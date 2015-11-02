Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Mate 8 modeli 26 Kasım'da geliyor

Kasım ayını iyi değerlendirmek isteyen Huawei, hem başında hem de sonunda iki etkinlik planladı. İlk olarak Kirin yongasetini tanıtacak olan firma ardından da Mate 8 modeline geçecek.
3 yıl
3,5b
1
17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

5 Kasım 2015 itibariyle yeni bir Kirin yongaseti tanıtacağı müjdesini veren Huawei, ay sonunda da muhtemelen yeni yongasetini taşıyacak olan ilk amiral gemi modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Firma 26 Kasım tarihindeki etkinlik görsellerini paylaşmaya başladı. 

Aslında Huawei'nin Kirin 950 olacağı düşünülen yeni yongaseti ile Mate 8 amiral gemi modelinin de tanıtacağı tahmin ediliyordu ancak etkinlik görseli tanıtımların farklı günlerde olacağını gösteriyor. Görsellerde 8 rakamına vurgu yapılırken, 26 Kasım 2015 tarihi öne çıkıyor. 8 rakamının üzerindeki entegre devre teması Kirin etkinlik davetiyesindeki devre çizimlerine oldukça benziyor. 

Kirin 950 yongaseti ile ilgili henüz resmi bilgiler elimizde yok ancak sızan bilgilere göre ortaya bir kanaat çıkmış durumda. Kirin 950 yongasetinin 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A72 çekirdeğinden oluşacağı belirtiliyor. Mevcut ARM mimarisinin en güçlüsü Cortex-A72 yanında Mali mimarisinin en güçlüsü T880 grafik birimi yer alacak. 

Çift kanal LPDDR4 desteği ile 25.6GB/s bant genişliği sunabilen yongaseti çift görüntü sinyal işlemcisi ile 42MP çözünürlükteki kameralara imkan tanıyacak. Sensör, bağlantılar ve güvenlik için i7 adında bir yardımcı çekirdek barındıran Kirin 950, UFS 2.0 ve eMMC 5.1 ile depolama birimleri arasında çok hızlı veri aktarımına da destek sağlayacak. Yani sunduğu destekler ile genel performansı uçuracağını söyleyebiliriz. Yongasetinde ayrıca Tensilica HiFi 4 dijital sinyal işlemcisi, Bluetooth 4.2, USB 3.0, yerleşik 10-bit 4K HEVC ve VP9 desteği, LTE Cat. 10 modem olacağı ifade ediliyor. 

Huawei Mate 8 amiral gemi modelinde olması beklenen özellikler ise 2K ekran çözünürlüğü, Kirin 950 yongaseti, 4GB RAM, metal kasa şeklinde sıralanıyor. Ay sonu lanse edilecek modelin Aralık veya Ocak aylarında satışa sunulması muhtemel.  
Huawei Mate 8 modeli 26 Kasım'da geliyor
 

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-8-teaser-hints-at-November-26th-unveiling_id75338 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
thunderstruck7 3 yıl
Özellikler on numara ama Türkiye yönetimine bir çeki düzen gerekiyor. Güncellemeler olsun, cihazların lansman ve satış tarihleri arasındaki devasa boşluklar olsun... Çirkin şeyler bunlar. Ama 2 yıl yazılım desteği prensibini kaptı gibi, HUAWEİ yükselişte, alınabilir markalar arasına girdi sayılır. Birde şu SAR değerlerini düşürse piyasayı siler süpürür nur topu gibi telefon olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
kirin 950 çıktığında android deki en güçlü işlemci olcak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kratos_03 3 yıl
Sonunda mali t628 mp4 bitti. Arkadaş kaç milyar ürettinizde bitmedi.Bunlar Mali t880 ninde mp4 nü kullanırlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ironman 3 yıl
Başarılı özellikler olacak. Bekleyelim bakalım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 3 yıl
Rafa cıksin 27 günde elden teslim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Kirin 950 diğer kirinler gibi olmazsa gayet iyo telefon olacak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Qonrul 3 yıl
Yazılım yönünden sıkıntı olmaz umarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N KUL 3 yıl
Gelsin görelim😕
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 3 yıl
Çok güzel bir telefon olacağa benziyor ama ne yazık ki Huawei nin fiyatları bir hayli yükseldi. İnşaallah tüketicilerin yongaseti konusunda oluşabilecek önyargılarını kırmak için daha fazla satmak adına fiyatını düşürürler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 3 yıl
T880 grafik biriminin ilk kullanılacağı telefon olacak anladığım kadarıyla. Tasarımını da merak ettim şimdi. Türkiye'ye gelir inşallah.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3541 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, huawei mate 8 ve
4 etiket daha kirin 950 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Yerli Elektrikli Otomobil "EVT S1" hakkında her şey "Yerli gurur, %100 Türk mühendisliği" 3 yıl Apple iMac 27-inç 5K kutusundan çıkıyor 3 yıl Microsoft Lumia 950XL'yi kullandık "İşte tüm detaylar ve izlenimlerimiz" 3 yıl Playstation VR inceleme ilk izlenim "Playstation 4'ün Sanal Gerçeklik atağı" 3 yıl Mobilite: OnePlus X, Motorola'nın yeni telefonları, Snapdragon 820 ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim