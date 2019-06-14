Katlanabilir Huawei Mate X’in çıkış tarihi Eylül ayına ertelendi

Yılın başlarında gerçekleşen etkinlikliklerle birlikte katlanabilir telefonların hızla hayatımıza gireceğini düşünüyorduk. Ancak durum pek öyle olmadı. Samsung’un Galaxy Fold isimli modelinde yaşadığı ekran sorunları, cihazın geri toplanmasına ve çıkış tarihinin ertelenmesin sebebiyet verdi.

Galaxy Fold’un hemen ardından tanıtılan Mate X ise Huawei’nin katlanabilir telefonu olarak duyuruldu. Mobil Dünya Kongresi’nde ortaya çıkan Huawei Mate X’in içinde bulunduğumuz ayda raflara çıkması bekleniyordu. Firmanın CNBC’ye yaptığı açıklamaya göre Huawei Mate X’in çıkış tarihi Eylül ayına ertelendi.

“Galaxy Fold’dan sonra temkinliyiz”

Huawei sözcüsü verdiği röportajda Samsung’un katlanabilir Galaxy Fold modelinden sonra temkinli davrandıklarını söyledi. Huawei Mate X’in gecikmesindeki temel sebep de bu gözüküyor. Ekranın ve mekanizmanın sağlamlığının gerçek manada test edilmesi oldukça önemli. Hatta firma sözcüsü “İtibarımızı yok edecek bir ürün sunmak istemiyoruz.” diyerek, Mate X’in sorunsuz şekilde piyasaya çıkmasındaki önemin altını çizdi.

Ayrıca Bkz.

"Google Pixel 4 lansmanı Ekim ayında yapılabilir"

Şubat ayının sonlarında tanıtılan Huawei Mate X’in özelliklerini hatırlamak gerekirse; 8 inç (8:7.1 en boy oranı, 2480 x 2200) katlanabilen ekran. Kirin 980 yonga seti, Balong 5000 ile 5G bağlantı desteği, 8 GB RAM, Leica iş birliği ile geliştirilen 40 MP + 16 MP + 8 MP kamera paketi, 55W hızlı şarj, 4500 mAh batarya vb. şeklinde sayabiliriz. Huawei Mate X çözümü hem dışa doğru katlanan ekranın sağladığı fonksiyonellikler hem de çentiksiz olması sebebiyle Galaxy Fold’dan daha fazla dikkat çekmeyi başarmıştı. Fiyatı ise 2299 Euro gibi oldukça yüksek bir seviyede.

https://www.cnbc.com/2019/06/14/huawei-will-delay-mate-x-foldable-phone-launch-until-september.html