bkz.

"Android Wear 2.0 ile gelen yenilikler"

Huawei Honor V9 modeli için 400$ fiyat etiketi konuşuluyor ancak bu 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi taşıyan versiyon için mi yoksa bir üst versiyon için mi bilinmiyor.