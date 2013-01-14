Huawei, MWC 2013 etkinliğinde 7.7mm kalınlığa sahip Ascend W2 modelini tanıtabilir





Yeni yıl için mobil segment anlamında önemli adımlarına şahit olduğumuz Çinli Huawei'nin, yönetim kurulu başkanı tarafından MWC 2013 için iddialı iki model daha tanıtacağı açıklanmıştı. Yeni yapılan bir açıklamada da yine aynı konuya temas edildi.





Sosyal ağ Weibo üzerinden Yu Chengdong tarafından yapılan açıklamaya göre, Huawei MWC 2013 etkinliğine iki iddialı model hazırlıyor. Bu modeller kendi alanında ilklerden olacak.





Tahminler ilk modelin incelikte ön plana çıkan Ascend P1 modelinin devamı P2 modelinin olacağı yönünde ve bu model dünyanın en ince akıllı telefonu olma ünvanına sahip olacak. Huawei, bu modelde Cortex-A15 tabanlı yeni işlemcisini kullanacağını da dile getirmişti.





İkinci modelin ise Windows Phone ekosisteminin en ince akıllı telefonu ünvanını alacak Ascend W2 olması bekleniyor. Ascend W1 ile Huawei, HTC 8S ve Lumia 820 modellerine rakip olurken, Ascend W2 ile Lumia 920 ve HTC 8X modellerinin karşısına çıkacak.





Ascend W2 modelinde bulunacağı söylenen özellikler ise 4.5 inç boyutunda dokunmatik hassasiyeti üst düzeyde HD ekran, 8MP çözünürlükte kamera, çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 2800mAh batarya olarak sıralanıyor. Model 515$ şeklinde daha rekabetçi bir fiyat seviyesinden pazara sunulacak.





6.1 inçlik Ascend Mate modelinin de devam versiyonunun bu etkinlikte tanıtılacağı gündeme gelmişti. Modelde Cortex-A15 tabanlı bir işlemci kullanılacak. Bu bakımdan Huawei'nin üç yeni model tanıtması da olası.





Huawei'nin şimdilik resmi bir teyidi yok ancak firma çok fazla sır saklamamakla biliniyor. Muhtemelen etkinlik öncesi yeni modellerin detayları internete sızacaktır. CES 2013 fuarında en çok ilgi gören firmaların başında gelen Huawei ve ZTE'nin, MWC 2013'te de aynı ilgiyi devam ettirmesi bekleniyor.

http://wmpoweruser.com/rumour-huawei-to-bring-a-7-7-mm-windows-phone-8-handset-to-mobile-world-congress/