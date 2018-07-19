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Xiaomi Mi A2 Lite doğrulandı

Xiaomi haftaya bir değil iki telefon birden tanıtacak İki telefon da Android One programı içerisinde yer alıyor. Mi A2 ve Mi A2 Lite özellikleri ve fiyatı haberimizde.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin haftaya tanıtacağı yeni Android One cihazları netleşiyor. Xiaomi Mi A2 modeli kesin iken yanında bir de Lite versiyonu olacak. Xiaomi iki telefon tanıtacağını resmi hesabından duyurdu.

İlk kez iki Android One telefonu duyuracak olan firma Mi A2 ve Mi A2 Lite modellerini hazırladı. Mi A2 modeli zaten biliniyordu. Mi A2 Lite modeli ise Polonyalı bir perakende mağazasında ön siparişe sunulmuştu.

Xiaomi Mi A2 özellikleri ve fiyatı

6 inçlik ekranında 2160x1080 piksel barındıran telefon 18:9 görüntü oranı sunuyor. Snapdragon 660 sayesinde iyi bir performans sunan telefon ayrıca yazılım tabanlı yapay zekâ motoru ile de kullanıcıya kolaylık sağlıyor.

Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde Sony IMX486 ve 20MP çözünürlüğünde Sony IMX376 sensör yer alıyor. Yapay zekâ ile 206 farklı sahneyi algılayarak otomatik olarak kendisini optimize ediyor. Ayrıca gece çekimlerinde yine otomatik olarak ikinci kameraya geçiş yapıp daha kaliteli fotoğraflara imkân tanıyor.

Ayrıca Bkz. "Alcatel 5V duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı"

Ön kısımda yine Sony IMX376 sensöre yer verilmiş ve ekran ışığı ile desteklenmiş. Yapay zekâ burada da 12 farklı sahneyi algılayarak en iyi yüz tonlarını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ayrıca Face Unlock yüz tanıma sistemi de mevcut.

Telefonda 3010mAh kapasiteli batarya USB Tip-C ile hızlı şarj olabiliyor. Quick Charge 3.0 teknolojisi ile 18W seviyesinde bu sağlanabiliyor. Ayrıca telefonda firmanın kendi Xiao AI dijital asistanı da yer alıyor. Mi A2 modelinin 350$ civarından başlaması bekleniyor.

Xiaomi Mi A2 Lite özellikleri ve fiyatı

Redmi 6 Pro modeline daha çok benzetilen akıllı telefon 5.84 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran ile geliyor. Kasa metal alaşımdan imal edilmişken ekranda çentik tasarımı olduğu gözlerden kaçmıyor.

Snapdragon 625 yonga seti ile ortalama bir performans sunacak olan model 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile destekleniyor. Arka kısımda 12MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

4000mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım süreleri sunacak olan Mi A2 Lite için 250$ civarı konuşuluyor. Her iki model de 24 Temmuz tarihinde tanıtılacak.

 

https://www.gizmochina.com/2018/07/17/xiaomi-mi-a2-lite-launch-july-24/ Yorum Yaz
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T Square 10 ay en beğenilen
Abi şu üreticilerin orta ve düşük sınıf cihazlara 4000+ Mah batarya koyup yüksek sınıf ve amiral gemi cihazlara 3000 Mah civarı batarya koyması insanı çileden çıkarıyor. Çok çeşitli model satabilmek için her türlü kolpalığı yapıyorlar.
Abi şu üreticilerin orta ve düşük sınıf cihazlara 4000+ Mah batarya koyup yüksek sınıf ve amiral gemi cihazlara 3000 Mah civarı batarya koyması insanı çileden ç...
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DokuzKuyrukluTilki 10 ay
Güncelleme konusunda Çin firmasına güvenme derim. O yüzden A2.
Batarya meselesinde ise batarya kalınlaştırıyor. Amiral gemi estetik açıdan da ince olmalı kafasıyla bataryasını kırpıyorlar. Makul bir sebep.
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intel7mix 10 ay DokuzKuyrukluTilki
Makul bir sebep değil sadece uygun bir görüş.
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El_domingo 10 ay
mi 6x le aynı fiyattan mı satılcak??
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T Square 10 ay en beğenilen
Abi şu üreticilerin orta ve düşük sınıf cihazlara 4000+ Mah batarya koyup yüksek sınıf ve amiral gemi cihazlara 3000 Mah civarı batarya koyması insanı çileden çıkarıyor. Çok çeşitli model satabilmek için her türlü kolpalığı yapıyorlar.
2 Yanıt Yanıtla +11
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Explosions in the Sky 10 ay T Square
Kesinlikle katılıyorum incelediğim modellerde hep karşıma çıkıyor ve kafamı karıştırıyor amiral gemide 3080 mah orta sınıfta 4000 mah.
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intel7mix 10 ay T Square
Amiral gemisine keyfine mi koymuyorlar sanıyorsun. Koysa millet azıcıkta verip onu alacak ve yıllarca kullanıcak ve donanımda güçlü
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Explosions in the Sky 10 ay
Çok fazla model oldu 2 ay da bir yeni model çıkartma akımı başladı sanırım :)
1800 TL ye hangi modeli önerirsiniz? A2 yi beklemek gerekir mi? Ya da Redmi 6 Pro mu?
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kartale112 10 ay Explosions in the Sky
Bence A2’yi almalısın.. kamera ve donanım gayet mükemmel
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intel7mix 10 ay Explosions in the Sky
Xiaomi mi a1 veya redmi 5 plus alabilirsin. Aslında en son çıkan redmi 6 pro güzel cihaz ama Türkiyede satışı daha yok
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LooF 10 ay Explosions in the Sky
Redmi 6 pro aldim geçtim :) yakinda gelir bootloader acip eu rom yukledimmi tamamdir :) a2 lite cikacakta tr e gelcekte 2-3 ayi bulur.
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