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Huawei P30 Pro modelinin su damlası çentik ile geleceği kesinleşiyor

Huawei’nin merakla beklenen yeni modeli P30 Pro hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Cihazın ekran koruyucu parçası sızdırıldı ve görüldüğü kadarıyla su damlası çentik ile geliyor.
5 ay
12,5b
1
9
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei P30 Pro modelinin su damlası çentik ile geleceği kesinleşiyor
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Huawei’nin amiral gemisi P30 Pro gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor. Haliyle sızıntı haberleri her geçen gün artmaya başladı. Bunlardan en yenisi ise cihazın ekran koruyucusunu içeren görsel. Akıllı telefonun çentik ile geleceği ihtimali daha önceden iddia edilmişti ama dönemin modası delikli ekran şeklinde olabileceği düşünülüyordu.

Su damlası çentik tercih edilmiş

2019’un ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen Huawei P30 Pro’nun sızdırılan ekran camı görselinde su damlası çentik tasarımıyla geleceği net olarak görülebiliyor. Bu da farklı bir tasarım ihtimalini ortadan kaldırdı. Sızıntının kaynağı ayrıca Samsung Galaxy S10 ve S10 Plus ekran camlarının da bulunduğu bir görsel paylaşmış. Samsung’un ekran koruyucularında ise herhangi bir ön kamera açığı bulunmuyor. Ekran koruyucu içerisinde kalacak şekilde lens kullanacakları düşünülüyor. Bu şekilde daha korunaklı olabileceği belirtilmiş.

Huawei P30 Pro modelinin su damlası çentik ile geleceği kesinleşiyor
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Ayrıca Bkz. "Honor, MediaTek işlemci kullanan yeni bir akıllı saat geliştiriyor"

Huawei P30 Pro’nun render görselleri başka bir tasarımcı tarafından sızan bilgiler ışığında yapılmıştı. Onun da tahmin ettiği tasarımlardan biri olan su damlası tercihi kesinleşmiş oldu. Son olarak cihazın Sony’nin yeni geliştirdiği 38 MP’lik IMX607 kamera sensörünü kullanan ilk akıllı telefon olmasının beklendiğini de hatırlatalım.


https://www.gizmochina.com/2018/12/15/huawei-p30-pro-screen-protectors-suggest-waterdrop-notch-display/ Yorum Yaz
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kaya0 5 ay
ölü pixel is coming
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goktug 14 5 ay
Arkadaş bir şeyi de çalmadan yapın ya
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debbah1 5 ay goktug 14
Pardon ama mate 20x de su damlası çentik vardı zaten kim çalmış acaba?
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Jet lag 5 ay
Kesinleşiyor, kesinleşiyor, kesinleşiyor...
Kesinleşti galiba, sanırım kesinleşti...
Kesinleşemedi herhalde.
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Kerim5100 5 ay
Yalnız S10'larda Infinity-O deliği yok harbiden dedikleri gibi New Infinity olacak galiba :D
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Lova 5 ay Kerim5100
Kim dedi öyle bişey. Şu ana kadar sızan neredeyse bütün sızıntılarda kamera deliği olduğu söylendi ve gösterildi. Hayal kurmaya gerek yok. Daha önce pixel 3 lerde de işte full ekran olacağı, çentik olmayacağı söylentisi çıkmıştı. Halbuki bütün sızıntılarda kocaman çentik gözüküyorken. İnsanlar heyecanlanmıştı. Tabiki sonuç hayal kırıklığı oldu. O yüzden sızıntılar genelde doğru çıkar, bu hep böyle olmuştur.
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