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Huawei Mate 10 ciddi manada iPhone 8 ile rekabet edecek

Huawei’nin aslında yılın ilk amiral gemisi pozisyonunda olan ancak bir önceki yılın sonlarında piyasaya çıkan Mate serisi bu yıl da iddialı. Huawei Mate 10 bu yıl iPhone 8 ile yarışacak.
1 yıl
7,6b
1
89
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yılın sonbahar ayları yine akıllı telefon dünyasında büyük bir hareketliliğe sahne olacak. Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Apple, Huawei gibi pek çok firma yeni amiral gemilerini tanıtmaya hazırlanıyor. Elbette kendilerine göre hepsi en iyisi.

Huawei patronu Richard Yu, verdiği bir demeçte çok daha güçlü bir akıllı telefon hazırladıklarını belirtirken neredeyse çerçevesiz ekran, hızlı şarj, daha iyi fotoğraf yeteneği gibi özelliklerle iPhone 8 ile mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

Bahse konu model elbette Huawei Mate 10 olacak. Tanıtıldığı dönemde Android tarafının hep en güçlüsü ünvanını alan Mate serisi önemli yenilikler ile sunuluyor. Geçen yıl kavisli ekran, Porsche Design ortaklığı gibi ses getiren yeniliklere imza atan Mate serisi bu yıl da iddialı.

Önemli yenilikler

Huawei’nin 10nm sürecinde geliştirilen Kirin 970 yonga setinden faydalanması bekleniyor. Performans için 4 adet Cortex-A75 ve enerji verimliliği için 4 adet Cortex-A55 çekirdeği kullanacak yonga setinde daha güçlü Mali-G72 grafik birimi yer alacak. Huawei, bu sayede pazarda bir ilke imza atmayı amaçlıyor.

Yeni modelde zengin gerçeklik desteğinin de arttırılması bekleniyor. Leica imzalı arka çift kamera, 3D algılama teknolojisi ile destekleniyor ve zengin gerçeklik konusunda çok daha gelişmiş uygulamalar ortaya çıkıyor.

Sektörden gelen bilgilere göre Huawei, yeni amiral gemisi Mate 10 modelinde çerçevesiz görünüm sağlayan bir ekran kullanmak niyetinde. Bunun için Japan Display tarafından geliştirilen 6 inçlik Full Active LCD paneli gündemine aldı.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 10 da çerçevesiz ekran modasına uyuyor"

6 inç boyuta ve 1080x2160 piksel şeklinde bir çözünürlüğe sahip olan Full Active ekran JDI’ın önemli teknolojilerine ev sahipliği yapıyor. Yan kenarların çok ince hale getirilmesi için Pixel Eyes adı verilen bir teknoloji kullanılıyor. İkinci nesle terfi eden bu teknoloji ince kenarlar yanında daha derin siyahlara imkan tanıyor ve ekranın ıslak elle bile kullanılabilmesini sağlıyor.

Full Active LCD ise yeni bir modülasyon teknolojisi ile alt kenarın da diğer kenarlar kadar ince olmasını sağlıyor. Böylece telefonun genel ölçüleri ile ekran ölçüleri arasındaki fark en aza indirilmiş oluyor.

Huawei Mate 10 genelde iPhone ile aynı dönemlerde piyasaya çıkıyor. İlk etapta Çin’de boy gösterdiği için hemşehrilerinden önemli bir destek görüyor. Geçen yıl Huawei Mate 9 modeli 5 milyonu aşkın satış yapmıştı. 

 

https://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-10-will-seriously-challenge-Apples-iPhone-8-companys-CEO-promises_id96457 Yorum Yaz
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El-Kira 1 yıl en beğenilen
Mate 9 çok iyi. İnşallah huawei de ince uzun telefon saçmalığına katılmaz.
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DaYWaLkeR 1 yıl BekirTemel
BekirTemel
Mate 10 o civarlara gelecektir, 3000 ve üzeri verilecekse işin içine farklı boyutlarda girer ve huaweinin işi zorlaşır; bunu kabul etmek lazım. Apple hatta Samsung domine ediyor zaten sektörü..


