Huawei P10 ve Honor 8X, Android Pie güncellemesi aldı

Son dönemin en çok konuşulan akıllı telefon markası Huawei, dün tanıttığı P30 serisi ile gündemin ilk sıralarında yer alırken, şirket bir yandan da mevcut akıllı telefonları için Android Pie işletim sistemi güncellemesini yayınlıyor. Gelen haberlere göre Huawei P10 ve Honor 8X kullanıcıları en son Android versiyonuna geçmeye başladı.

Aşamalı olarak dağıtılıyor

Huawei'nin cihazları, şirkete ait özel arayüze sahip olan EMUI ile birlikte geliyor ve bu da Android'in görünüşünde önemli değişiklikler sunuyor. Bu arayüzün son sürümü olan EMUI 9'un Huawei P10 ve Honor 8X için piyasaya sürülen Pie güncellemesine dahil edildiğini de belirtmeden geçmeyelim.

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Tahmin edebileceğiniz gibi şirket yenisürümlerini aşamalı olarak dağıtıyor ve tüm kullanıcılara yayılmasının biraz zaman alacağını söyleyebiliriz. Eğer siz de cihazınızdave EMUI 9 deneyimi yaşamak için sabırsızlanıyorsanız, çok da fazlasöyleyebiliriz.