Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Mate 20 Pro'nun basın görselleri ortaya çıktı

Huawei'nin 16 Ekim'de Londra'da tanıtacağı Huawei Mate 20 Pro'nun basın görselleri internete düştü. Yayınlanan görseller akıllı telefonun üçlü arka kamera sistemi ile geleceğini gösteriyor.
8 ay
9,3b
1
23
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei, IFA 2018'de Huawei Mate 20 serisinin 16 Ekim'de Londra'da tanıtılacağını duyurdu. Fuar kapsamında Mate 20 Pro'nun sergilenmesi bekleniyordu ama bu gerçekleşmedi. Ancak en azından Huawei yöneticilerinden birinin elinde görülen telefonun kare tasarımla sıralanmış üç arka kameraya sahip olacağı doğrulandı.
Ayrıca Bkz. "Motorola P30 Note tanıtıldı! Motorola P30 Note özellikleri ve fiyatı"
Huawei ayrıca Mate 20 serisinin en son HiSilicon Kirin 980 yonga seti ile güçlendirileceğini duyurdu. Dün ise Huawei Mate 20 Pro'nun tüm arka panelini ve Mavi ve Siyah olmak üzere iki renk seçeneğini ortaya koyan bazı basın görselleri ortaya çıktı.
Sızdırılan görüntüler cihazın üçlü arka kamera sistemi ve büyük bir LED flaş ile geleceğini ortaya koyuyor. Ayrıca Huawei P20 Pro'daki ile aynı VARIO SUMMILUX-H 1:1.6-2.4/27-80 ASPH sensöre sahip olacağını görüyoruz. Kamera sisteminin hemen altında yer alan dairesel parmak izi tarayıcısı ise Mate 20 Pro'nun ekrana gömülü parmak izi sensörü ile sunulmayacağını gösteriyor.

Huawei Mate 20 Pro özellikleri

Cihazın cam arka panele sahip olması kablosuz şarj özelliği ile gelebileceğinin bir işareti. Bununla birlikte Mate 20 Pro'nun, OPPO F9 Pro, OPPO R17 Pro ve yaklaşan Vivo V11 Pro gibi son birkaç telefonda gördüğümüz "Su Damlası" şeklinde bir çentikle gelebileceği öne sürüldü.
Diğer özellikleri arasında ise 2244 x 1080 piksel çözünürlükte 6.3 inç AMOLED ekran, Huawei Kirin 98O yonga seti, 4.200 mAh pil, Android 9 Pie tabanlı EMUI 9 arayüzü, üçlü arka kamera sistemi, 3.5 mm kulaklık girişi ve USB Type-C bağlantı noktasının olması bekleniyor.

