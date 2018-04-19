Huawei, Kirin işlemcilerini diğer şirketlere satmayacak

Huawei, kendi mobil işlemcilerini geliştiren ve daha sonra bunları cihazlarında kullanan birkaç akıllı telefon üreticisinden biri. Samsung gibi diğer şirketler ise sadece işlemcilerini kendi cihazlarında kullanmakla kalmayıp aynı zamanda akıllı telefon üreticisi olsun veya olmasın diğer müşterilere satıyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre Huawei'nin bu tür bir düşüncesi yok.

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Hafta başında Şanghay'da düzenlenen Huawei Küresel Analist Zirvesi sırasında şirkete mobil yonga setlerini diğer akıllı telefon üreticilerine satma planının olup olmadığı soruldu. Huawei, yonga seti bölümünü bağımsız bir işletme olarak konumlandırmayacağını ve zaten bu bölümün diğer müşterilere mobil işlemci satarak gelir elde etmeyi amaçlamadığını belirtti.

Huawei açık kapı bıraktı

Huawei, Kirin mobil işlemcileri sayesinde telefonlarını kendi donanım mimarisiyle donatarak sektörde fark yaratıyor. Bununla birlikte şirketin bu olasılığı tamamen reddettiği de söylenemez. Dolayısıyla gelecekte Huawei, Kirin işlemcilerini başka şirketlere de satabilir. Ancak en azından bunun şirketin öncelikleri arasında yer almadığını öğrenmiş olduk.

https://www.gizmochina.com/2018/04/18/huawei-no-plans-sell-kirin-chipsets-other-manufacturers/