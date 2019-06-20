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Huawei, Kirin 810 yonga seti için poster paylaştı

Huawei’nin orta seviye cihazlarında görmeye alışık olduğumuz Kirin 710 yonga seti, yerini sonunda Kirin 810’a bırakıyor. 7nm üretim süreci ile ortaya çıkan Kirin 810, Nova 5 serisi ile gelecek.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei, Kirin 810 yonga seti için poster paylaştı
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Huawei’nin orta segmentteki telefonlarında uzun süredir Kirin 710 yonga seti kullanılıyor. Sayıları bir hayli fazla olan Kirin 710’lu telefon modelleri sonunda geçmişteki yerini alacak. Yarın tanıtılması planlanan Huawei nova 5, Kirin 810 yonga seti ile geliyor.

İki adet 7 nm yongası bulunan ilk şirket

Huawei’nin 7 nm üretim süreci ile ortaya çıkan ilk yonga seti Mate 20 ve P30 serilerinde gördüğümüz Kirin 980’di. Kirin 810 ile birlikte, ürün gamında iki adet 7 nm yonga seti bulunan ilk firma Huawei olacak. Bugün paylaşılan posterde ise “geleceğin anahtarı” sloganı dikkat çekiyor. Detayları henüz bilinmese de 8 çekirdekli işlemcinin yapay zeka odağında bir yonga olması bekleniyor.

Neyse ki Huawei’nin yarın düzenleyeceği etkinlik ile birlikte hem Huawei nova 5 serisi hem de Kirin 810 yonga seti resmiyet kazanmış olacak. Aynı Kirin 710’da olduğu gibi firmanın yeni birçok modelinde Kirin 810 yonga setinin kullanıldığına şahit olacağız.

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Huawei’nin yonga pazarındaki en büyük rakibi hiç şüphesiz Qualcomm oluyor. Kirin 810’un da Snapdragon 730 ve 730G modellerinin karşısına konulması bekleniyor. Kısacası Huawei, orta sınıftaki yonga seti rekabetine yeniden katılıyor diyebiliriz.


https://www.gizmochina.com/2019/06/20/huawei-kirin-810-chipset-teaser-poster/ Yorum Yaz
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eP_362 1 gün en beğenilen
32823428 tane Kirin 810'lu cihaz yolda.
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TearsForFears 16 sa.
Snapdragon 710 ayarında bile olsa yeter çünkü kirin 710 artık çok güçsüz kalmaya başladı. Fakat huaweinin banlandığını düşününce kirin 810 çok iyi bile olsa alınır mı bilemiyorum. Fiyat performans odaklı güzel cihazlar üretirlerse belki güncelleme vermemeleri gözardı edilip alınabilir.
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worldpartner 22 sa.
Apple a12 ve a12x'ten bir haber olan yalancı şirket. Sahi kirin 980 a12'yi geçecekti haberi olan var mı o işten.
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astegon 1 gün
Ya arkadaş hayatınız eleştiri. Bırakın 810 çıksın. Mali mi kullanır artık ne kullanırsa. 730'un karşısına ne koyacak hisilicon?
Rekabet iyidir.
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Darklord Sauron 1 gün
arm işi ne oldu ki yeni işlemci duyurusu yapıyorlar?
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kuvant512 9 sa.
Lisansi cikartilmis urunleri seri uretime gecirebilir.bir işlemci daha tasarlanmaya baslandigi zaman lisansi alinir.android os güncellemesi icin de aynisi gecerli su 90 gün erteleme kararinda hali hazirda olan cihazlari icin android q lisansi alabilir.ve fark ettiyseniz karardan sonra cihaz tanitimi devam ediyor ziraa lisansi onceden alinmis anlasmasi yapilmis urunler
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eP_362 1 gün en beğenilen
32823428 tane Kirin 810'lu cihaz yolda.
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smart1978 1 gün
O kadar dandik ki bari Kirin 970 lileri koysaymis orta veya giris seviyes cihazlarina ...
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Tr@mmler 1 gün
Mali g52 mp4 is coming... Orta seviye cihazlara giriş seviyesi vasat yongalar koyan dev firma.
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koyunsayar 1 gün Tr@mmler
Olsun birşey olmaz onlarda turbo cheat mode var onunla 60 fsp garanti
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