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Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun ekranı sızdırıldı

Huawei'nin yakında tanıtılması beklenen Mate 20 ve Mate 20 Pro modelinin ekranı sızdırıldı. Sızdırılan görüntülerle birlikte Mate 20 Pro'nun kavisli bir ekrana sahip olduğu ortaya çıktı.
8 ay
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Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun ekranı sızdırıldı
Huawei'nin yeni akıllı telefon modelleri Mate 20 ve Mate 20 Pro hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak cihazın prototip görselleri ve cam panelinin görüntüsü sızdırıldı. Gelen sızıntılar ile birlikte Mate 20 Pro'nun kavisli ve çentikli bir ekrana sahip olduğu görülüyor. 

Mate 20 Pro 3D yüz taracıyısına sahip olacak

Söylentilere göre Huawei Mate 20 serisinin Pro modelindeki çentiğin içerisinde 3D yüz tarayıcısına yer vermiş. Mate 20'nin ise düz bir ekrana ve su damlası şeklinde küçük bir çentiğe sahip olduğu sızdırılan panel görüntülerinden anlaşılıyor. Mate 20 Pro 1440 x 3120 piksel çözünürlüğe sahipken, Mate 20 1080 x 2244 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Firma tarafından sızdırılan prototip görüntüleri henüz doğrulanmasa da Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun 16 Ekim tarihinde satışa sunulması bekleniyor.
 
Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun ekranı sızdırıldı

https://www.gsmarena.com/huawei_mate_20_pro_prototype_pictured_a_curved_screen_makes_for_slim_bezels-news-33176.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xxlor 8 ay
Bir ara şirket mate serisi p serisi gibi çentikli olmayacak demişti ama oldu nasıl iş anlamadım
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Orodruin 8 ay
Mate 10 Pro kullanıcısı olarak MATE 20 Proyu beğenmedim. O çentik kötü ne farkı kaldı P20 Serisinden?
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Ulussoy 8 ay
Türkiye fiyatları 4500₺ yi geçer mi acaba ??
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V4LKyR 8 ay
Pro, professional demek, yani üst sınıf. Daha iyi.
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