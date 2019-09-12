iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max'in RAM ve pil kapasitesi ortaya çıktı

Apple geçtiğimiz günlerde, merakla beklenen iPhone 11 ve iPhone 11 Pro serisini tanıttı ancak her zaman olduğu gibi cihazların batarya kapasitesi ve RAM miktarı hakında bilgi vermedi. Cupertinolu şirketin ışık tutmadığı eksik özellikleri Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) tamamladı.

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Deneyimli editör kendine ait Twitter hesabında iPhone 11'in 4 GB RAM'e sahip olduğunu söyledi. Bildiğiniz üzere iPhone XR, 3 GB RAM ile piyasaya sürülmüştü. iPhone 11 ayrıca selefinden daha büyük bir pil ile geliyor. Geçen yıl piyasaya sürülen XR, 2.942 mAh pil içeriyordu. iPhone 11'de ise 3.110 mAh'lik bir batarya var.

En büyük artış iPhone 11 Pro'da

En ciddi artış iPhone 11 Pro modelinde göze çarpıyor. 6 GB RAM ile donatılan akıllı telefonun pil kapasitesi 3.190 mAh'e yükseldi. iPhone XS'in 4 GB RAM ve 2.658 mAh pille geldiğini hatırlatalım.

iPhone 11 Pro Max'te ise 6 GB RAM ve 3.500 mAh batarya bulunuyor. Cihaz kapasite olarak 4 GB RAM ve 3.174 mAh pil içeren iPhone XS Max'in üzerinde. iPhone 11 serisi 13 Eylül Cuma ön siparişe açılacak. Akıllı telefonlar 20 Eylül Cuma gününden itibaren mağazalarda satışa sunulacak.

https://twitter.com/OnLeaks/status/1172051411858841600