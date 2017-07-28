Huawei Mate 10 ciddi manada iPhone 8 ile rekabet edecek

Bu yılın sonbahar ayları yine akıllı telefon dünyasında büyük bir hareketliliğe sahne olacak. Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Apple, Huawei gibi pek çok firma yeni amiral gemilerini tanıtmaya hazırlanıyor. Elbette kendilerine göre hepsi en iyisi.

Huawei patronu Richard Yu, verdiği bir demeçte çok daha güçlü bir akıllı telefon hazırladıklarını belirtirken neredeyse çerçevesiz ekran, hızlı şarj, daha iyi fotoğraf yeteneği gibi özelliklerle iPhone 8 ile mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

Bahse konu model elbette Huawei Mate 10 olacak. Tanıtıldığı dönemde Android tarafının hep en güçlüsü ünvanını alan Mate serisi önemli yenilikler ile sunuluyor. Geçen yıl kavisli ekran, Porsche Design ortaklığı gibi ses getiren yeniliklere imza atan Mate serisi bu yıl da iddialı.

Önemli yenilikler

Huawei’nin 10nm sürecinde geliştirilen Kirin 970 yonga setinden faydalanması bekleniyor. Performans için 4 adet Cortex-A75 ve enerji verimliliği için 4 adet Cortex-A55 çekirdeği kullanacak yonga setinde daha güçlü Mali-G72 grafik birimi yer alacak. Huawei, bu sayede pazarda bir ilke imza atmayı amaçlıyor.

Yeni modelde zengin gerçeklik desteğinin de arttırılması bekleniyor. Leica imzalı arka çift kamera, 3D algılama teknolojisi ile destekleniyor ve zengin gerçeklik konusunda çok daha gelişmiş uygulamalar ortaya çıkıyor.

Sektörden gelen bilgilere göre Huawei, yeni amiral gemisi Mate 10 modelinde çerçevesiz görünüm sağlayan bir ekran kullanmak niyetinde. Bunun için Japan Display tarafından geliştirilen 6 inçlik Full Active LCD paneli gündemine aldı.

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"Huawei Mate 10 da çerçevesiz ekran modasına uyuyor"

6 inç boyuta ve 1080x2160 piksel şeklinde bir çözünürlüğe sahip olan Full Active ekran JDI’ın önemli teknolojilerine ev sahipliği yapıyor. Yan kenarların çok ince hale getirilmesi için Pixel Eyes adı verilen bir teknoloji kullanılıyor. İkinci nesle terfi eden bu teknoloji ince kenarlar yanında daha derin siyahlara imkan tanıyor ve ekranın ıslak elle bile kullanılabilmesini sağlıyor.

Full Active LCD ise yeni bir modülasyon teknolojisi ile alt kenarın da diğer kenarlar kadar ince olmasını sağlıyor. Böylece telefonun genel ölçüleri ile ekran ölçüleri arasındaki fark en aza indirilmiş oluyor.

Huawei Mate 10 genelde iPhone ile aynı dönemlerde piyasaya çıkıyor. İlk etapta Çin’de boy gösterdiği için hemşehrilerinden önemli bir destek görüyor. Geçen yıl Huawei Mate 9 modeli 5 milyonu aşkın satış yapmıştı.