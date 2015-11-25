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Huawei Mate 8'in basın görselleri dikkat çekiyor

Huawei, dikkat çeken Mate serisini yarın güncelleyecek. Ortaya çıkan görüntüler ise Mate 8'in Phablet severlerin gönlünde taht kurmaya devam edeceğini gösteriyor.
3 yıl
4b
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29
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Huawei Mate 8'in basın görselleri dikkat çekiyor
 
Huawei, yarın Mate serisini yenileyerek Mate 8 modelini resmiyete kavuşturacak. Her önemli akıllı telefonun tanıtımından önce görmeye alışık olduğumuz sızıntılar pek tabi Mate 8 için de kendini gösterdi. Daha önce bazı farklı sızıntılarda ortaya çıkan akıllı telefonun kısa bir süre önce basın görselleri de paylaşıldı.

Basın görselleri akıllı telefonun daha önce ortaya çıkan sızıntlarını birebir doğruluyor. Özellikle kenarlarda çerçevenin neredeyse tamamen kaldırılması ve ekran/kasa oranı ilk dikkat çekenler arasında. Arka kısımda parmak izi okuyucusu da yine yerini koruyorken fotğraflarda Mate 8'in 4 farklı renk seçeneği ile geleceğini görüyoruz.
Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler akıllı telefonun 6" QHD çözünürlükte ekran, Kirin 950 çipset, 16 MP çift ton LED flaşlı arka ve 8 MP ön kamera ile geleceği yönünde. Bellek ve depolama alanı seçenekleri ise 3 GB RAM / 32 GB depolama ve 4 GB RAM/ 64 GB depolama şeklinde kullanıcılara sunulacak. Akıllı telefonun tüm detaylarına yarınki etkinliğin ardından yine donanimhaber.com üzerinden ulaşabilirsiniz.
Huawei Mate 8'in basın görselleri dikkat çekiyor
 
 
Huawei Mate 8'in basın görselleri dikkat çekiyor

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redmaner 3 yıl en beğenilen senersongur
senersongur
Güzele benziyor. 800-900TL bandında 4000mah batarya, çift hat, OIS ve 240fps kamera ile gelirse iş yapar.

İstersen beleş versinler
3000 lira bandında bile yok o dediğin özellikler
senersongurGüzele benziyor. 800-900TL bandında 4000mah batarya, çift hat, OIS ve 240fps kamera ile gelirse iş yapar.İstersen ...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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turyunus 3 yıl
Ya bu fiyatı 500-900 TL yazanların kafası baya güzel herhalde Samsung Galaxy Note 5 e rakip ve donanım olarak şu an androidin en güçlüsü olan bir telefon için o fiyatlar çok saçma. Marka algısı yok diyen kişi Huawei nin dünyadaki 4-5. telefon üreticisi olduğunu unutmasın bence
Ya bu fiyatı 500-900 TL yazanların kafası baya güzel herhalde Samsung Galaxy Note 5 e rakip ve donanım olarak şu an androidin en güçlüsü olan bir telefon için o...
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redmaner 3 yıl umut_baris
5000 demiyecek tabi ama 800 nedir? Bu cihaz 1500 - 1800 bandında gelirse şükredin. 800 liraya hangi telefonda ois, 4000 Mah batarya var. İnsaf
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cellat87 3 yıl
6 inc olmamış be hacııı :(((
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N. Chomsky 3 yıl

Şu özelliklerde bir cihazı Samsung, Apple yapsaydı 4 binden aşağı olmazdı. 2 bine gelirse iyi.
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mcebi001 3 yıl
hb de p8 2000tl olduguna göre bu 2500 civarı olur...
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hollowman_ 3 yıl
şu cihaz 5,5" olsa yok satar. donanım zaten harika.
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XYAĞMUR 3 yıl hollowman_
Mate S madoleli var 5.5 İnç, birkaç ay önce satışa sunuldu. Özellikleri ve görüntüsü benzer. Ama malesef Türkiye de aylar sonra satışa çıkar
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goktug87 3 yıl
Bence 1800 den aşağı gelmez bu tel Türkiyeye.. Ayrica 3 farkli özellikte gelecekmis heralde.. 6.2 ve üstünü bekliyorum hen huaweiden şaşmicaksin sağlam telefon yapiyolar vesselam..
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khaos 3 yıl
S6 edge/plus tan sonra tasarım/ekran kasa oranı en güzel telefon diyebilirim.Bir de 1500-1700 TL bandında piyasaya çıkarsa iyi tutar
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a-med21 3 yıl
Adamlar dünyada 3. sırada telefon pazarında. 1700-2000 tl aralığındaa gelir telefon
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Das Boot 3 yıl
Sadece tasarımı hakkında konuşmam gerekirse, siyah renkli modeli harika duruyor.
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Qonrul 3 yıl
göze hitap eden bi cihaz olmuş
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Master_Evil 3 yıl
tasarımı güzel olmuş, çerçeveleri ince
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mcclayn6 3 yıl
Arkadaslar bu bahsettiğiniz fiyatlar nedir böyle. Halkımız bıraz akıllı olsada su pahalı cihazları cok degıl 5 6 ay almasa görürüm bu fiyata satarlar mı? Şimdi siz maliyet diyeceksiniz peki meizu mx 5 pro bütün bu pahalı telefonlarda bulunan tüm ozelliklere sahipken aynı donanımda neden 1000 tl ye bıle bulunabiliyor. Fiyat zammına bizim bu telefon çılgınlıgımız etki ediyor. Allah aşkına yazık bu düşünceden kurtulalım artık, bunuda dediğim gibi satısların azalmasını saglayarak yapabiliriz. Herkese hayırlı akşamlar
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sp@wn 3 yıl
Takip edelim bu cihaz olmuşa benziyor.
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tekin-71 3 yıl
İos'tan android e dönme sebebim bir bu, bir de Blcakberry priv olabilir
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