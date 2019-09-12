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iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max'in RAM ve pil kapasitesi ortaya çıktı

Apple kısa süre önce resmiyet kazandırdığı iPhone 11 modellerinin RAM ve pil kapasitelerini açıklamamıştı. Şirketin eksik bıraktığı bilgileri teknoloji editörü Steve Hemmerstoffer tamamladı.
5 sa.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple geçtiğimiz günlerde, merakla beklenen iPhone 11 ve iPhone 11 Pro serisini tanıttı ancak her zaman olduğu gibi cihazların batarya kapasitesi ve RAM miktarı hakında bilgi vermedi. Cupertinolu şirketin ışık tutmadığı eksik özellikleri Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) tamamladı.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M10s modelinin teknik özellikleri sızdı"
Deneyimli editör kendine ait Twitter hesabında iPhone 11'in 4 GB RAM'e sahip olduğunu söyledi. Bildiğiniz üzere iPhone XR, 3 GB RAM ile piyasaya sürülmüştü. iPhone 11 ayrıca selefinden daha büyük bir pil ile geliyor. Geçen yıl piyasaya sürülen XR, 2.942 mAh pil içeriyordu. iPhone 11'de ise 3.110 mAh'lik bir batarya var.

En büyük artış iPhone 11 Pro'da

En ciddi artış iPhone 11 Pro modelinde göze çarpıyor. 6 GB RAM ile donatılan akıllı telefonun pil kapasitesi 3.190 mAh'e yükseldi. iPhone XS'in 4 GB RAM ve 2.658 mAh pille geldiğini hatırlatalım.
iPhone 11 Pro Max'te ise 6 GB RAM ve 3.500 mAh batarya bulunuyor. Cihaz kapasite olarak 4 GB RAM ve 3.174 mAh pil içeren iPhone XS Max'in üzerinde. iPhone 11 serisi 13 Eylül Cuma ön siparişe açılacak. Akıllı telefonlar 20 Eylül Cuma gününden itibaren mağazalarda satışa sunulacak.


https://twitter.com/OnLeaks/status/1172051411858841600 Yorum Yaz
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mustafabarakli23 51 dk.
Gsm arenada 4 GB yazıyor prolar için...
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Feint-TR 28 dk. mustafabarakli23
Dün 6 yazıyordu bugun 4 yapmışlar, ilginç.
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scanh 1 sa.
Bir haberiniz 4 GB bir haberiniz 6 GB ram diyor kendinizle bu kadar çelişmeyin
forum.donanimhaber.com/...
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Tolgá 3 sa.
ramin fazla olması apple arcade e sağlam oyunlar geleceğini gösteriyor bence.bir de rakamlarla ilgilenenler için göz boyama.
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MrKattchup 2 sa. Tolgá
Bende arcade için olduğunu düşünüyorum, ios13 le beraber gelen oyun kolu desteğiyle birlikte iPhone’lar bir nevi el konsolu olacak sonuçta.
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dodofran 4 sa.
epıl süfer abi yea. bak androide adamlar 4-6-8 ver allah ver ram canavarı. apple 1 ciolayt ramle bütün andrid telefonların yaptıklarını yapabiliyor. aynen abi fazlası gereksiz. işletim sistemi süfer olunca rame gerek kalmıyor.
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Fakirdepocu 4 sa. dodofran
İsletim sistemi iyi olursa bu kadar fazla yuksek rame gerek kalmaz.
Ayrica applein bu hareketi piyasaya oynamak olarak gormek lazim.
Rakibin bas bas bagiracak 12gb ram var diye. Sen de diyeceksin ki 4gb ram var. Halktan kac kisi anlayacak onemli olanin isletim sistemi oldugunu, 8gb -12gb ramin gereksiz oldugunu.
İphone Xs max 4gb rame sahip ve piyasadaki en hizli cihazlardan biri. Birden 4gb ramin yetmeyip 6gb rame gecilmesinin sebebi bence isletim sisteminin kaldirmamasi degildir. Anlamayan kesime rakamlarla cihaz sattirmaktir.
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hakikidaredevil 4 sa.
Memory leak olduktan sonra Android'de 32 GB ram olsa da yetmez. Sünger müfer yazmakla olmuyor bu işler.
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galaxyg 5 sa.
%80 o üç kamerayla aynı anda kullanmak ( işlecm kadar ram de gerektiriyor ) uygulamarın da arka planlarda kapanmasını önlemek için böyle bişi yaptılar
Bence pro takısı olan bi model olduğu için mantıklı olmuç
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canavan06 5 sa.
720p ekranlı ios cihazlar için bu zamana kadar 2 gb ram fazla fazla yetiyordu, donanımla göz mü boyuyor bunlar?
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mustafabarakli23 5 sa.
Apple’in ram miktarını bu kadar hızlı artırmasını doğru bir strateji olarak değerlendirmiyorum. Sonuçta iOS için 3 GB RAM gayet yeterli. 4gb bir nebze olsa kabul edilebilir ama 6 GB aşırıya kaçmış.
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cumur 4 sa. mustafabarakli23
demekki bildikleri bisey var ileriki dönemlerde yetmeyecek belkide boşa değildir o adımlar
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Mr. Jingles 2 sa. mustafabarakli23
4 kamerayla aynı anda 4K video çekiyor. Büyük ihtimalle darboğaz yapmaması için öyle yapıldı.
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napolyon94 5 sa.
İphone 11 pro olunca 6 gb, İpad 7 olunca 2 gb RAM.
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