Huawei Nexus modeline ait görsel çalışmaları sızdırıldı

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Bu yılın sonlarına doğru akıllı telefon pazarında sahne almaya hazırlanan iki yeni model var ki bunlar LG Nexus ve Huawei Nexus. Google ilk kez bir yıl içerisinde iki üretici ile anlaştı ve iki farklı Nexus akıllı telefonu olacak.
Daha önce LG Nexus modeline ait bazı görsel çalışmaları internete sızdırılmıştı. Şimdi ise Huawei Nexus modeline ait bazı görsel çalışmaları internete sızdırıldı. LG Nexus modeli 5.2 inç ekrana Huawei Nexus modeli ise 5.7 inçlik bir ekrana sahip olacak. Ancak Huawei Nexus modelinin 5.5 inç olabileceğini söyleyenler de mevcut.
Sızıntı konusunda güvenilirliği yüksek kaynaklardan elde edilen video, telefonun aksesuar üreticilerine gönderilen ve dış tasarımını ortaya koyan çalışmalardan oluşuyor. Telefonun nihai sürümünde ise bu tasarıma son hali verilecek.
Videoya bakıldığında Nexus modelinin daha çok Huawei’nin G serisinden esinlendiğini gösteriyor. Metal bir kasaya sahip olacağı belirtilen cihazda USB Type-C bağlantısı yer alacak ve ekran çözünürlüğü 2560x1440 piksel olacak.
İç donanım konusunda halen net bilgiler yok ancak Huawei’nin Cortex-A72 ve Cortex-A53 çekirdekleri ile birlikte Mali-T880 grafik birimine yer verdiği güçlü Kirin 950 yongasetinin kullanılabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte 3GB RAM, 12MP çözünürlüğünde OIS destekli kamera, parmak izi okuyucu şimdilik bilinenler arasında.
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Gayet şık gözüküyor.
inş lg fiyat performans yapar
Full HD çözünürlük
Çift hat
32GB
4GB Ram
4000mah batarya
299 Dolar da fiyat.
Herkesin beklediği Nexus bu.
Bu nasil bi yorum ya sanki ilik ariyo gibi butun umutlarimi bu tlf na bagladim ne ya ,ha o olmus ha bu al bi tane kullan bu kdr ne kafa takiyonuzki sonucta hepsi ayni seyi yapiyo, sms,facebook,oyun,surf ...sirf hava icin yasamayin tlf lar 1-5 bin arasinda hava atacaksan al bi bmw bitti...
Huawei'dan bahsediyoruz...
Aynı fikirdeyim.5 inc altı unutulmuş.2 telefonun da 5 inçten büyük oluşu anlamsız.
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