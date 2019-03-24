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Huawei P30 Pro bu kez ürün kutusuyla birlikte ortaya çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei önümüzdeki Salı günü yeni amiral gemisi serisini tanıtacak. Resmi lansman için geri sayım başlarken Huawei P30 Pro varyantı ürün kutusuyla birlikte sızdırıldı.
1 ay
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37
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei yeni nesil amiral gemisi telefonlarını 26 Mart tarihinde resmi olarak tanıtacak. Önümüzdeki Salı günü Paris'te lanse edilecek Huawei P30 ve P30 Pro ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak P30 Pro'ya ait perakende ürün kutusunun fotoğrafı sızdırıldı. Yayınlanan görsel akıllı telefonla ilgili bazı detayları doğruladığı için kesinlikle kayda değer.
Ayrıca Bkz. "Motorola One Vision delikli ekran ve 3.290 mAh pille gelecek"
Ürün kutusu telefonun çift tarafı kavisli bir ekranla geleceğini gösteriyor. Akıllı telefon ince çerçevelere sahip gibi dursa da de alt çerçevesinin diğerlerine göre daha kalın olması dikkat çekiyor. Ekranının üst kısmında su damlası şeklinde küçük bir çentik olan telefonun arka panelinde ise dörtlü kamera sistemi var.

Teknik özellikleri ortaya çıkmıştı

Huawei P30 Pro'nun teknik özellikleri konusunda ürün kutusunun ortaya koyduğu yeni bir şey yok. Ancak daha önceki raporlar cihazın 6.47 inç Full HD+ (2340 x 1080 piksel) OLED ekran ile piyasaya sürüleceğini ortaya koymuştu.
Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile geleceğini belirtelim. Gücünü HiSilicon Kirin 980 yonga seti ve 8 GB RAM'den alması beklenen telefonda 128 GB kapasiteli bir dahili depolama alanı yer alacak. Son olarak P30 Pro'nun 40 W hızlı şarj desteğine sahip olacağını da belirtelim.

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Lumibrite 1 ay en beğenilen Whippoorwill
10.000 liran olsa bile, o parayı bu cihaza vermek akıl kârı değil
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Mr. Jingles 1 ay pcdaly
S10 ile bu cihazı mukayese etmek bile S10’a hakaret. P30 çıkmadan ölü doğmuş bir telefondur. Kirin 980 SDM835 ayarında bir çip. SDM835 ise 2017 model bir çip. Şahsen 2019 yılında 2017 model bir çipe sahip telefona o kadar para vermem.
S10 ile bu cihazı mukayese etmek bile S10’a hakaret. P30 çıkmadan ölü doğmuş bir telefondur. Kirin 980 SDM835 ayarında bir çip. SDM835 ise 2017 model bir çip. ...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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mmusty355 1 ay
Yazılım uyumunu çözememiş exynos mu alsın millet :)) doğru düzgün şarj yönetimi bile yok . en güncel telefonu olan s10+ oyunlarda fps düşmesi yaşıyor hala bunlar testlerden bukadar aldı vs komedi ya burdaki enayilere kaktırıyorlar samsung sensörlü telefonları exynoslı işlemcileri bakın abd de sony sensör snapdragon işlemci
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smart1978 1 ay
Zorla guzellik olmaz. Almak isteyen alsin sonra homurdanirlar gizli gizli :)
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astegon 1 ay
E hani 985 ile gelecekti.
Yoksa Mate 30 serisi mi 985 ile gelecek.
Mediatek ile yarışırlar birlikte.
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sistemli adam 1 ay
Mükemmel ötesi.
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FRAPS_TR 1 ay
Türklere zülmeden çinlilerin telefonlarını almayın.
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bYUğur 1 ay
Şu yorumları okuyunca telefonu telefon yapan sadece çip setiymiş, vay be gerisi hikâye yani
Adam A marka cihazı göklerden indirmez çip setini över över sonra yazılmsal bir sürü hata çıkar cihazda yine indirmez o gökten
şimdi biri gelir sentetik test der kafam atar diğeri gelir abi 16k da 1080p video çekemiyor bilmem ne çip der yine kafam atar adam çünkü profesyonel belgesel çekiyor her gün
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DH Misafiri 1 ay
@Mr. Jingles kirin 980 şu an dünyanın en iyi işlemcilerinden biri biraz araştır anlıcan
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Mr. Jingles 1 ay DH Misafiri
İnsanlar buna neresiyle güler tahmin edin.

Performans testlerinde teknik olarak rakiplerinden performans bazında en az iki jenerasyon geride olan işlemcilerinin zayıflığını kapatabilmek adına testlerde overclock ederek hileli yazılımlar kullanan firmanın işlemcisi hakkında bence araştırma yapması gereken kişi sensin.
Apple 2017’de 2160p60 (4K 60 fps) desteğine geçti. Yıl 2019 oldu hâlâ Huawei’in 2160p60 destekleyen ürünü yok. İşlemcinin asıl gücü yüksek çözünürlük ve yüksek kare hızıyla video çekimi ve renderlama yetenekleriyle belli olur. Kirin 980’de bunları yapabilecek güç yok. Anca 1080p60 çeker. E onu 2015 model 6s de yapabiliyor. Varın seviyeyi siz düşünün.
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muticoo 1 ay
sanırım artık samsung - huawei kapışmasına dönüştü.
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tnrskr 1 ay
Bunlar hep kredi ve kredi kartlarının işi.Bu paraları hangimiz nakit olarak sayarız.
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barabarabarbara 1 ay
Kirin kullandığınız sürece bu telefona 5 bin lira bile vermem
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