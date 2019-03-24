Huawei P30 Pro bu kez ürün kutusuyla birlikte ortaya çıktı

Huawei yeni nesil amiral gemisi telefonlarını 26 Mart tarihinde resmi olarak tanıtacak. Önümüzdeki Salı günü Paris'te lanse edilecek Huawei P30 ve P30 Pro ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak P30 Pro'ya ait perakende ürün kutusunun fotoğrafı sızdırıldı. Yayınlanan görsel akıllı telefonla ilgili bazı detayları doğruladığı için kesinlikle kayda değer.

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Ürün kutusu telefonun çift tarafı kavisli bir ekranla geleceğini gösteriyor. Akıllı telefon ince çerçevelere sahip gibi dursa da de alt çerçevesinin diğerlerine göre daha kalın olması dikkat çekiyor. Ekranının üst kısmında su damlası şeklinde küçük bir çentik olan telefonun arka panelinde ise dörtlü kamera sistemi var.

Teknik özellikleri ortaya çıkmıştı

Huawei P30 Pro'nun teknik özellikleri konusunda ürün kutusunun ortaya koyduğu yeni bir şey yok. Ancak daha önceki raporlar cihazın 6.47 inç Full HD+ (2340 x 1080 piksel) OLED ekran ile piyasaya sürüleceğini ortaya koymuştu.

Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile geleceğini belirtelim. Gücünü HiSilicon Kirin 980 yonga seti ve 8 GB RAM'den alması beklenen telefonda 128 GB kapasiteli bir dahili depolama alanı yer alacak. Son olarak P30 Pro'nun 40 W hızlı şarj desteğine sahip olacağını da belirtelim.