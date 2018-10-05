Huawei Mate 20 basın görselleri ortaya çıktı

Huawei, yeni Mate 20 serisi akıllı telefon modellerini iki haftadan az bir sürede piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni cihazlarla ilgili sınırlı bilgi olmasına rağmen Huawei Mate 20 Pro'nun fotoğrafları birkaç gün önce ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Mate 20 ile ilgili basın görselleri sızmış durumda.

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Pro olmayan Mate 20 modeli, Çinli üreticinin iki yeni amiral gemisi akıllı telefonundan daha büyük olacak. Cihaz 2244x1080 piksel çözünürlükte 6.53 inç TFT LCD ekrana sahip. İnce çerçeveleri ile dikkat çeken cihaz neredeyse mükemmel bir simetriyle tasarlanmış. Bununla birlikte cihaz su damlası formunda minimalist bir çentiğe sahip.

https://www.gsmarena.com/huawei_mate_20_shows_off_its_waterdropstyled_notch_in_alleged_press_renders-news-33606.php

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Mate 20'nin arka panelindekare bir şekilde konumlandırıldığını görüyoruz. Hemen alt kısımda iseyer alıyor. Bu da küçük bir çentiğe sahip olan cihazın ön kısmınaentegre edilmediğini ve sadece parmak izi okuyucunun olduğu anlamına geliyor.yonga setine sahip olacak cihazınpil kapasitesi de sunacağını belirtelim.vedepolama alanına sahip olacak Mate 20'nin tüm detaylarını iseöğrenebileceğiz.