Huawei P30 Pro'nun göz alıcı kırmızı rengi ortaya çıktı

Yayınlanan son raporlar 26 Mart'ta resmi olarak tanıtılması beklenen Huawei P30 ve P30 Pro modellerinin siyah, mavi ve beyaz gibi renk seçenekleri ile piyasaya sürüleceğini ortaya koymuştu. WinFuture adlı internet sitesinin haberine göre Huawei P30 Pro, bunlara ek olarak Gün Doğumu Kırmızısı (Sunrise Red) renginde satışa sunulacak.

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Huawei P30 Pro'nun bu varyantında turuncu-kırmızı renk tonlarının ağırlıkta olduğu görülüyor. Aynı internet sitesi bir başka haberinde Huawei P30 Pro'nun 3.5 mm kulaklık girişine sahip olmayacağını açıkladı. Bu nedenle, kullanıcılar müzik dinlemek için USB-C özellikli veya kablosuz Bluetooth kulaklık kullanmak zorunda kalacaklar. Telefonda kızılötesi verici de olacak.

Lansman için geri sayım başladı

Huawei P30 varyantı ise 3.5 mm kulaklık girişini koruyacak ancak kızılötesi vericiye sahip olmayacak. Huawei P30 ve P30 Pro'nun 26 Mart tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak bir lansman etkinliği ile tanıtılması planlanıyor. Çinli teknoloji devinin Kirin 980 ile güçlendirilen yeni amiral gemisi telefonlarının fiyatı konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

https://winfuture.de/news,107625.html