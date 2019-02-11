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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei P30 Pro'nun 5G özellikli versiyonu sadece Avrupa'da satılacak

Çinli Huawei, P30 serisini Mart sonunda düzenleyeceği özel bir etkinlikte tanıtacak. Huawei P30 Pro'nun sadece Avrupa'da satışa sunulacak 5G'li versiyonunun da piyasaya sürüleceği bildiriliyor.
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei Polonya geçtiğimiz günlerde Huawei P30 ve P30 Pro akıllı telefonlarını tanıtmak için Mart ayının sonlarında Paris'te özel bir etkinlik düzenleyeceklerini açıkladı. Şimdi ise şirketin akıllı telefonun 5G özellikli modelini de piyasaya sürmeyi planladığını öne süren yeni bir söylenti yayılmaya başladı.
Ayrıca Bkz. "BlackBerry KEY2'nin Avrupa'ya özel kırmızı varyantı geliyor"
Gelen haberlere göre Huawei P30 Pro'nun 5G teknolojisini destekleyen modeli çok pahalı olacak ve ilk etapta sadece Avrupa'da satışa sunulacak. Çok sayıda akıllı telefon üreticisi önümüzdeki aylarda 5G destekli telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çinli Xiaomi, Mi Mix 3'ün 5G'li versiyonunu çıkaracak.

Balong 5000 kullanıma hazır

Aynı şekilde Oppo, Vivo ve ZTE gibi diğer Çinli akıllı telefon üreticileri de benzer bir hazırlık içerisindeler. Huawei, Balong 5000 adlı 5G modemini ticari kullanıma hazır hale getirdi. Dolayısı ile şirketin Huawei P30 Pro'nun 5G versiyonunu çıkarması muhtemel görünüyor. Tüm detayları Mart sonunda gerçekleştirilecek lansman etkinliğinde hep birlikte öğreneceğiz.
https://www.gizchina.com/2019/02/10/huawei-p30-pro-has-a-5g-version-but-to-sell-in-europe-only/ Yorum Yaz
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Askaparta 3 ay
4,5 G’lisi gelsin ucuza alalım.
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s_s64 3 ay
barong 5g ne arkadas:)
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Led Zeppelin 3 ay s_s64
Arkadaş L leri söyleyemiyor
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