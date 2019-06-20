Huawei, Kirin 810 yonga seti için poster paylaştı

Huawei’nin orta segmentteki telefonlarında uzun süredir Kirin 710 yonga seti kullanılıyor. Sayıları bir hayli fazla olan Kirin 710’lu telefon modelleri sonunda geçmişteki yerini alacak. Yarın tanıtılması planlanan Huawei nova 5, Kirin 810 yonga seti ile geliyor.

İki adet 7 nm yongası bulunan ilk şirket

Huawei’nin 7 nm üretim süreci ile ortaya çıkan ilk yonga seti Mate 20 ve P30 serilerinde gördüğümüz Kirin 980’di. Kirin 810 ile birlikte, ürün gamında iki adet 7 nm yonga seti bulunan ilk firma Huawei olacak. Bugün paylaşılan posterde ise “geleceğin anahtarı” sloganı dikkat çekiyor. Detayları henüz bilinmese de 8 çekirdekli işlemcinin yapay zeka odağında bir yonga olması bekleniyor.

Neyse ki Huawei’nin yarın düzenleyeceği etkinlik ile birlikte hem Huawei nova 5 serisi hem de Kirin 810 yonga seti resmiyet kazanmış olacak. Aynı Kirin 710’da olduğu gibi firmanın yeni birçok modelinde Kirin 810 yonga setinin kullanıldığına şahit olacağız.

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Huawei’nin yonga pazarındaki en büyük rakibi hiç şüphesiz Qualcomm oluyor. Kirin 810’un da Snapdragon 730 ve 730G modellerinin karşısına konulması bekleniyor. Kısacası Huawei, orta sınıftaki yonga seti rekabetine yeniden katılıyor diyebiliriz.

https://www.gizmochina.com/2019/06/20/huawei-kirin-810-chipset-teaser-poster/