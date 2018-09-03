Huawei Mate 20 Pro'nun basın görselleri ortaya çıktı

Huawei, IFA 2018'de Huawei Mate 20 serisinin 16 Ekim'de Londra'da tanıtılacağını duyurdu. Fuar kapsamında Mate 20 Pro'nun sergilenmesi bekleniyordu ama bu gerçekleşmedi. Ancak en azından Huawei yöneticilerinden birinin elinde görülen telefonun kare tasarımla sıralanmış üç arka kameraya sahip olacağı doğrulandı.

Ayrıca Bkz.

"Motorola P30 Note tanıtıldı! Motorola P30 Note özellikleri ve fiyatı"

Huawei ayrıca Mate 20 serisinin en son HiSilicon Kirin 980 yonga seti ile güçlendirileceğini duyurdu. Dün ise Huawei Mate 20 Pro'nun tüm arka panelini ve Mavi ve Siyah olmak üzere iki renk seçeneğini ortaya koyan bazı basın görselleri ortaya çıktı.

Sızdırılan görüntüler cihazın üçlü arka kamera sistemi ve büyük bir LED flaş ile geleceğini ortaya koyuyor. Ayrıca Huawei P20 Pro'daki ile aynı VARIO SUMMILUX-H 1:1.6-2.4/27-80 ASPH sensöre sahip olacağını görüyoruz. Kamera sisteminin hemen altında yer alan dairesel parmak izi tarayıcısı ise Mate 20 Pro'nun ekrana gömülü parmak izi sensörü ile sunulmayacağını gösteriyor.

Huawei Mate 20 Pro özellikleri

Cihazın cam arka panele sahip olması kablosuz şarj özelliği ile gelebileceğinin bir işareti. Bununla birlikte Mate 20 Pro'nun, OPPO F9 Pro, OPPO R17 Pro ve yaklaşan Vivo V11 Pro gibi son birkaç telefonda gördüğümüz "Su Damlası" şeklinde bir çentikle gelebileceği öne sürüldü.

Diğer özellikleri arasında ise 2244 x 1080 piksel çözünürlükte 6.3 inç AMOLED ekran, Huawei Kirin 98O yonga seti, 4.200 mAh pil, Android 9 Pie tabanlı EMUI 9 arayüzü, üçlü arka kamera sistemi, 3.5 mm kulaklık girişi ve USB Type-C bağlantı noktasının olması bekleniyor.

https://www.androidpure.com/huawei-mate-20-renders-with-blue-and-black-color-options-surface/