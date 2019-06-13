Qualcomm Snapdragon 865 yonga setini Samsung üretecek

Güney Koreli basın kuruluşu TheElec tarafından yayınlanan bir rapora göre Qualcomm'un Snapdragon 865 olarak adlandırılması beklenen bir sonraki amiral gemisi işlemcisini Samsung üretecek. Güney Koreli şirket daha önce Qualcomm için Snapdragon 820 ve Snapdragon 835 yonga setlerinin üretimini üstlendi.

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Qualcomm, geçen yıl Snapdragon 845 ve Snapdragon 855'in üretimi için TSMC'yi tercih etmişti. Şirket bu yılki seçimini ise Samsung'tan yana kullandı. Raporda, Snapdragon 865'in 7 nm EUV süreciyle üretileceği belirtiliyor. TSMC de mevcut Snapdragon 855 yonga setini aynı fabrikasyon süreciyle üretmişti.

İki farklı versiyonu olacak

Qualcomm, Samsung’un 7nm’lik EUV sürecinin TSMC’ninkinden daha verimli olduğuna inanıyor. Bu nedenle üretimi Samsung’a verdiğine yönelik bilgiler var. Bununla birlikte Snapdragon 865'in iki farklı versiyon olarak çıkacağı söyleniyor.

Gelen haberlere bakılırsa yonga setinin hem standart hem de X55 5G modemli versiyonu olacak. Samsung'un 2019 yılının sonuna kadar Snapdragon 865 üretimine başlayacağı bildiriliyor.

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=70&id=0000561638_V9X5U2EM4SIKYJ763ZUBK