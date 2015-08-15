Huawei Nexus modeline ait görsel çalışmaları sızdırıldı

Bu yılın sonlarına doğru akıllı telefon pazarında sahne almaya hazırlanan iki yeni model var ki bunlar LG Nexus ve Huawei Nexus. Google ilk kez bir yıl içerisinde iki üretici ile anlaştı ve iki farklı Nexus akıllı telefonu olacak.





Daha önce LG Nexus modeline ait bazı görsel çalışmaları internete sızdırılmıştı. Şimdi ise Huawei Nexus modeline ait bazı görsel çalışmaları internete sızdırıldı. LG Nexus modeli 5.2 inç ekrana Huawei Nexus modeli ise 5.7 inçlik bir ekrana sahip olacak. Ancak Huawei Nexus modelinin 5.5 inç olabileceğini söyleyenler de mevcut.





Sızıntı konusunda güvenilirliği yüksek kaynaklardan elde edilen video, telefonun aksesuar üreticilerine gönderilen ve dış tasarımını ortaya koyan çalışmalardan oluşuyor. Telefonun nihai sürümünde ise bu tasarıma son hali verilecek.





Videoya bakıldığında Nexus modelinin daha çok Huawei’nin G serisinden esinlendiğini gösteriyor. Metal bir kasaya sahip olacağı belirtilen cihazda USB Type-C bağlantısı yer alacak ve ekran çözünürlüğü 2560x1440 piksel olacak.





İç donanım konusunda halen net bilgiler yok ancak Huawei’nin Cortex-A72 ve Cortex-A53 çekirdekleri ile birlikte Mali-T880 grafik birimine yer verdiği güçlü Kirin 950 yongasetinin kullanılabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte 3GB RAM, 12MP çözünürlüğünde OIS destekli kamera, parmak izi okuyucu şimdilik bilinenler arasında.