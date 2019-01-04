Huawei Mate 30 Pro kılıf patentleri 5 arka kameraya işaret ediyor

Akıllı telefon kameraları konusunda en fazla yenilik geliştiren ve yatırım yapan firma konumundaki Huawei, yeni amiral gemisi P30 için 5 arka kameralı bir tasarım üzerinde çalışıyor. Son bilgiler bunu doğrular nitelikte.

Huawei P30 özellikleri

Huawei Mate 20 serisinde farklı fonksiyonları yerine getiren 3 kameralı bir kombinasyon kullanılmıştı. Huawei çıtayı biraz daha yükseltiyor ve yeni P30 serisi için bu kez 5 arka kameralı yeni bir kombinasyon hazırlıyor.

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Firmanın patentini aldığı yeni bir kılıf modeli geniş arka kamera yuvası ile dikkat çekiyor. Hangi telefona ait olduğu belirtilmese de kaynaklar bunun P30 serisi için geliştirildiğine kesin gözüyle bakıyor.

Huawei P30 amiral gemisi 5 arka kamerası ile yine yılın dikkat çekici modelleri arasına girecek. Mate 20 serisindeki gibi standart ve Pro versiyonlarında farklı fonksiyonlar olacak mı bilinmiyor ancak yüksek rakam nedeniyle muhtemelen her ikisi benzer işlevler görecektir.

Hali hazırda akıllı telefon kameralarında en fazla 4 sensör görüyoruz. Samsung bunu ilk kez kullanan firmaydı. Bu yıl ise 5 kameralı telefonlar piyasada olacak. Nokia 9 PureView ve Huawei P30 serisi ilk olmak için yarışacak gibi görünüyor.

Akıllı telefon kameralarında artan sensör sayıları eleştirilse de şimdilik işlevselliği arttırma konusunda başka bir yol yok gibi görünüyor. Örneğin daha akıcı veriler toplamak için, yakınlaştırma yapmak için veya derinlik algılamak için illa ki ek bir sensör gerekli durumda. Bu bakımdan sayının artması da kaçınılmaz.