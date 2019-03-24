Huawei P30 Pro bu kez ürün kutusuyla birlikte ortaya çıktı

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Huawei yeni nesil amiral gemisi telefonlarını 26 Mart tarihinde resmi olarak tanıtacak. Önümüzdeki Salı günü Paris'te lanse edilecek Huawei P30 ve P30 Pro ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak P30 Pro'ya ait perakende ürün kutusunun fotoğrafı sızdırıldı. Yayınlanan görsel akıllı telefonla ilgili bazı detayları doğruladığı için kesinlikle kayda değer.Ayrıca Bkz. "Motorola One Vision delikli ekran ve 3.290 mAh pille gelecek"
Ürün kutusu telefonun çift tarafı kavisli bir ekranla geleceğini gösteriyor. Akıllı telefon ince çerçevelere sahip gibi dursa da de alt çerçevesinin diğerlerine göre daha kalın olması dikkat çekiyor. Ekranının üst kısmında su damlası şeklinde küçük bir çentik olan telefonun arka panelinde ise dörtlü kamera sistemi var.
Teknik özellikleri ortaya çıkmıştı
Huawei P30 Pro'nun teknik özellikleri konusunda ürün kutusunun ortaya koyduğu yeni bir şey yok. Ancak daha önceki raporlar cihazın 6.47 inç Full HD+ (2340 x 1080 piksel) OLED ekran ile piyasaya sürüleceğini ortaya koymuştu.
Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile geleceğini belirtelim. Gücünü HiSilicon Kirin 980 yonga seti ve 8 GB RAM'den alması beklenen telefonda 128 GB kapasiteli bir dahili depolama alanı yer alacak. Son olarak P30 Pro'nun 40 W hızlı şarj desteğine sahip olacağını da belirtelim.
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Yoksa Mate 30 serisi mi 985 ile gelecek.
Mediatek ile yarışırlar birlikte.
Performans testlerinde teknik olarak rakiplerinden performans bazında en az iki jenerasyon geride olan işlemcilerinin zayıflığını kapatabilmek adına testlerde overclock ederek hileli yazılımlar kullanan firmanın işlemcisi hakkında bence araştırma yapması gereken kişi sensin.
Apple 2017’de 2160p60 (4K 60 fps) desteğine geçti. Yıl 2019 oldu hâlâ Huawei’in 2160p60 destekleyen ürünü yok. İşlemcinin asıl gücü yüksek çözünürlük ve yüksek kare hızıyla video çekimi ve renderlama yetenekleriyle belli olur. Kirin 980’de bunları yapabilecek güç yok. Anca 1080p60 çeker. E onu 2015 model 6s de yapabiliyor. Varın seviyeyi siz düşünün.
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