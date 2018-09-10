Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun ekranı sızdırıldı

Huawei'nin yeni akıllı telefon modelleri Mate 20 ve Mate 20 Pro hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak cihazın prototip görselleri ve cam panelinin görüntüsü sızdırıldı. Gelen sızıntılar ile birlikte Mate 20 Pro'nun kavisli ve çentikli bir ekrana sahip olduğu görülüyor.

Mate 20 Pro 3D yüz taracıyısına sahip olacak

Söylentilere göre Huawei Mate 20 serisinin Pro modelindeki çentiğin içerisinde 3D yüz tarayıcısına yer vermiş. Mate 20'nin ise düz bir ekrana ve su damlası şeklinde küçük bir çentiğe sahip olduğu sızdırılan panel görüntülerinden anlaşılıyor. Mate 20 Pro 1440 x 3120 piksel çözünürlüğe sahipken, Mate 20 1080 x 2244 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Firma tarafından sızdırılan prototip görüntüleri henüz doğrulanmasa da Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun 16 Ekim tarihinde satışa sunulması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/huawei_mate_20_pro_prototype_pictured_a_curved_screen_makes_for_slim_bezels-news-33176.php