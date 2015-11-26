Huawei Mate 8: Android tarafının en güçlüsü





Nihayet beklenen gün geldi ve Huawei'nin yeni amiral gemi modeli Mate 8 resmiyete kavuştu. Tasarımı ve donanımı ile göz dolduran model ayrıca Android tarafının da en güçlüsü olmaya hak kazandı.





Huawei Mate 8 modeli kendi tasarladığı Kirin 950 yonga seti üzerine şekilleniyor. Kirin 950 yonga seti 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 ve 2.3GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A72 çekirdeğinden oluşuyor. Mevcut ARM mimarisinin en güçlüsü Cortex-A72 çekirdeği yanında Mali mimarisinin en güçlüsü 900MHz hızında T880MP4 grafik birimi ile Huawei Mate 8 en iyi performans gösteren telefonlardan birisi olmaya aday.





TSMC'nin 16nm FinFET+ üretim teknolojisi sayesinde enerji tüketimini de minimum düzeye indiren Kirin 950, çift kanal LPDDR4 desteği ile 25.6GB/s bant genişliği sunabiliyor. Ayrıca UFS 2.0 ve eMMC 5.1 ile depolama birimleri arasında çok hızlı veri aktarımına da destek sağlayacak.





Yonga setinde Hisilicon Cat. 6 LTE modem, Tensilica HiFi 4 dijital sinyal işlemcisi, Bluetooth 4.2, USB 3.0, yerleşik 10-bit 4K HEVC ve VP9 desteği de yer alıyor. Huawei, sensör hareketliliği için bir de i5 adında yardımcı bir işlemci eklemiş ve ana işlemciden yükü almış.





Çekirdek performanslarına bakıldığında Kirin 950 an itibariyle Android tarafının en güçlüsü konumunda. 3GB/4GB LPDDR4 RAM de hesaba katılırsa çok akıcı bir performans bizi bekliyor. Tabii Samsung Exynos 8890 henüz herhangi bir akıllı telefonda yer almadığı için Huawei bu ünvanını uzun bir süre devam ettirecek.





Huawei Mate 8 modelinin diğer bir avantajı 6 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunacak olması. Huawei zaten uzun zamandır 2K ekranların gerekli olmadığını düşünüyor ve telefonlarında kullanmaktan kaçınıyor. Hali hazırda Nexus 6P modelinde Huawei, 2K ekran kullanmıştı.





Kirin 950 yonga setinin yüksek performansını Full HD çözünürlük ile düşünürsek ortaya bir performans canavarı çıkacak diyebiliriz. Kaynakları 2K ekrana göre daha az kullanan Full HD çözünürlük bu noktada Huawei'nin elini epey güçlendirmiş. 2.5D kavis verilen ekranın NTSC renk yelpazesinin yüzde 95'ini yansıttığını görüyoruz.





Cihazın arka kısmında 16MP çözünürlüğünde F/2.0 aralıklı ve OIS destekli Sony IMX 298 sensör yer alıyor ancak Kirin 950 yonga setinde yer alan yeni sinyal işlemcisi ile performansı artırılmış. Ayrıca sensör faz algılama sistemi ile çok hızlı odaklanabiliyor. Ön tarafta yine Sony imzalı ve F/2.4 aralıklı 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.





4000mAh kapasiteli bataryası ile uzun kullanım sürelerine ulaşabilecek olan telefon Seviye 3 parmak izi okuyucu barındırıyor. Seviye 3 parmaktaki tek bir çizgiyi ve karakteristiklerini analiz edebilecek kadar detaylı olduğunu gösteriyor. Huawei zaten parmak izi tarayıcısı konusunda çok başarılı bir firma.





Tasarım tarafını da geliştiren model tamamen metal kasa anlayışını devam ettirirken, ekran çerçevelerini de oldukça inceltmiş. Üst ve alt kenarlar da ince olduğu için büyük ekran oldukça kompakt bir gövdeye sığabilmiş.





Android 6.0 işletim sistemi ile gelecek ilk telefonlardan olan Huawei Mate 8 modeli Çin'de önümüzdeki aylarda satışa sunulacak. 3GB RAM/32GB kapasite versiyonu ve 4GB RAM/64GB kapasite versiyonu şeklinde iki seçeneğe sahip olacak cihazın CES 2015 fuarında da uluslararası pazara tanıtılması bekleniyor.



