Huawei Mate 40'ın işlemcisi belli oldu: 5 nm Kirin 1000

Huawei’nin HiSilicon bölümü tarafından tasarlanıp, TSMC tarafından 7 nm sürecinde üretilen Kirin 990 ve Kirin 990 5G yonga setleri Eylül ayının başında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA fuarında tanıtılmıştı.

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Şu anda Mate 30 serisine güç veren Kirin 990 yonga seti gelecekte Honor V30 5G de dahil olmak üzere Huawei ve Honor markalı diğer amiral gemilerinde de yerini alacak. Çinli şirketin 5 nm fabrikasyon sürecine sahip Kirin 1000 üzerinde çalıştığını ve hatta deneme üretimine başladığını öne süren bazı yeni bilgiler var.

TSMC üretecek

https://www.huaweicentral.com/huawei-to-produce-kirin-1000-with-5nm-process-first-to-be-used-in-mate-40-series/

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Yonga setinin ilk kez 2020'nin son çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenenserisi akıllı telefonlarda kullanılacağı söyleniyor. Rapora göre 5 nm'lik, 3 nm sürecinde çalışmalara başlayantarafından üretilecek. Ayrıcatabanlı CPU mimarisine sahip olacağı da gelen haberler arasında.