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Huawei P10 ve Honor 8X, Android Pie güncellemesi aldı

Çinli teknoloji devi Huawei, bir yandan yeni akıllı telefon modellerini tanıtırken, bir yandan da mevcut cihazları için en son Android güncellemelerini dağıtmaya devam ediyor.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Son dönemin en çok konuşulan akıllı telefon markası Huawei, dün tanıttığı P30 serisi ile gündemin ilk sıralarında yer alırken, şirket bir yandan da mevcut akıllı telefonları için Android Pie işletim sistemi güncellemesini yayınlıyor. Gelen haberlere göre Huawei P10 ve Honor 8X kullanıcıları en son Android versiyonuna geçmeye başladı.

Aşamalı olarak dağıtılıyor

Huawei'nin cihazları, şirkete ait özel arayüze sahip olan EMUI ile birlikte geliyor ve bu da Android'in görünüşünde önemli değişiklikler sunuyor. Bu arayüzün son sürümü olan EMUI 9'un Huawei P10 ve Honor 8X için piyasaya sürülen Pie güncellemesine dahil edildiğini de belirtmeden geçmeyelim.
Tahmin edebileceğiniz gibi şirket yeni Android sürümlerini aşamalı olarak dağıtıyor ve tüm kullanıcılara yayılmasının biraz zaman alacağını söyleyebiliriz. Eğer siz de cihazınızda Android Pie ve EMUI 9 deneyimi yaşamak için sabırsızlanıyorsanız, çok da fazla beklemeyeceğinizi söyleyebiliriz.

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mhrUca 1 ay
Sidmi diyecekler helal olsun 3 yil onceki telefona son surum getirdiler iphone 5s der susarim anlayan anladi
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TearsForFears 1 ay mhrUca
P10 a zaten vermek zorundalar. Android 7 ile çıkmış 9 u şimdi alıyor. Android 10 verirse o zaman tebrik ederiz. 8x zaten yeni çıktı. Benim 2015 cihazı 6s plusta hala güncelleme alıyor ve ilk günkü kadar hızlı. Bakalım daha kaç sene güncelleme alacaz
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