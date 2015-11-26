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Huawei Mate 8: Android tarafının en güçlüsü

Huawei'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Mate 8 amiral gemi akıllı telefonu sabah saatlerinde resmiyete kavuştu. Telefonda bizi neler bekliyor yazımızda bulabilirsiniz.
3 yıl
14,1b
1
103
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Mate 8: Android tarafının en güçlüsü


Nihayet beklenen gün geldi ve Huawei'nin yeni amiral gemi modeli Mate 8 resmiyete kavuştu. Tasarımı ve donanımı ile göz dolduran model ayrıca Android tarafının da en güçlüsü olmaya hak kazandı.

Huawei Mate 8 modeli kendi tasarladığı Kirin 950 yonga seti üzerine şekilleniyor. Kirin 950 yonga seti 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 ve 2.3GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A72 çekirdeğinden oluşuyor. Mevcut ARM mimarisinin en güçlüsü Cortex-A72 çekirdeği yanında Mali mimarisinin en güçlüsü 900MHz hızında T880MP4 grafik birimi ile Huawei Mate 8 en iyi performans gösteren telefonlardan birisi olmaya aday. 

TSMC'nin 16nm FinFET+ üretim teknolojisi sayesinde enerji tüketimini de minimum düzeye indiren Kirin 950, çift kanal LPDDR4 desteği ile 25.6GB/s bant genişliği sunabiliyor. Ayrıca UFS 2.0 ve eMMC 5.1 ile depolama birimleri arasında çok hızlı veri aktarımına da destek sağlayacak. 

Yonga setinde Hisilicon Cat. 6 LTE modem, Tensilica HiFi 4 dijital sinyal işlemcisi, Bluetooth 4.2, USB 3.0, yerleşik 10-bit 4K HEVC ve VP9 desteği de yer alıyor. Huawei, sensör hareketliliği için bir de i5 adında yardımcı bir işlemci eklemiş ve ana işlemciden yükü almış.
Huawei Mate 8: Android tarafının en güçlüsü
 

Çekirdek performanslarına bakıldığında Kirin 950 an itibariyle Android tarafının en güçlüsü konumunda. 3GB/4GB LPDDR4 RAM de hesaba katılırsa çok akıcı bir performans bizi bekliyor. Tabii Samsung Exynos 8890 henüz herhangi bir akıllı telefonda yer almadığı için Huawei bu ünvanını uzun bir süre devam ettirecek.

Huawei Mate 8 modelinin diğer bir avantajı 6 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunacak olması. Huawei zaten uzun zamandır 2K ekranların gerekli olmadığını düşünüyor ve telefonlarında kullanmaktan kaçınıyor. Hali hazırda Nexus 6P modelinde Huawei, 2K ekran kullanmıştı.

Kirin 950 yonga setinin yüksek performansını Full HD çözünürlük ile düşünürsek ortaya bir performans canavarı çıkacak diyebiliriz. Kaynakları 2K ekrana göre daha az kullanan Full HD çözünürlük bu noktada Huawei'nin elini epey güçlendirmiş. 2.5D kavis verilen ekranın NTSC renk yelpazesinin yüzde 95'ini yansıttığını görüyoruz. 

Cihazın arka kısmında 16MP çözünürlüğünde F/2.0 aralıklı ve OIS destekli Sony IMX 298 sensör yer alıyor ancak Kirin 950 yonga setinde yer alan yeni sinyal işlemcisi ile performansı artırılmış. Ayrıca sensör faz algılama sistemi ile çok hızlı odaklanabiliyor. Ön tarafta yine Sony imzalı ve F/2.4 aralıklı 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. 

4000mAh kapasiteli bataryası ile uzun kullanım sürelerine ulaşabilecek olan telefon Seviye 3 parmak izi okuyucu barındırıyor. Seviye 3 parmaktaki tek bir çizgiyi ve karakteristiklerini analiz edebilecek kadar detaylı olduğunu gösteriyor. Huawei zaten parmak izi tarayıcısı konusunda çok başarılı bir firma.

