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Huawei, Kirin işlemcilerini diğer şirketlere satmayacak

Kendi mobil işlemcisini geliştiren şirketlerden biri olan Huawei, şu an için Kirin yonga setlerini başka şirketlere satarak gelir elde etmeyi düşünmediğini açıkladı.
1 yıl
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11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei, kendi mobil işlemcilerini geliştiren ve daha sonra bunları cihazlarında kullanan birkaç akıllı telefon üreticisinden biri. Samsung gibi diğer şirketler ise sadece işlemcilerini kendi cihazlarında kullanmakla kalmayıp aynı zamanda akıllı telefon üreticisi olsun veya olmasın diğer müşterilere satıyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre Huawei'nin bu tür bir düşüncesi yok.
Ayrıca Bkz. "Qualcomm, 1 milyar dolar tasarruf etmek için 1.500 çalışanı işten çıkarıyor"
Hafta başında Şanghay'da düzenlenen Huawei Küresel Analist Zirvesi sırasında şirkete mobil yonga setlerini diğer akıllı telefon üreticilerine satma planının olup olmadığı soruldu. Huawei, yonga seti bölümünü bağımsız bir işletme olarak konumlandırmayacağını ve zaten bu bölümün diğer müşterilere mobil işlemci satarak gelir elde etmeyi amaçlamadığını belirtti.

Huawei açık kapı bıraktı

Huawei, Kirin mobil işlemcileri sayesinde telefonlarını kendi donanım mimarisiyle donatarak sektörde fark yaratıyor. Bununla birlikte şirketin bu olasılığı tamamen reddettiği de söylenemez. Dolayısıyla gelecekte Huawei, Kirin işlemcilerini başka şirketlere de satabilir. Ancak en azından bunun şirketin öncelikleri arasında yer almadığını öğrenmiş olduk.

https://www.gizmochina.com/2018/04/18/huawei-no-plans-sell-kirin-chipsets-other-manufacturers/ Yorum Yaz
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EyeCoral 1 yıl en beğenilen
Bence Huawei işlemci gibi işletim sistemini de kendine göre özelleştirmeli. ZTE nin karşılaştığı ambargo ile Android için Google'a güvenilmeyeceğini görmüş olduk. Huawei kendine özel işlemci ve işletim sistemi ile harikalar yaratabilir. Bu potansiyel onlarda var çünkü.
Bence Huawei işlemci gibi işletim sistemini de kendine göre özelleştirmeli. ZTE nin karşılaştığı ambargo ile Android için Google'a güvenilmeyeceğini görmüş oldu...
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ALKaraca 1 yıl
Kirin candır.
Ama satsaydı daha iyi olurdu.Kar ederdi.
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Marrusia 1 yıl
Kim alir cpp kirinleri
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zero fear 1 yıl Marrusia
Yaşasın Apple A10
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EyeCoral 1 yıl en beğenilen
Bence Huawei işlemci gibi işletim sistemini de kendine göre özelleştirmeli. ZTE nin karşılaştığı ambargo ile Android için Google'a güvenilmeyeceğini görmüş olduk. Huawei kendine özel işlemci ve işletim sistemi ile harikalar yaratabilir. Bu potansiyel onlarda var çünkü.
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Angel of the Lord 1 yıl EyeCoral
İyi de ambargoyu yapan Amerika devleti diye biliyorum. Google ne yapsın bu konuda?
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Ciginix 1 yıl
Bu güzel bir karar, bu şekilde düzgün ve sağlam yürürler.
İlerisine bakılır artık..
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oguzhan diric 1 yıl
Şuan sadece kendilerinin kullanmasını gerektirecek bir özelliği yok bu kirin işlemcilerin. Aİ processor unit qualcomm,apple hatta mediatek gibi firmalarda da mevcut. Diğer markalara satış hem mali kazanç hemde how-know dediğimiz bilgi birikimi arttıracak ve markaya avantaj sağlayacaktır uzun ve kısa vadede.
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Revenge_ 1 yıl
İleriki dönemlerde belki kendi işlemcileri ile rafine bir işletim sistemi çıkarabilirler. Kim bilir.
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KalemKolik 1 yıl
Samsung ve Qualcomm ve Apple seviyesinde amiral gemisi üretemiyor ama bu sene daha iddialılar.

Kirin 980 ile çıkan dedikodular bu sene artık özelleştirdikleri kendi gpularına geçiş yapacaklar. Geçen günlerde düşen sızıntıya göre Kirin 980 antutu puanı 360.000.

Rakam inanılmaz abartı duruyor. Kirin 980 360k antutu puanı ile gelirse huawei kendi adına devrimsel performans atağı yapmış olacak.
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Saint Ralph 1 yıl
Novacom Uydu firmasına satmış bile S11 cihazında işlemcisi bulunuyor.
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interwap 1 yıl Saint Ralph
HiSilicon ürünlerini tvbox, uydu receiver, TV, SOC board gibi platformlarda görebilirsin. Belki uzun süredir bunlar var. Ama Huawei dışında bir Android telefonda görmek düşük ihtimal.
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