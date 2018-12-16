Huawei P30 Pro modelinin su damlası çentik ile geleceği kesinleşiyor

Huawei’nin amiral gemisi P30 Pro gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor. Haliyle sızıntı haberleri her geçen gün artmaya başladı. Bunlardan en yenisi ise cihazın ekran koruyucusunu içeren görsel. Akıllı telefonun çentik ile geleceği ihtimali daha önceden iddia edilmişti ama dönemin modası delikli ekran şeklinde olabileceği düşünülüyordu.

Su damlası çentik tercih edilmiş

2019’un ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen Huawei P30 Pro’nun sızdırılan ekran camı görselinde su damlası çentik tasarımıyla geleceği net olarak görülebiliyor. Bu da farklı bir tasarım ihtimalini ortadan kaldırdı. Sızıntının kaynağı ayrıca Samsung Galaxy S10 ve S10 Plus ekran camlarının da bulunduğu bir görsel paylaşmış. Samsung’un ekran koruyucularında ise herhangi bir ön kamera açığı bulunmuyor. Ekran koruyucu içerisinde kalacak şekilde lens kullanacakları düşünülüyor. Bu şekilde daha korunaklı olabileceği belirtilmiş.

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Huawei P30 Pro’nun render görselleri başka bir tasarımcı tarafından sızan bilgiler ışığında yapılmıştı. Onun da tahmin ettiği tasarımlardan biri olan su damlası tercihi kesinleşmiş oldu. Son olarak cihazın Sony’nin yeni geliştirdiği 38 MP’lik IMX607 kamera sensörünü kullanan ilk akıllı telefon olmasının beklendiğini de hatırlatalım.

https://www.gizmochina.com/2018/12/15/huawei-p30-pro-screen-protectors-suggest-waterdrop-notch-display/