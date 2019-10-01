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    Huawei Mate 40'ın işlemcisi belli oldu: 5 nm Kirin 1000

    Huawei’nin 5 nm fabrikasyon sürecine sahip Kirin 1000 yonga setinin deneme üretimine başladığı bildiriliyor. Yeni işlemci ilk kez Mate 40 serisinde kullanılacak.
    1 hf.
    3,5b
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei’nin HiSilicon bölümü tarafından tasarlanıp, TSMC tarafından 7 nm sürecinde üretilen Kirin 990 ve Kirin 990 5G yonga setleri Eylül ayının başında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA fuarında tanıtılmıştı.
    Ayrıca Bkz. "iPhone'daki iyileştirilmiş pil şarjı özelliği ne işe yarıyor?"
    Şu anda Mate 30 serisine güç veren Kirin 990 yonga seti gelecekte Honor V30 5G de dahil olmak üzere Huawei ve Honor markalı diğer amiral gemilerinde de yerini alacak. Çinli şirketin 5 nm fabrikasyon sürecine sahip Kirin 1000 üzerinde çalıştığını ve hatta deneme üretimine başladığını öne süren bazı yeni bilgiler var.

    TSMC üretecek

    Yonga setinin ilk kez 2020'nin son çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen Huawei Mate 40 serisi akıllı telefonlarda kullanılacağı söyleniyor. Rapora göre 5 nm'lik Kirin 1000, 3 nm sürecinde çalışmalara başlayan TSMC tarafından üretilecek. Ayrıca Cortex-A77 tabanlı CPU mimarisine sahip olacağı da gelen haberler arasında.

    https://www.huaweicentral.com/huawei-to-produce-kirin-1000-with-5nm-process-first-to-be-used-in-mate-40-series/ Yorum Yaz
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    hasanandnexus 1 hf. en beğenilen
    E hani arm yasak koymuştu artık işlemci üretmesi imkansız hale gelecek haberleri vardı. Ben mi tam takip edemiyorum yoksa olumlu gelişmeler mi oldu ambargo kanadında?
    E hani arm yasak koymuştu artık işlemci üretmesi imkansız hale gelecek haberleri vardı. Ben mi tam takip edemiyorum yoksa olumlu gelişmeler mi oldu ambargo kana...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Mhirsax 5 gün
    A77 Mayıs 2019 gibi tanıtıldığı için, muhtemelen Huawei o modelle ilgili anlaşmaları yasaktan önce yapmıştır ve kullanabilir ama Mate 40 Ekim 2020 gibi gelecek diye düşünürsek, o tarihlerde A78 veya bir sonraki nesil hangi adla anılacaksa, o model tanıtılmış ve 2021 cihazlarında yer alacak olur yani 1-2 ay içinde A77'li Kirin 1000 eski hale gelir.
    Gerçi ben bu yasakların o zamana dek kalkacağı konusunda iyimserim, ABD-Çin ticaret savaşı bitmese de, Trump geçmişte ZTE'ye yaptığı gibi yüklü bir ceza keser Huawei'ye ve yasak kalkar.
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    V4LKyR 1 hf.
    Koca Amerika'nın neden bu şirketle hususi olarak uğraştığını anlayınız...
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    smart1978 1 hf.
    Qualcomm inkiler de anlasilan 5 nm olacak ne de olsa TSMC dokumlu 5 nm olacak :) ...
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    hasanandnexus 1 hf. en beğenilen
    E hani arm yasak koymuştu artık işlemci üretmesi imkansız hale gelecek haberleri vardı. Ben mi tam takip edemiyorum yoksa olumlu gelişmeler mi oldu ambargo kanadında?
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Dişhekimi06 1 hf. hasanandnexus
    A76 tasarımını çok önce satın almışlardır zaten A77 A78 gibi yenil nesil mimari yapıyla gelemez.
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