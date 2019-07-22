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Snowpiercer dizi olarak dönüyor

2013 yılının ilgi çekici yapımları arasında yer alan Snowpiercer filmi dizi oluyor. WarnerMedia kıyamet sonrası türündeki diziye onay verdi. İlk sezon ilkbahar aylarında yayınlanacak.
31 dk.
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Güney Koreli ünlü yönetmen Bong Joon-Ho’nun kıyamet sonrası konulu ilgi çekici filmlerinden birisi olan Snowpiercer sinema salonlarında pek de hak ettiği ilgiyi görememişti ancak dizisi için WarnerMedia’dan onay çıktı.

Aynı senaryo

2013-2014 yıllarında ülke ülke vizyona giren Snowpiercer filmi Chris Evans ve Ed Harris gibi ünlü oyuncuları kadrosunda barındırıyordu. Nükleer bir felaket sonrasında sürekli hareket halinde olan bir trenin içine sığınmış insanların hikayesini izlemiştik.

Biraz da politik noktalara değinen filmde aslında yoksul yaşamın baskının çok arttığı en arka vagonlarda olduğuna şahit olmuştuk. Askerler tarafından çok sıkı bir şekilde korunan ilerdeki vagonlarda ise zenginlerin lüks yaşantısı bulunuyordu.

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Chris Evans’ın oynadığı Hamilton karakterinin bu adaletsizliği sona erdirmek için mücadele etmeye başlaması sonrasında lokomotife kadar giderek kondüktör rolündeki Ed Harris ile tanışmıştık. Sonrasında da trende yaşanan büyük adaletsizliğin kaynağı açığa çıkmıştı.

TBS kanalı için hazırlanan Snowpiercer dizisi yine aynı hikâye üzerinde şekilleniyor. Kondüktör rolünde Jennifer Connelly, Hamilton rolünde ise Daveed Diggs yer alıyor. Yönetmen Orphan Black dizisinden tanıdığımız Graeme Manson. Daha önce Doctor Strange yönetmeni Scott Derrickson dizide yer alıyordu ancak senarist ile birlikte bazı temel ayrımlara düştüğü için görevi bırakmıştı.

Snowpiercer dizisi ilkbahar aylarında TBS kanalında yayına başlayacak. Ayrıca HBO Max platformunda da dizinin yer alacağı ifade ediliyor.

 

https://www.theverge.com/2019/7/21/20702702/snowpiercer-trailer-tnt-netflix-warnermedia-comic-con-sdcc Yorum Yaz
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