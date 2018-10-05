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Huawei Mate 20 basın görselleri ortaya çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, Mate 20 serisini 16 Ekim tarihinde tanıtacak ancak sızıntılar durmak bilmiyor. Şimdi de Mate 20'nin basın görselleri ortaya çıktı.
7 ay
3,6b
1
16
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Huawei Mate 20 basın görselleri ortaya çıktı
Huawei, yeni Mate 20 serisi akıllı telefon modellerini iki haftadan az bir sürede piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni cihazlarla ilgili sınırlı bilgi olmasına rağmen Huawei Mate 20 Pro'nun fotoğrafları birkaç gün önce ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Mate 20 ile ilgili basın görselleri sızmış durumda.

Yüz tanıma sistemi yok

Pro olmayan Mate 20 modeli, Çinli üreticinin iki yeni amiral gemisi akıllı telefonundan daha büyük olacak. Cihaz 2244x1080 piksel çözünürlükte 6.53 inç TFT LCD ekrana sahip. İnce çerçeveleri ile dikkat çeken cihaz neredeyse mükemmel bir simetriyle tasarlanmış. Bununla birlikte cihaz su damlası formunda minimalist bir çentiğe sahip.
Huawei Mate 20 basın görselleri ortaya çıktı
Mate 20'nin arka panelinde üç kameranın, flaşla birlikte kare bir şekilde konumlandırıldığını görüyoruz. Hemen alt kısımda ise parmak izi okuyucu yer alıyor. Bu da küçük bir çentiğe sahip olan cihazın ön kısmına kızıl ötesi yüz tanıma sisteminin entegre edilmediğini ve sadece parmak izi okuyucunun olduğu anlamına geliyor. Kirin 980 yonga setine sahip olacak cihazın 4.000 mAh pil kapasitesi de sunacağını belirtelim. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak Mate 20'nin tüm detaylarını ise 16 Ekim'deki lansman etkinliğinde öğrenebileceğiz.

https://www.gsmarena.com/huawei_mate_20_shows_off_its_waterdropstyled_notch_in_alleged_press_renders-news-33606.php Yorum Yaz
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Whippoorwill 7 ay en beğenilen
Damla çentik.
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Aslanhan. 7 ay
smart1978

Centik ufaltma adina bu seferde neleri kirpmis dengesizler :)

3 kamerasi da yine balon anlasilan ...

4K 40 fps zaten yok...

4K da optik zoom yine olmayacak anca dijital zoom ki o da orta seviye Snapdragon islemcili herhnagi bir cihazin kamerasindan da vasat olacak yine ...


Bilgin yok ama fikrin var, Kara cahil
smart1978Centik ufaltma adina bu seferde neleri kirpmis dengesizler :)3 kamerasi da yine balon anlasilan ...4...
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Justs 7 ay
Yeter lan yeter çentik İSTEMİYORUZ
1 Yanıt Yanıtla +7
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Circassian81 7 ay
Tft LCD bu eski bir teknoloji değil mi? Emin değilim ama zamaninda sony sanırım bu ekran tipini cok kullanıyordu ve o zaman bile cok eleştiriliyordu
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SHADOW 7 ay
Çentikten artik kusma seviyesine gelen kardeslerim seri like
1 Yanıt Yanıtla +4
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Jül Sezar 7 ay SHADOW
S9 al Note 9 al ne bileyim mi mix 2s al, yeter ki boş laf yapma
1 Yanıt Yanıtla +1
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Krone 7 ay
Çentik konusunda en akıllı tasarımı Samsung ve Meizu yapıyor. Ne bir mekanizmaya ihtiyaç var ne de çentiğe. Üst barı incelttiklerini zannediyorlar ama çentiğin bulunduğu hiza komple işlevsiz kalıyor. Bence çok kötü görünmüyor sadece aptalca.
1 Yanıt Yanıtla +3
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esmerbuyucu 7 ay Krone
Zaten ekran OLED olduktan sonra orası siyah oluyor. Ekran oranları 19:5;9'a ulaştı. 16:9, 18:9 içerikler zaten tam ekran izleniyor. 21:9 içerikleri çentik dışı izleme opsiyonu var. Yani "Çentik var, böğğ" diyenler boşa tantana...
Samsung'ta çentik yokta ne oluyor sanki. İris tarayıcı ve bildirim ledi var bir, sonra? Stereo hoparlörü bile yeni koydular. Giriş ve orta sınıf diye algılanmasın diye flaş koymuyorlar, hani onu anladık. İnsan bari o kadar çerçeveye iPhone'lardaki TrueDepth gibi gelişmiş sensör koyar, değerlendirir. Veya en basitinden portre için ikinci telephoto kamera koyar, o da yok.Ee ne anladın? Ama iş paraya gelince iPhone'larla aynı fiyata satmasını bilirler. Üstelik ekran vs vs kendi üretimi, özel bir yazılımı yok. Sonra Apple fahiş kar koyuyor bilmem ne yersen, geçiniz.
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Tr@mmler 7 ay
Bir P20 Pro'ya bak bir de şu çirkin şeye bak.
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tugares 7 ay
Çentik işi saçmalık ekranın o bölümü zaten kullanım dışı alan
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eP_362 7 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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smart1978 7 ay
Centik ufaltma adina bu seferde neleri kirpmis dengesizler :)
3 kamerasi da yine balon anlasilan ...
4K 40 fps zaten yok...
4K da optik zoom yine olmayacak anca dijital zoom ki o da orta seviye Snapdragon islemcili herhnagi bir cihazin kamerasindan da vasat olacak yine ...
1 Yanıt Yanıtla +3
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arslancan94 7 ay smart1978
smart1978
Centik ufaltma adina bu seferde neleri kirpmis dengesizler :)
3 kamerasi da yine balon anlasilan ...
4K 40 fps zaten yok...
4K da optik zoom yine olmayacak anca dijital zoom ki o da orta seviye Snapdragon islemcili herhnagi bir cihazin kamerasindan da vasat olacak yine ...

Derken güzel kardeşim peki p20 pronun kamerası en iyi kamera iken bu telefonun ortalama bir android telefondan kötü olmasını nasıl beklersin. Sadece yorum yapmak için yapıp içi tamamen boş bir yorumda bulunmak hiç hoş değil.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Aslanhan. 7 ay
smart1978

Centik ufaltma adina bu seferde neleri kirpmis dengesizler :)

3 kamerasi da yine balon anlasilan ...

4K 40 fps zaten yok...

4K da optik zoom yine olmayacak anca dijital zoom ki o da orta seviye Snapdragon islemcili herhnagi bir cihazin kamerasindan da vasat olacak yine ...


Bilgin yok ama fikrin var, Kara cahil
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Justs 7 ay
Yeter lan yeter çentik İSTEMİYORUZ
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Whippoorwill 7 ay en beğenilen
Damla çentik.
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