Serinin uygun fiyatlı üyesi P30 Lite karşınızda!

Uzun zamandır gündemi meşgul etmeyi başaran P30 serisi dün itibariyle resmiyet kazandı. P30 Pro ve P30 modelleri etkinlikte kendini gösterse de P30 Lite hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak etkinliğin hemen ardından Huawei resmi sitesinde P30 Lite modeli için ön siparişlerin başladığı duyuruldu. Ön sipariş alan sitelerde de cihazın tüm teknik özellikleri ortaya çıktı. P30 Lite tasarım anlamında abilerine oldukça benzer olsa da fiyat iddiasını koruyabilmek için bazı özelliklerden feragat ediyor.

Tasarım ve Ekran

Ailenin diğer üyeleri gibi Huawei P30 Lite modeli de su damlası çentik tasarımı ile geliyor. 6.15 inç boyutundaki ekranın üzerine yerleştirilen bu çentik sayesinde yüzde 84.2 ekran çerçeve oranı sağlanabildi. 1080 x 2312 çözünürlüğündeki IPS LCD ekranın piksel yoğunluğu ise 415 ppi değerinde. Arka tarafa geçtiğimizde ailenin diğer üyeleriyle P30 Lite arasındaki en büyük farklardan biri olan parmak izi sensörü bizleri karşılıyor. P30 ve P30 Pro modellerindeki ekran üzerinden parmak izi sensörü fiyat hassasiyeti de düşünülerek P30 Lite’da arka tarafa konumlandırılmış. Sol üst kısımda ise üçlü arka kamera paketini görüyoruz. Arka kapak ailenin diğer üyelerine benzer şekilde renk geçişli olarak tasarlanmış. Ek olarak cihazın boyutlarının 152.9 x 72.7 x 7.4 mm ve ağırlığının 159 gram olduğunu belirtelim.

Performans ve Batarya

Huawei’nin orta sınıf akıllı telefonlarında sıkça kullandığı Kirin 710 yonga seti, P30 Lite modelinin de temelini oluşturuyor. Bu yonga setine 4 GB RAM eşlik ediyor. Depolama kapasitesi ise 128 GB. Android 9 Pie işletim sistemi üzerine kurulu EMUI 9.1 arayüzü ile gelen P30 Lite, GPU Turbo 2.0 gibi ek özelliklerle kullanıcılara performans noktasında farklı çözümler sunacak. Tüm bu paket 3340 mAh boyutunda batarya ile besleniyor. Bu bataryayı 18W hızlı şarj desteğiyle doldurabiliyorsunuz.

Kamera ve diğer özellikler

Huawei P30 Lite üç arka kamerayla birlikte geliyor. Ana kamera sensörü 24 MP ve f/1.8 diyafram aralığına sahip. Yardımcı kameraların ilki geniş açı fotoğraflar çekmeniz için 8 MP sensörden oluşuyor. İkinci yardımcı kamera ise derinlik algılama amacıyla kullanılan 2 MP sensör ile geliyor. Ek olarak sarsıntı engellemek için EIS desteği bulunduğunu da belirtelim. Cihazın belki de en çok dikkat çeken özelliklerinden biri olan kısmı ise 32 MP ön kamerası. Bu kamera özçekim severleri oldukça memnun edecektir. Firmanın belirtiğine göre 32 MP ön kamera düşük ışık koşullarında da oldukça iyi sonuçlar alınmasına olanak sağlıyor.

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Huawei P30 Lite modelinin diğer özellikleri microSD hafıza kartı desteği, yüz tanımayla kilit açma, 3.5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac vb. şeklinde sıralanabiliyor.

Fiyatlandırma ve renk seçenekleri

Huawei P30 Lite modelini 26 Mart ve 10 Nisan tarihleri arasında ön siparişe açtı. Bu tarihlerde ön sipariş verenlere de 99 dolar değerindeki Huawei Band 3 Pro hediye ediliyor. Başlangıç modelinin fiyat etiketi 330 dolar olarak belirtildi. Cihazın renk seçenekleri ise siyah, beyaz ve mavi şeklinde. Gradyan renk geçişi sizin için önemli bir unsursa mavi rengi tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü siyah ve beyaz renkli modellerde herhangi bir renk geçişi efekti bulunmuyor.

Huawei P30 Lite özellikleri

Ekran: 6.15 inç, 2312x1080 (Full HD+) ekran

6.15 inç, 2312x1080 (Full HD+) ekran İşlemci: Hislicon Kirin 710

Hislicon Kirin 710 Boyut ve ağırlık: 152.9 x 72.7 x 7.4 mm, 159 gram

152.9 x 72.7 x 7.4 mm, 159 gram RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Arka kamera: 24 MP (f/1.8) + 8 MP (geniş açı) + 2 MP (derinlik algılama)

24 MP (f/1.8) + 8 MP (geniş açı) + 2 MP (derinlik algılama) Ön kamera: 32 MP

32 MP Depolama: 128GB

128GB Batarya: 3340 mAh

3340 mAh İşletim sistemi: Android 9 Pie (EMUI 9.1)

Android 9 Pie (EMUI 9.1) Diğer: Parmak izi (arkadan), 3.5 mm kulaklık girişi, microSD hafıza kartı desteği

https://consumer.huawei.com/ca/campaign/p30-lite/