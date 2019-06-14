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Katlanabilir Huawei Mate X’in çıkış tarihi Eylül ayına ertelendi

Yaz aylarında raflardaki yerini alması beklenen katlanabilir Huawei Mate X’in çıkış tarihi Eylül ayına ertelendi. Huawei, Samsung’un yaşadıklarından sonra temkinli olduğunu söylüyor.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Katlanabilir Huawei Mate X’in çıkış tarihi Eylül ayına ertelendi
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Yılın başlarında gerçekleşen etkinlikliklerle birlikte katlanabilir telefonların hızla hayatımıza gireceğini düşünüyorduk. Ancak durum pek öyle olmadı. Samsung’un Galaxy Fold isimli modelinde yaşadığı ekran sorunları, cihazın geri toplanmasına ve çıkış tarihinin ertelenmesin sebebiyet verdi.

Galaxy Fold’un hemen ardından tanıtılan Mate X ise Huawei’nin katlanabilir telefonu olarak duyuruldu. Mobil Dünya Kongresi’nde ortaya çıkan Huawei Mate X’in içinde bulunduğumuz ayda raflara çıkması bekleniyordu. Firmanın CNBC’ye yaptığı açıklamaya göre Huawei Mate X’in çıkış tarihi Eylül ayına ertelendi.

“Galaxy Fold’dan sonra temkinliyiz”

Huawei sözcüsü verdiği röportajda Samsung’un katlanabilir Galaxy Fold modelinden sonra temkinli davrandıklarını söyledi. Huawei Mate X’in gecikmesindeki temel sebep de bu gözüküyor. Ekranın ve mekanizmanın sağlamlığının gerçek manada test edilmesi oldukça önemli. Hatta firma sözcüsü “İtibarımızı yok edecek bir ürün sunmak istemiyoruz.” diyerek, Mate X’in sorunsuz şekilde piyasaya çıkmasındaki önemin altını çizdi.

Ayrıca Bkz. "Google Pixel 4 lansmanı Ekim ayında yapılabilir"

Şubat ayının sonlarında tanıtılan Huawei Mate X’in özelliklerini hatırlamak gerekirse; 8 inç (8:7.1 en boy oranı, 2480 x 2200) katlanabilen ekran. Kirin 980 yonga seti, Balong 5000 ile 5G bağlantı desteği, 8 GB RAM, Leica iş birliği ile geliştirilen 40 MP + 16 MP + 8 MP kamera paketi, 55W hızlı şarj, 4500 mAh batarya vb. şeklinde sayabiliriz. Huawei Mate X çözümü hem dışa doğru katlanan ekranın sağladığı fonksiyonellikler hem de çentiksiz olması sebebiyle Galaxy Fold’dan daha fazla dikkat çekmeyi başarmıştı. Fiyatı ise 2299 Euro gibi oldukça yüksek bir seviyede.


https://www.cnbc.com/2019/06/14/huawei-will-delay-mate-x-foldable-phone-launch-until-september.html Yorum Yaz
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Virtual Reality 5 gün
Huawei efendi bunlara kafayı takacağına yapmakta olduğun yeni işletim sisteminde ABD menşeli uygulamalar çalışacak mı bunu kafaya tak. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Gmail, Google Haritalar, Google Play Store, vb. ABD menşeli uygulamalar, hatta bir çok batı bloğu ülkesinin uygulama geliştiricileri Huawei'in yeni işletim sistemini tanımıyorsuz deseler ne halt yiyeceksin?
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SEO-Uzmanı 5 gün
fiziksel olarak fizik kanunu gereği kaldıraç etkisiyle ezilen köşeler olacaktır.
biri fizik kurallarını durdursun :)
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ardicli2000 5 gün
The Curse of the Fold...
Açıkçaı ekranın muşamba gibi olması zaten çok göze batıyordu. 2 aylık sürede muhtemelen daha neler neler oldu... şimdi de temkinliyiz ayağı yapıyorlar.
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WB 5 gün
Katlamaya harcayacaginiz emegi pil teknolojisine harcayin da kurtarin artik milleti 250gr cihaz tasimaktan..
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smart1978 6 gün
Disa dogru korumasiz kesin yirtilir ekrani boydan boya ... Fiyati da Galaxy Fold tan cok daha yuksek ki sacmalik cunku RAM miktari da dusuk Huawei de ...
Itibariniz yillardir yerlerde sahtekarliklar ve ticari sirketler devletler vs bilgi casuslugu yaptigi da defalarca kanitlanmis unatmiyorlar da simdi ise yine utanmadan itibardan bahsediyor...
Bir itibariniz var negatif manada aman ona zarar gelmesin ! ...
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aca-n 6 gün
Rulo şeklinde telefon yapana kadar hiç konuşmasınlar. Bu fiyatlara öyle telefon yakışır.
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Lord Melkor 6 gün aca-n
Rulo ne işe yqriyicak. Özellikle katlı hali çöp okur
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