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Huawei, Kirin 980 işlemcisini bu ay tanıtacak

Huawei Mate 20 lansmanından önce Kirin 980 işlemcisini tanıtacak. Yeni işlemci 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Kirin 980 7nm üretim teknolijisi ile üretilecek ilk mobil işlemci olacak.
9 ay
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Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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Huawei, Kirin 980 işlemcisini bu ay sonunda düzenlenecek ulan IFA fuarında tanıtacağını doğruladı. Beklendiği gibi Kirin 980; "dünyanın ilk 7nm yonga seti" ünvanını alacak. 7nm üretim teknolojisi ile birlikte Kirin 980 daha hızlı çalışırken daha az enerji tüketecek. Kirin 980 yonga seti Ekim ayında piyasaya çıkması beklenen Mate 20 ve Mate 20 Pro modellerinde kullanılacak.

Kirin 980 neler sunuyor

Kirin 980 yonga seti, sekiz çekirdekli bir yapıya sahip. Bu yapının 2.8Ghz 4xCortex-A76 ve 4xCortex-A55 çekirdeklerinden oluşması bekleniyor. Kirin 980 TSMC tarafından 7nm üretim teknolojisi ile üretilecek. Bu sayede Kirin 980 10nm işlemcilere kıyasla işlemci hızı %20 oranında artarken %40 oranında daha az enerji harcayacak. Grafik tarafında ise Huawei Kirin 980'de kendi geliştirdiği GPU'ya yer verebilir. Nöral İşlem Birimi olarak adlandırılan NPU yapısında ise geliştirmeler olması bekleniyor.
Kirin 980 işlemcisinin detayları hakkında henüz net bilgiler mevcut değil ancak yeni SoC'un IFA fuarında tanıtılacağı Huawei tarafından onaylandı. Huawei, IFA fuarında Kirin 980 işlemcisi ile birlikte Mate 20 ve Mate 20 Pro modelini de tanıtacak.

https://www.phonearena.com/news/huawei-mate-20-october-launch-kirin-980-ifa-announcement-confirmed_id107820 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 9 ay
Şunun ekran kartı iyi olursa, efsanevi bir çip oluyor gibi.
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KalemKolik 9 ay V4LKyR
V4LKyR
Şunun ekran kartı iyi olursa, efsanevi bir çip oluyor gibi.

Gpu ile ilgili çok fazla dedikodu çıktı ve işin tadı kaçtı. Yine dandik gelirse gpu yazık olacak. Şuana kadar en iddialı dedikodu 845 gpusundan %30 daha iyi olacağı.
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