Tasarım tarafını da geliştiren model tamamen metal kasa anlayışını devam ettirirken, ekran çerçevelerini de oldukça inceltmiş. Üst ve alt kenarlar da ince olduğu için büyük ekran oldukça kompakt bir gövdeye sığabilmiş. 

Android 6.0 işletim sistemi ile gelecek ilk telefonlardan olan Huawei Mate 8 modeli Çin'de önümüzdeki aylarda satışa sunulacak. 3GB RAM/32GB kapasite versiyonu ve 4GB RAM/64GB kapasite versiyonu şeklinde iki seçeneğe sahip olacak cihazın CES 2015 fuarında da uluslararası pazara tanıtılması bekleniyor. 

Huawei Mate 8: Android tarafının en güçlüsü
 

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demireli60 3 yıl
MinPayne
Sadece android dünyasında en güçlü kalabilir. Apple sağlam tokatlıyor tüm işlemcileri yanlız.


iphonenin sağlam tokatladığı tek bir şey var oda batarya..
MinPayneSadece android dünyasında en güçlü kalabilir. Apple sağlam tokatlıyor tüm işlemcileri yanlız.iphonenin...
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wustti 3 yıl
en sonunda çözünürlük hakkında birinin kafası çalışmış. millet evde 46" tv de hd ekran izliyo elindeki 5" ekranda hd çözünürlüğü beğenmiyor. pili de güzel olmuş. helal olsun adamlara.
en sonunda çözünürlük hakkında birinin kafası çalışmış. millet evde 46" tv de hd ekran izliyo elindeki 5" ekranda hd çözünürlüğü beğenmiyor. pili de güzel olmu...
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kesbi 3 yıl
Tepsi gibi telefon. Şunu küçük yapın insan kullanacak.
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.Heisenberg. 3 yıl
Bu telefonu alabileceğimiz bir yer varmı?
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RiccardoMontolivo 3 yıl
otomobilde volkswagenciler nasılsa telefon konusunda da apple'cılar öyle. bir gidin be kardeşim bir bitmediniz.
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İnternet-Explorer 3 yıl
Sar değeri hakkında bilgisi olan var mı ? Youtubeda bir suru incelemesi var yorum olarak sormayı düşünüyorum
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burock76 3 yıl İnternet-Explorer
İnternet-Explorer

Sar değeri hakkında bilgisi olan var mı ? Youtubeda bir suru incelemesi var yorum olarak sormayı düşünüyorum

0.38w/kg
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Tahoe_930 3 yıl
Güzel alet ama sar değerleri çok yüksek oluyor bunların..Mate 7 sar değeri de çok yüksek..Geri kalan herşey gayet güzel..Sahibini pişman etmeyecek bir cihaz olmuş..
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system electronıc 3 yıl
2300 tl çok yüksek rakam. Fiyatı gözden geçirmeleri lazım
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ophtha 3 yıl

2014 Şubat ayından beri Lumia 1520 kullanıyorum. Telefonun 6 inç olmasıyla ilgili hiç bir rahatsızlık yaşamadım.

Rahatlıkla bu telefonun veya 6 inç değerinin “Büyük” olmadığını söyleyebilirim. Ben o kadar alıştım ki 5,7 lik Note5 bile bana küçük geliyor.

Mate 8 ile ilgilenmemin sebebi de şu anda kâğıt üzerinde en iyi Android gözükmesi. Bu markayı bilmediğim için kullanıcıların düşüncelerini öğrenmek amacıyla etrafta dolaşıyorum.


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Redunay 3 yıl
Oyunlardaki güzel tasarlanmış bölüm sonu canavarlarına benziyor
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selmand 3 yıl
KEŞŞŞŞKE BENİM OLSA




NAZARLI ŞEVKET
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conrado 3 yıl
şunu 5 inç yapaydın da türkiyede herkes huwaei alsaydı
6 inç nedir lan !!
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silversmith 3 yıl
Oleyyyy benim işlemcim en yüksek puanı almış. Yaşasınnnn!



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system electronıc 3 yıl
çok şık bir telefon olmuş.
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