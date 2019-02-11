Huawei P30 Pro'nun 5G özellikli versiyonu sadece Avrupa'da satılacak

Huawei Polonya geçtiğimiz günlerde Huawei P30 ve P30 Pro akıllı telefonlarını tanıtmak için Mart ayının sonlarında Paris'te özel bir etkinlik düzenleyeceklerini açıkladı. Şimdi ise şirketin akıllı telefonun 5G özellikli modelini de piyasaya sürmeyi planladığını öne süren yeni bir söylenti yayılmaya başladı.

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Gelen haberlere göre Huawei P30 Pro'nun 5G teknolojisini destekleyen modeli çok pahalı olacak ve ilk etapta sadece Avrupa'da satışa sunulacak. Çok sayıda akıllı telefon üreticisi önümüzdeki aylarda 5G destekli telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çinli Xiaomi, Mi Mix 3'ün 5G'li versiyonunu çıkaracak.

Balong 5000 kullanıma hazır

https://www.gizchina.com/2019/02/10/huawei-p30-pro-has-a-5g-version-but-to-sell-in-europe-only/

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Aynı şekildegibi diğer Çinli akıllı telefon üreticileri de benzer bir hazırlık içerisindeler. Huawei,adlı 5G modemini ticari kullanıma hazır hale getirdi. Dolayısı ile şirketin Huawei P30 Pro'nunçıkarması muhtemel görünüyor. Tüm detayları Mart sonunda gerçekleştirilecekhep birlikte öğreneceğiz.