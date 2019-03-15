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Huawei P30 Pro'nun göz alıcı kırmızı rengi ortaya çıktı

Huawei P30 serisi ile tanışmak için önümüzde sayılı günler kaldı. Mart sonunda resmiyet kazanacak amiral gemisi telefonun Pro varyantı, göz alıcı bir kırmızı renk seçeneğine sahip olacak.
2 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Yayınlanan son raporlar 26 Mart'ta resmi olarak tanıtılması beklenen Huawei P30 ve P30 Pro modellerinin siyah, mavi ve beyaz gibi renk seçenekleri ile piyasaya sürüleceğini ortaya koymuştu. WinFuture adlı internet sitesinin haberine göre Huawei P30 Pro, bunlara ek olarak Gün Doğumu Kırmızısı (Sunrise Red) renginde satışa sunulacak.
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Huawei P30 Pro'nun bu varyantında turuncu-kırmızı renk tonlarının ağırlıkta olduğu görülüyor. Aynı internet sitesi bir başka haberinde Huawei P30 Pro'nun 3.5 mm kulaklık girişine sahip olmayacağını açıkladı. Bu nedenle, kullanıcılar müzik dinlemek için USB-C özellikli veya kablosuz Bluetooth kulaklık kullanmak zorunda kalacaklar. Telefonda kızılötesi verici de olacak.

Lansman için geri sayım başladı

Huawei P30 varyantı ise 3.5 mm kulaklık girişini koruyacak ancak kızılötesi vericiye sahip olmayacak. Huawei P30 ve P30 Pro'nun 26 Mart tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak bir lansman etkinliği ile tanıtılması planlanıyor. Çinli teknoloji devinin Kirin 980 ile güçlendirilen yeni amiral gemisi telefonlarının fiyatı konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

https://winfuture.de/news,107625.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Biyturs_OnSr 2 ay
Telefon güzel, o noktada bir sıkıntı yok lakin haberlere kişisel görüş katmayalım bence. Alışılagelmişin dışında olmasına rağmen pek de göz alıcı gelmedi bana
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Bloodin 2 ay
iPhone asla kullanmam, kullandırtmam ama eğri oturup dogru konuşalım, bu renk bildiğin iPhone XR Coral...
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High Sierra 2 ay
Desenize 5G seneye kaldı.
Huawei heyecanı üzerinde toplamayı ama yine de hüsrana uğratmayı başardı. Kirin 980 üzerinde de herhangi bir geliştirme yok.
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Huawei durmuyordu
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cemus 2 ay
Yav şu telefonlara illa kavis verecekseniz içe doğru kavis verinde hiç değilse telefon düşünce çabuk kırılmasın....Böyle görüntüden başka bir artısı yok eksisi çok..
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koyunsavar 2 ay
Bu marka üçkağıtcılığı alışkanlık haline getirdi.
techspot.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DokuzKuyrukluTilki 2 ay
En azından fotoğrafta yamıltıyor. Var olan şeyleri yeni teknoloji veya daha kötü bir şeye "bakın böyle yaptık çok daha iyi" demiyor.
Not : Mevcut Huawei kullanıcısı, Xiaomi isteklisi
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