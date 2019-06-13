Huawei Nova 5 Pro'nun görselleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı

Huawei, 21 Haziran'da Nova 5 serisi akıllı telefonlarını duyuracak. Gelen haberler Nova 5i, Nova 5 ve Nova 5 Pro olmak üzere üç model tanıtılacağı gösteriyor. Hintli bir web sitesi Nova 5 Pro'nun bazı önemli detaylarını paylaştı. Ayrıca renk seçeneklerini açığa çıkaran görseller yayınladı.

Ayrıca Bkz.

"Qualcomm Snapdragon 865 yonga setini Samsung üretecek"

Huawei Nova 5 Pro, Yeşil, Siyah, Mor ve Turuncu olmak üzere dört renk seçeneği ile gelecek. Görseller cihazın damla çentikli ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca arka panelinde parmak izi tarayıcısı yok. Bu da ekrana gömülü parmak izi sensörü ile piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

Huawei Nova 5 Pro'nun beklenen özellikleri

Huawei Nova 5 Pro tıpkı piyasadaki diğer premium modeller gibi dörtlü arka kamera sistemine sahip olacak. Sızıntı, akıllı telefonun 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı sunan iki farklı varyant olarak piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor.

Cihazın diğer özellikleri 6.39 inç AMOLED ekran, Kirin 980 yonga seti ve 40 W hızlı şarj destekli 3.500 mAh'lik pil olarak sıralanıyor. Arka kamera sisteminde 48 megapiksel ana sensör görev yapabilir. Akıllı telefonun ön tarafında ise 25 megapiksellik bir selfie kamerasının bulunacağı söyleniyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/huawei-nova-5-pro/