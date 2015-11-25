Huawei Mate 8'in basın görselleri dikkat çekiyor

Huawei, yarın Mate serisini yenileyerek Mate 8 modelini resmiyete kavuşturacak. Her önemli akıllı telefonun tanıtımından önce görmeye alışık olduğumuz sızıntılar pek tabi Mate 8 için de kendini gösterdi. Daha önce bazı farklı sızıntılarda ortaya çıkan akıllı telefonun kısa bir süre önce basın görselleri de paylaşıldı.

Basın görselleri akıllı telefonun daha önce ortaya çıkan sızıntlarını birebir doğruluyor. Özellikle kenarlarda çerçevenin neredeyse tamamen kaldırılması ve ekran/kasa oranı ilk dikkat çekenler arasında. Arka kısımda parmak izi okuyucusu da yine yerini koruyorken fotğraflarda Mate 8'in 4 farklı renk seçeneği ile geleceğini görüyoruz.

Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler akıllı telefonun 6" QHD çözünürlükte ekran, Kirin 950 çipset, 16 MP çift ton LED flaşlı arka ve 8 MP ön kamera ile geleceği yönünde. Bellek ve depolama alanı seçenekleri ise 3 GB RAM / 32 GB depolama ve 4 GB RAM/ 64 GB depolama şeklinde kullanıcılara sunulacak. Akıllı telefonun tüm detaylarına yarınki etkinliğin ardından yine donanimhaber.com üzerinden ulaşabilirsiniz.