Samsung ve Apple'ın eski popülerliği yok artık. Sizin gibi telefonu değil marka bilinirliğini baz alan işi bilmeyen arkadaşlar fanboyluktan öteye geçemez. Üç markayı da kullanmış biri olarak Huawei diyorum.
BekirTemelMate 10 o civarlara gelecektir, 3000 ve üzeri verilecekse işin içine farklı boyutlarda girer ve huaweinin işi zorlaşır; bunu kabul ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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ogzhnakcy90 1 yıl
Snapdragon muhabbetinden gına geldi.
Bayıldığınız s7 'ler şuan da hunharca kasmakta, takilmakta ve donmakta.
Kirin 955'li p9'lar hala yağ gibi akmakta.
Sidik yarıştırır gibi benchmark denen saçma sapan sentetik test fantezilerinizi kendinize saklayın. Gerçek hayatta o puanların en ufak bir gerçekçiliği yok. Sizin snapdragon aşkınızı ciddiye alıp geçen sene hata keza bir s7 falan alsaydım şuanda size belki küfür ediyordum. İyiki araştırarak p9 almışım. İlk günkü gibi full stabilize ful akıcılık sıfır sorunda kullanmaya devam ediyorum.
Kısaca Huawei candır. Apple ve Xiaomi de candır. Ama kalkıp da Samsung, lg, Sony demeyin arkadaş midem bulanıyor
Snapdragon muhabbetinden gına geldi.Bayıldığınız s7 'ler şuan da hunharca kasmakta, takilmakta ve donmakta.Kirin 955'li p9'lar hala yağ gibi akmakta...
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aycibin 1 yıl
P10 kadar ufak kasaya ekranı sığrıramazsa rakip falan olamaz
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DH Misafiri 1 yıl
Dana fazla ram daha fazla cpu sdcard tutmadi uygulamalar lokal hafizaya nougat almayan Bir suru hatri sayilir telefon. Isinan bataryalar , gelismeyen bir isletim sistemi. Yuz tanima vs ile allamaya pullamaya calisan Telefon ureticileri , fiyati paldir kuldur dusen be degersizlesen modeller. Android in gelecegi parlaksa Tek sebebi fiyattir. Ne telefonlarin 6 gb Rama bilmem kac cekirdekli islemciye ihtiyaci olamaz. Ben 2500 lira ya aldigim telefonu 1 sene bile gecmeden 1500 e satacak kadar zengin degilim. 2 Tane oyle telefon alsam iPhone fiyatini gecer. iPhone un 1000 lira liralik bir giris modeli olsa bu geyiklerin ve Algi yaratma eylemlerinin ve dolayisiyla android in Sonu gelir.
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DH Misafiri 1 yıl
Note serisini birakip Mate8 aldim, 1 yıldır kullanıyorum.. Süper, cok memnunum, herkese tavsiye ederim.
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DH Misafiri 1 yıl
Iphone ve Samsung almak istemiyorum, sizce bu markalar dışında en iyisi hangisi? (Dev ekranlı tlf.tercihim degildir).Tesekkurler.
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DH Misafiri 1 yıl
yorumlarda hararetli hararetli tartışan arkadaşlar; hayatta daha önemli şeyler var.
android, ios, emui çok önemli değil.
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ogzhnakcy90 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
yorumlarda hararetli hararetli tartışan arkadaşlar; hayatta daha önemli şeyler var.
android, ios, emui çok önemli değil.

Hayatımız Android'e iosa endeksli olduğundan değil kimi kendini bilmez üyeler insanları yanlış yönlendiriyorlar bilinçli bir şekilde art niyetle yalan söyleyenler var. Böyle itler olmasa bilgi kirliliği olmasa forum daha güzel olacak. Herşeyden önce doğru bilgi aktarmamız lazım .
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ObjektifPoint.Net 1 yıl
Fanboylar basmıs burayı


Yorumlar ultra komik. Biri yazmış şu telefon candır şu telefon baldır. Biri yazmış midem bulanıyor.

O kadar tüketim toplumu olmuşuz ki marka begenmiyoruz artık. Ar-Ge nedir bilmeyen bir marka nasil oluşuyor bilmeden gelip yorum yazmayı üstünlük gören bir toplum yetişiyor.

Senin kullandigin marka kaka, benim kullandıgım marka cici. Bunu anca bebekler der.

Bir kaç örnek vereyim. Bir kullanıcı için vazgecemeyeceği özellikler arasında deklanşör tuşu olsun. Sony'den başka marka yok.

Bokeh efekti için telefon arayan kullanıcı G6 almaz demi ? Napar S8+ mı bakar ? Bence bi huawei P9 da dahil yukari bakar.

Olay sadece bundan ibaret. Sana gerekli olan ôzelligi sunan markanın ürününü kullanırsın.

Başka insanin kullandıgı telefondan rahatsız olan insan HASTA'dır.

Mesela android işletim sistemi yüklü küçük ekranlı en güçlü tek telefon Sony xperia x compact. Böyle bir arayıştaki insana ne önereceksin ? Huawei Mate 9 al cünkü ben kullanıyorum. Xiaomi mi 6 al cünkü ben kullaniyorum. S8+ al hayatını yaşa cünkü ben kullanıyorum. Olm adam küçük ekranlı android telefon istiyorum diyoo. Tek seçenek sonyde var diyo. Sony deme sakın deme ortalık batacak şimdi. Tek seçenek sony'de var ama olsun sony deme sen.

İsteyen sony alır, isteyen huawei alır,isteyen htc alır, isteyen samsung alır, isteyen iphone alır, isteyen lg alır, isteyen hiking alır, isteyen piranha alır, isteyen gm alır, isteyen casper alır, isteyen nokia 3310 alır vb. Yani isteyen istedigini alır bundan kime ne!!


Yazık kullandigimiz telefonlarla zekamızı ölçen bir nesilden gelecek bekliyoruz. Yandık ki ne yandık. Allah sonumuzu selamete cıkartsin.
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Glorfindel1907 1 yıl ObjektifPoint.Net
ErtugrulGazi46
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Yorumlar ultra komik. Biri yazmış şu telefon candır şu telefon baldır. Biri yazmış midem bulanıyor.

O kadar tüketim toplumu olmuşuz ki marka begenmiyoruz artık. Ar-Ge nedir bilmeyen bir marka nasil oluşuyor bilmeden gelip yorum yazmayı üstünlük gören bir toplum yetişiyor.

Senin kullandigin marka kaka, benim kullandıgım marka cici. Bunu anca bebekler der.

Bir kaç örnek vereyim. Bir kullanıcı için vazgecemeyeceği özellikler arasında deklanşör tuşu olsun. Sony'den başka marka yok.

Bokeh efekti için telefon arayan kullanıcı G6 almaz demi ? Napar S8+ mı bakar ? Bence bi huawei P9 da dahil yukari bakar.

Olay sadece bundan ibaret. Sana gerekli olan ôzelligi sunan markanın ürününü kullanırsın.

Başka insanin kullandıgı telefondan rahatsız olan insan HASTA'dır.

Mesela android işletim sistemi yüklü küçük ekranlı en güçlü tek telefon Sony xperia x compact. Böyle bir arayıştaki insana ne önereceksin ? Huawei Mate 9 al cünkü ben kullanıyorum. Xiaomi mi 6 al cünkü ben kullaniyorum. S8+ al hayatını yaşa cünkü ben kullanıyorum. Olm adam küçük ekranlı android telefon istiyorum diyoo. Tek seçenek sonyde var diyo. Sony deme sakın deme ortalık batacak şimdi. Tek seçenek sony'de var ama olsun sony deme sen.

İsteyen sony alır, isteyen huawei alır,isteyen htc alır, isteyen samsung alır, isteyen iphone alır, isteyen lg alır, isteyen hiking alır, isteyen piranha alır, isteyen gm alır, isteyen casper alır, isteyen nokia 3310 alır vb. Yani isteyen istedigini alır bundan kime ne!!


Yazık kullandigimiz telefonlarla zekamızı ölçen bir nesilden gelecek bekliyoruz. Yandık ki ne yandık. Allah sonumuzu selamete cıkartsin.

Maalesef haklısınız hocam, İnsanımız nedendir birlinmez kullandığı herhangi bir malı yüceltmek için elinden geleni yapıyor şu tarafı eksik dendiği zaman küfür etmişiz gibi davrananlar var

Benim ilk android telefonum P9 mesela önceki telefonum ise Lumia 1020, Yazdığınız gibi kullanıcı aradığı özellikleri hangi telefon barındırıyor ise onu tercih etmeli markasına bakmadan, Ben P9 aldım ama kamera dışındaki özellikler bana fazla geliyor müzik kısmı ise eksik mesela bana göre yeterli kalitede ( Beklentime göre yani ) değil, Neyse burası uzar gider...
Konuya dönersek bu arayüze laf edenler mümkünse akılsız telefon kullansınlar
Benim denediğim telefonlar içinde en iyi, Akıcı, Stabil ve rahat arayüz Emui arayüzüdür tamamen kullanıcı odaklı ve kolay.
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Elsa 1 yıl
Rezalet güncelleme desteği ve TouchWiz kadar yavaş emui ile tam zıttı olan ios&iphone ile mi rekabet edecek? Sadece "komik"
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ogzhnakcy90 1 yıl Elsa
Elsa
Rezalet güncelleme desteği ve TouchWiz kadar yavaş emui ile tam zıttı olan ios&iphone ile mi rekabet edecek? Sadece "komik"


Rezil yalancı touchwiz'den sonrasını okumadım daha ne saçmalamışsın bakamadım. Ulen dötüyle gülerler senin bu yalanına uydurukçu embesil.
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Master_Evil 1 yıl
2k ekrana bulaşmamaları iyi olmuş
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ogzhnakcy90 1 yıl
Olu taklidi yapsak iPhone'cular gider mi acaba. Yıl 2017 Nexus 6 lar takılıyor felan diyenler var. Huawei kalitesini yaşamamış bir insan Apple'ı tabiki bir matah sanar. Bende yıllarda Android asla elimi sürmem dedim ama bu cihaz (p9) Android ile ilgili tüm olumsuz düşüncelerimi yıktı attı ve iPhone a ve ios'a tüm sempatimi tamamen kaybettim
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furkan1zek 1 yıl
Huawei iyi güzel de android güncellemesi gelmiyor aynı diğer android telefonlar gibi. Mate 8 e android 7 , android 7 çıktıktan tam bir sene sonra geldi. Android 8 de büyük ihtimal hiç gelmez. Güncelleme bu android in bütün artılarını siliyor atıyor yoksa hepsi çok iyi .
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