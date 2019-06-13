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Qualcomm Snapdragon 865 yonga setini Samsung üretecek

Qualcomm yeni üst sınıf yonga setinin üreticisi olarak Samsung'u seçti. 7 nm EUV süreciyle üretileceği belirtilen yonga setinin biri 5G modemli olmak üzere iki farklı versiyonu olacak.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Güney Koreli basın kuruluşu TheElec tarafından yayınlanan bir rapora göre Qualcomm'un Snapdragon 865 olarak adlandırılması beklenen bir sonraki amiral gemisi işlemcisini Samsung üretecek. Güney Koreli şirket daha önce Qualcomm için Snapdragon 820 ve Snapdragon 835 yonga setlerinin üretimini üstlendi.
Ayrıca Bkz. "ASUS ROG Phone 2, 120 Hz'lik ekranla gelecek"
Qualcomm, geçen yıl Snapdragon 845 ve Snapdragon 855'in üretimi için TSMC'yi tercih etmişti. Şirket bu yılki seçimini ise Samsung'tan yana kullandı. Raporda, Snapdragon 865'in 7 nm EUV süreciyle üretileceği belirtiliyor. TSMC de mevcut Snapdragon 855 yonga setini aynı fabrikasyon süreciyle üretmişti.

İki farklı versiyonu olacak

Qualcomm, Samsung’un 7nm’lik EUV sürecinin TSMC’ninkinden daha verimli olduğuna inanıyor. Bu nedenle üretimi Samsung’a verdiğine yönelik bilgiler var. Bununla birlikte Snapdragon 865'in iki farklı versiyon olarak çıkacağı söyleniyor.
Gelen haberlere bakılırsa yonga setinin hem standart hem de X55 5G modemli versiyonu olacak. Samsung'un 2019 yılının sonuna kadar Snapdragon 865 üretimine başlayacağı bildiriliyor.

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=70&id=0000561638_V9X5U2EM4SIKYJ763ZUBK Yorum Yaz
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ercmaster 1 hf. en beğenilen
5G sıradan insanların kullanabilirliği açısından hiç gerekli olmayan hatta operatörleri zengin edecek bir teknoloji. Düşünsenize YouTube da videoya 3 saniye baktığınızda 500mb inmiş olacak.
Şirketlerin iletişimi harici boluna masraf ve altı boş bir reklam aracı olacak. Ben hala 5gb kotam nedeniyle 3g kullanıyorum.
5G sıradan insanların kullanabilirliği açısından hiç gerekli olmayan hatta operatörleri zengin edecek bir teknoloji. Düşünsenize YouTube da videoya 3 saniye bak...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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darkaura 1 hf. ercmaster
olay suki 5g geldiginde o kotalar ciddi oranda yukselir hatta ust paketlede tamamen kalkabilir bile. kotayi operator keyfinden yada uyuzlugundan koymuyor. dogrusunu soylemek gerekirse kotalari kaldirip her ay yuksek faturalar odeyen on milyonlarca adsl kullanicisini kendi musterisi haline getirmek her operatorun hayalidir. ama 4g nin sagladigi band genisligi ile milyonlarca kullaniciya sagliyabilecegi kapasite bu kadar. adsl in aksine mobil iletisimde herkezin evine giden ayri bir kablo yok. bir noktada toplanan herkez tek baz istasyonundan ayni hatti paylasarak kullaniyor. eger kota olmasa baz istasyonunun bu kadar talebi kaldirmasi mumkun olmaz. ama 5g ile band genisligi cok buyuk oranda artacak buda baz istasyonunun her kullaniciya daha cok hat sagliyabilmesi demek, dolayisiylada kotolarda cok buyuk yukselme imkani. hatirlatirim 3g zamaninda 250mb-500mb paketler satiliyordu, gigabyte paketler cok pahaliydi. simdi 4g de 5-10gb standart haline geldi. 5g de ise adsl e rakip paketler mumkun olacak.
olay suki 5g geldiginde o kotalar ciddi oranda yukselir hatta ust paketlede tamamen kalkabilir bile. kotayi operator keyfinden yada uyuzlugundan koymuyor. dogr...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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renega1 1 hf. yeni yorumcu
samsung daha 7nm geçemedi ki??
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foreveriphone 1 hf.
İmei patlatılırsa imei değiştirip 2300tl ye babasının oğluna satarlar, mi9se resmi olarak 4000tlden geldi.Bu 4200tl den girer garanti.Resmi olarak 3000tl bekleyenler çok büyük sükutu hayale uğtayacaklar.
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deniz_sea 1 hf. darkaura
İşte adamlarda bunu diyor zararsız olduğunu kanıtlayın ondan sonra kullanıma geçebiliriz, zararsızlığı kanıtlanmamış...
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deniz_sea 1 hf. darkaura
sozcu.com.tr/...
Söyleyen ben değilim, daha detaylı araştırırsanız, en az 10 sene test edilip sonuçlarının görülmesini istemişlerdi....
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darkaura 1 hf. deniz_sea
karar alici politikacilarin bu konuda ne kadar bilgili olduklarini tartismak gerekir once. gercek elle tutulur kesin iliski kuran hic bir akademik calisma yok
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Mhirsax 1 hf. yeni yorumcu
Samsung TSMC firması 7nm üretim sürecine geçtiğinde henüz 7nm üretime geçememişti, o yüzden S10'lardaki Exynos 9820 8nm ile üretildi ve Snapdragon 855 leri de TSMC üretti.
Ancak şu anda Samsung 2. nesil 7nm EUV sürecine geçti ve bu 2.nesil 7nm prosesinin, ilk nesle göre daha az fire verdiği ve bu yüzden daha ucuz maliyetli olduğu için SD 865 üretimi için Samsung'un seçildiği söyleniyor. Ayrıca Note 10 Pro 5G versiyonlarının bazılarında görülmesi beklenen Exynos 9825 de, S10'daki Exynos 9820'nin 7nm ile üretilmiş versiyonu olacak.
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renega1 1 hf. yeni yorumcu
samsung daha 7nm geçemedi ki??
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ercmaster 1 hf. en beğenilen
5G sıradan insanların kullanabilirliği açısından hiç gerekli olmayan hatta operatörleri zengin edecek bir teknoloji. Düşünsenize YouTube da videoya 3 saniye baktığınızda 500mb inmiş olacak.
Şirketlerin iletişimi harici boluna masraf ve altı boş bir reklam aracı olacak. Ben hala 5gb kotam nedeniyle 3g kullanıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +13
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darkaura 1 hf. ercmaster
olay suki 5g geldiginde o kotalar ciddi oranda yukselir hatta ust paketlede tamamen kalkabilir bile. kotayi operator keyfinden yada uyuzlugundan koymuyor. dogrusunu soylemek gerekirse kotalari kaldirip her ay yuksek faturalar odeyen on milyonlarca adsl kullanicisini kendi musterisi haline getirmek her operatorun hayalidir. ama 4g nin sagladigi band genisligi ile milyonlarca kullaniciya sagliyabilecegi kapasite bu kadar. adsl in aksine mobil iletisimde herkezin evine giden ayri bir kablo yok. bir noktada toplanan herkez tek baz istasyonundan ayni hatti paylasarak kullaniyor. eger kota olmasa baz istasyonunun bu kadar talebi kaldirmasi mumkun olmaz. ama 5g ile band genisligi cok buyuk oranda artacak buda baz istasyonunun her kullaniciya daha cok hat sagliyabilmesi demek, dolayisiylada kotolarda cok buyuk yukselme imkani. hatirlatirim 3g zamaninda 250mb-500mb paketler satiliyordu, gigabyte paketler cok pahaliydi. simdi 4g de 5-10gb standart haline geldi. 5g de ise adsl e rakip paketler mumkun olacak.
1 Yanıt Yanıtla +8
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Mhirsax 1 hf. yeni yorumcu
Şu anda 5G modemler yeni teknoloji ve pahalı olduğu için, iki farklı versiyon olacaktır. 5G destekli olmayan telefonlara boşuna 5G modemli, ekstra maliyetli bir çip koymamak için. 5G yaygınlaşıp da modem fiyatları şu anki 4G modemler seviyesine indiğinde ise yine tek versiyona dönerler.
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kenanmorbulut 1 hf.
Exynosa laf atanlar yok samsung bu işi beceremiuor yok bilmemnebuyrun ...
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DeepBluee2 1 hf. kenanmorbulut
üretim süreci çok farklı samsung arm'dan tasarlanmış işlemci satın alıyor önemli olan ona yapılan özelleştirmeler snapdragon işlemcilerde yaptığı özelleştirmeler ve eklemeleri sayesinde android dünyasında en iyi işlemci samsung ise fazla özelleştirme ve geliştirme yapmadığı için daha yavaş ve sd865in üretilmesi 7nm üretim teknolojisi gerektiriyor ve samsung bunu kendisi geliştiremedi hazır olanı alıp üreticek bu haberde onu anlatmaya çalışıyor iyi akşamlar...
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intel7mix 1 hf.
Neden iki farklı versiyon olacak ki. Enerji tüketimleri farklı olacak kesin.
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Imarex 1 hf.
5g bataryayı bildiğin icicek o yüzden 5g li cihazların bataryaları ona göre ölucak ve ayriyetten fiyatlarında ona göre pali ölucak o yüzden 2 farklı model olarak geliyor biri standart diğeri 5g model
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