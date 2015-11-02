Huawei Mate 8 modeli 26 Kasım'da geliyor





5 Kasım 2015 itibariyle yeni bir Kirin yongaseti tanıtacağı müjdesini veren Huawei, ay sonunda da muhtemelen yeni yongasetini taşıyacak olan ilk amiral gemi modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Firma 26 Kasım tarihindeki etkinlik görsellerini paylaşmaya başladı.





Aslında Huawei'nin Kirin 950 olacağı düşünülen yeni yongaseti ile Mate 8 amiral gemi modelinin de tanıtacağı tahmin ediliyordu ancak etkinlik görseli tanıtımların farklı günlerde olacağını gösteriyor. Görsellerde 8 rakamına vurgu yapılırken, 26 Kasım 2015 tarihi öne çıkıyor. 8 rakamının üzerindeki entegre devre teması Kirin etkinlik davetiyesindeki devre çizimlerine oldukça benziyor.





Kirin 950 yongaseti ile ilgili henüz resmi bilgiler elimizde yok ancak sızan bilgilere göre ortaya bir kanaat çıkmış durumda. Kirin 950 yongasetinin 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A72 çekirdeğinden oluşacağı belirtiliyor. Mevcut ARM mimarisinin en güçlüsü Cortex-A72 yanında Mali mimarisinin en güçlüsü T880 grafik birimi yer alacak.





Çift kanal LPDDR4 desteği ile 25.6GB/s bant genişliği sunabilen yongaseti çift görüntü sinyal işlemcisi ile 42MP çözünürlükteki kameralara imkan tanıyacak. Sensör, bağlantılar ve güvenlik için i7 adında bir yardımcı çekirdek barındıran Kirin 950, UFS 2.0 ve eMMC 5.1 ile depolama birimleri arasında çok hızlı veri aktarımına da destek sağlayacak. Yani sunduğu destekler ile genel performansı uçuracağını söyleyebiliriz. Yongasetinde ayrıca Tensilica HiFi 4 dijital sinyal işlemcisi, Bluetooth 4.2, USB 3.0, yerleşik 10-bit 4K HEVC ve VP9 desteği, LTE Cat. 10 modem olacağı ifade ediliyor.





Huawei Mate 8 amiral gemi modelinde olması beklenen özellikler ise 2K ekran çözünürlüğü, Kirin 950 yongaseti, 4GB RAM, metal kasa şeklinde sıralanıyor. Ay sonu lanse edilecek modelin Aralık veya Ocak aylarında satışa sunulması muhtemel.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-8-teaser-hints-at-November-26th-unveiling_id75338