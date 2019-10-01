Huawei Mate 40'ın işlemcisi belli oldu: 5 nm Kirin 1000

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Huawei’nin HiSilicon bölümü tarafından tasarlanıp, TSMC tarafından 7 nm sürecinde üretilen Kirin 990 ve Kirin 990 5G yonga setleri Eylül ayının başında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA fuarında tanıtılmıştı.Ayrıca Bkz. "iPhone'daki iyileştirilmiş pil şarjı özelliği ne işe yarıyor?"
Şu anda Mate 30 serisine güç veren Kirin 990 yonga seti gelecekte Honor V30 5G de dahil olmak üzere Huawei ve Honor markalı diğer amiral gemilerinde de yerini alacak. Çinli şirketin 5 nm fabrikasyon sürecine sahip Kirin 1000 üzerinde çalıştığını ve hatta deneme üretimine başladığını öne süren bazı yeni bilgiler var.
TSMC üretecekYonga setinin ilk kez 2020'nin son çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen Huawei Mate 40 serisi akıllı telefonlarda kullanılacağı söyleniyor. Rapora göre 5 nm'lik Kirin 1000, 3 nm sürecinde çalışmalara başlayan TSMC tarafından üretilecek. Ayrıca Cortex-A77 tabanlı CPU mimarisine sahip olacağı da gelen haberler arasında.
https://www.huaweicentral.com/huawei-to-produce-kirin-1000-with-5nm-process-first-to-be-used-in-mate-40-series/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gerçi ben bu yasakların o zamana dek kalkacağı konusunda iyimserim, ABD-Çin ticaret savaşı bitmese de, Trump geçmişte ZTE'ye yaptığı gibi yüklü bir ceza keser Huawei'ye ve yasak kalkar.