https://www.androidpure.com/huawei-mate-20-renders-with-blue-and-black-color-options-surface/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sistemli adam 8 ay en beğenilen
mitralyöz gibi lens dizmişler.
2 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgakutukcu 8 ay
Çok kötü bir tasarım olmuş. Bir P20'ye bak bir buna.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Phaldor 8 ay
Her ne kadar kur meselesi tahmin edilemez olsa da fiyat tahminleriniz nedir Mate 20 Pro için, bugünkü şartlarda ne fiyat öngörüyorsunuz ?
Ve sizce (en azından eldeki bilgilerle) P30 Pro beklemeye değer mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orislevin 8 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zwanzig 8 ay
Lensleri alt alta dizseler bundan daha güzel olurdu bence. Pek olmamış gibi bu hali
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ensaronline 8 ay
Hadi bi öncekinde tamamda şu alt çerçeeve yeni nesil telefonlarda kabul edilebilir bişey değil.
Çentiğin küçülmesi bi gelişme fakat yok olmadığı sürece bana hoş gelmez bu telefonlar
benim en büyük şartım bir telefon 16.9 formatındamı değilmidir. Bana hiç hitap etmedi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 8 ay
Çöp...
nerden anladin derseniz, çentik var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nehalem 8 ay
Flaşa @negerenkwar dı ki oraya da bi tane 55 MP'lik bir sensör koysalarmış müthiş olurmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 8 ay
Parmak izi olan modelin sensörüde köşeli olmalıydı...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Canavarius Infectus 8 ay
Mate 10 arka tasarımda cidden iyiydi. Mate 20 basit görünüyor. Nedense son zamanlarda çıkan telefon modelleri tasarım anlamında bekleneni veremiyor gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İnce 1 Çizgi 8 ay
Lens dizilimi gerçekten kötü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tommy Shelby 8 ay
Ön iyi de arkası nedir öyle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9296 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, cep telefonu ve
8 etiket daha huawei mate 20 pro üçlü kamera basın görselleri Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Dragon uzay kapsülünün Dünya'ya dönüşünü bir de böyle izleyin 8 ay Hitman Sniper, kısa süreliğine Android kullanıcıları için ücretsiz 8 ay Nubia Red Magic 2, Snapdragon 845 ve tetik düğmeler ile geliyor 8 ay Audi tamamen elektrikli ilk SUV'unun seri üretimine başladı 8 ay Oyunculara müjde: Razer Phone 2 geliyor 8 ay Teknolojide ihracatın artması amacıyla Yenilikçi Ticaret Platformu kuruldu 8 ay Arılar üzerinde yapılan araştırma, iş birliğinin evrimine ışık tutuyor 8 ay Microsoft, Skype'ın tasarımını tekrar yenileyeceğini duyurdu 8 ay Panasonic, Avrupa genel merkezini İngiltere'den Amsterdam'a taşıyor 8 ay Samsung, Bixby'yi iyileştirmek için Google ile çalışmak istiyor 8 ay Putin'in yerli makam aracı Aurus Senat dünyaya açılıyor 8 ay Akademisyenler Türk YouTuber’ları araştırdı 8 ay Vivo X23'ün ilginç lansman davetiyesi ortaya çıktı 8 ay AMD 7nm Radeon ekran kartını bu yıl piyasaya sürecek 8 ay Blockchain alanında en çok patent başvurusunda bulunan şirket Alibaba 8 ay Asus PG27UQ monitör incelemesi "4K, 144Hz, G-SYNC ve HDR" 8 ay Çinli e-ticaret devinin CEO'su ABD'de tutuklandı 8 ay Battlefield 5'in çıkış tarihinin ertelenmesi EA hisselerini düşüşe geçirdi 8 ay AB ülkeleri yaz-kış saati uygulamasına veda ediyor 8 ay Xiaomi'den otomobil içerisindeki havayı değiştiren 8 dolarlık aksesuar 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Huawei Mate 20 Pro'nun basın görselleri ortaya çıktı Sonraki Sennheiser’dan üst seviye kablosuz kulaklık 8 ay Crucial BX500 SSD serisi duyuruldu 8 ay Motorola P30 Note tanıtıldı! Motorola P30 Note özellikleri ve fiyatı 8 ay Volkswagen'deki emisyon skandalı benzinli araçlara da sıçramış olabilir 8 ay Razer’dan oyuncular için 3 yeni ürün 8 ay Parmak izi sensörüne sahip Chromebook'lar yolda 8 ay Palm logosu sızdırıldı 8 ay MSI P65 Creator dizüstü modeli performansıyla içerik üreticilerini hedefliyor 8 ay Google bu sene Pixel marka bir akıllı saat çıkarmayacak 8 ay LG V40’ın tüm teknik özellikleri sızdırıldı 8 ay Anthem demosunun çıkış tarihi açıklandı 8 ay Vücut kitle indeksinden daha güvenilir sonuçlar verebilen alternatif ölçüm metodu geliştirildi 8 ay Dünyanın en kapsamlı Drone yarışması World Drone Cup, 20 – 23 Eylül’de İstanbul Yeni Havalimanı’nda 8 ay Bitcoin Cash 5 saatte 65 dolar yükseldi 8 ay Intel 14nm sürecinde de sıkıntı yaşıyor 8 ay Xiaomi Redmi 6 serisinden yeni detaylar ortaya çıktı 8 ay Twitter, online kullanıcıları görme özelliğini duyurdu 8 ay MusicCast Vinyl 500: Nostalji müzik en son teknolojiyle buluşuyor 8 ay Apple'ın otonom araç testi kaza ile sonuçlandı! 8 ay Huawei'nin yeni cihazı, eşyaların yerini bulmanıza yardımcı olacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim