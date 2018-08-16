Huawei, Kirin 980 işlemcisini bu ay tanıtacak

Huawei, Kirin 980 işlemcisini bu ay sonunda düzenlenecek ulan IFA fuarında tanıtacağını doğruladı. Beklendiği gibi Kirin 980; "dünyanın ilk 7nm yonga seti" ünvanını alacak. 7nm üretim teknolojisi ile birlikte Kirin 980 daha hızlı çalışırken daha az enerji tüketecek. Kirin 980 yonga seti Ekim ayında piyasaya çıkması beklenen Mate 20 ve Mate 20 Pro modellerinde kullanılacak.

Kirin 980 neler sunuyor

Kirin 980 yonga seti, sekiz çekirdekli bir yapıya sahip. Bu yapının 2.8Ghz 4xCortex-A76 ve 4xCortex-A55 çekirdeklerinden oluşması bekleniyor. Kirin 980 TSMC tarafından 7nm üretim teknolojisi ile üretilecek. Bu sayede Kirin 980 10nm işlemcilere kıyasla işlemci hızı %20 oranında artarken %40 oranında daha az enerji harcayacak. Grafik tarafında ise Huawei Kirin 980'de kendi geliştirdiği GPU'ya yer verebilir. Nöral İşlem Birimi olarak adlandırılan NPU yapısında ise geliştirmeler olması bekleniyor.

Kirin 980 işlemcisinin detayları hakkında henüz net bilgiler mevcut değil ancak yeni SoC'un IFA fuarında tanıtılacağı Huawei tarafından onaylandı. Huawei, IFA fuarında Kirin 980 işlemcisi ile birlikte Mate 20 ve Mate 20 Pro modelini de tanıtacak.

https://www.phonearena.com/news/huawei-mate-20-october-launch-kirin-980-ifa-announcement-confirmed_id107820