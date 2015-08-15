Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Nexus modeline ait görsel çalışmaları sızdırıldı

3 yıl
3,6b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei Nexus modeline ait görsel çalışmaları sızdırıldı

Bu yılın sonlarına doğru akıllı telefon pazarında sahne almaya hazırlanan iki yeni model var ki bunlar LG Nexus ve Huawei Nexus. Google ilk kez bir yıl içerisinde iki üretici ile anlaştı ve iki farklı Nexus akıllı telefonu olacak. 

Daha önce LG Nexus modeline ait bazı görsel çalışmaları internete sızdırılmıştı. Şimdi ise Huawei Nexus modeline ait bazı görsel çalışmaları internete sızdırıldı. LG Nexus modeli 5.2 inç ekrana Huawei Nexus modeli ise 5.7 inçlik bir ekrana sahip olacak. Ancak Huawei Nexus modelinin 5.5 inç olabileceğini söyleyenler de mevcut. 

Sızıntı konusunda güvenilirliği yüksek kaynaklardan elde edilen video, telefonun aksesuar üreticilerine gönderilen ve dış tasarımını ortaya koyan çalışmalardan oluşuyor. Telefonun nihai sürümünde ise bu tasarıma son hali verilecek. 

Videoya bakıldığında Nexus modelinin daha çok Huawei’nin G serisinden esinlendiğini gösteriyor. Metal bir kasaya sahip olacağı belirtilen cihazda USB Type-C bağlantısı yer alacak ve ekran çözünürlüğü 2560x1440 piksel olacak. 

İç donanım konusunda halen net bilgiler yok ancak Huawei’nin Cortex-A72 ve Cortex-A53 çekirdekleri ile birlikte Mali-T880 grafik birimine yer verdiği güçlü Kirin 950 yongasetinin kullanılabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte 3GB RAM, 12MP çözünürlüğünde OIS destekli kamera, parmak izi okuyucu şimdilik bilinenler arasında. 
Huawei Nexus modeline ait görsel çalışmaları sızdırıldı
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
turyunus 3 yıl
Çok güzel keşke 4,7"-5" boyutlarda olsa
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jolawe 3 yıl en beğenilen
Nexus su iphone a benzetmeleri hiç hoş olmamış
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
0MG90 3 yıl
LG'nin Nexus'undan güzel duruyor hiç değilse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jack Rabbit Slims 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Gayet şık gözüküyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
20likcivi 3 yıl
çook pahalı olursa satmaz artı bu huawei nin işlemciden dolayı güvenmiyorum
inş lg fiyat performans yapar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 3 yıl
5.5 inç ekran

Full HD çözünürlük

Çift hat

32GB

4GB Ram

4000mah batarya

299 Dolar da fiyat.


Herkesin beklediği Nexus bu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Keremioh 3 yıl
Meizu m1 note kullanicisi olarak gayet memnunum ve mtk işlemciden dolayi gecenlerde emei caktim mis gibi . ne pasaport ne harc derdi. O yuzden , bu aralar helio x10 kullanan redmi note 2 sardim. Cinden onu getirteyim diyorum. Boyle cihazlara yüksek mebla vermeyin beyler !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
paralnova 3 yıl
İPhone çakması gibi olmuş kesinlikle kabul edilemez ayrıca hoparlör ve mikrofon nerede, ızgaraları göremedim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
huawei nin nexusu lg nin kinden daha iyi olacak böyle olursa bu modeli bekliyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 3 yıl
Huawei'nin diğer telefonlarına benzemiş tasarımı. Bence hoş. Nexuslar hep sade olmuştur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M.M.G 3 yıl
Türkiye'ye gelir mi acaba bu model. Huawei in her modeli gelmiyor Turkiyeye. Tum umutlarimi bu cihaza bagladim artik note 5 fiyaskosundan sonra. Fiyati ne olur bir de o onemli.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
prince_de_lyon 3 yıl M.M.G
MaskülistAdam
Türkiye'ye gelir mi acaba bu model. Huawei in her modeli gelmiyor Turkiyeye. Tum umutlarimi bu cihaza bagladim artik note 5 fiyaskosundan sonra. Fiyati ne olur bir de o onemli.

Bu nasil bi yorum ya sanki ilik ariyo gibi butun umutlarimi bu tlf na bagladim ne ya ,ha o olmus ha bu al bi tane kullan bu kdr ne kafa takiyonuzki sonucta hepsi ayni seyi yapiyo, sms,facebook,oyun,surf ...sirf hava icin yasamayin tlf lar 1-5 bin arasinda hava atacaksan al bi bmw bitti...
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jolawe 3 yıl en beğenilen
Nexus su iphone a benzetmeleri hiç hoş olmamış
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 3 yıl jolawe
jolawe

Nexus su iphone a benzetmeleri hiç hoş olmamış


Huawei'dan bahsediyoruz...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turyunus 3 yıl
Çok güzel keşke 4,7"-5" boyutlarda olsa
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZaferBiryol 3 yıl turyunus
turyunus
Çok güzel keşke 4,7"-5" boyutlarda olsa

Aynı fikirdeyim.5 inc altı unutulmuş.2 telefonun da 5 inçten büyük oluşu anlamsız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3590 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nexus ve
2 etiket daha huawei nexus huawei
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Sony Xperia M5 inceleme videosu "Dünyadaki ilk kapsamlı inceleme karşınızda" 3 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları ve uygulamaları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim