Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei P30 Pro'nun ucuz versiyonu Honor 20 Pro yeni görseli ile karşımızda

Huawei P30 Pro'nun uygun fiyatlı versiyonu olarak piyasaya sürülecek Honor 20 Pro'nun yeni görseli ortaya çıktı. Yeni görüntü de cihazın degrade kaplama ve dört arka kamera ile geleceğini onayladı.
3 hf.
9,6b
1
9
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çin teknoloji devi Huawei'nin alt markası Honor çok yakında yeni bir premium telefon tanıtacak. Cihazın Honor 20 Pro olarak duyurulması bekleniyor. Bugün Weibo'da akıllı telefonun tasarım açısından neler suacağını gözler önüne seren bir basın görseli yayınlandı.
Ayrıca Bkz. "İlk 5G destekli iPad Pro 2021 yılında gelebilir"
Paylaşılan son görüntü Honor 20 Pro'nun arka tarafında dörtlü kamera sisteminin yer alacağını doğruluyor. Cihaz en son Huawei amiral gemileri gibi kavisli cam arka panel ve degrade kaplamalı olarak gelecek. Görsel, Honor 20 Pro'yu beyaz ve pembe renklerde sergiliyor.

Huawei P30 Pro'nun ucuz alternatifi olacak

Honor markası akıllı telefonun arka panelinin sol alt köşesinde konumlandırılmış. Dörtlü kamera sistemi ise sol üst köşede bulunuyor. Hemen yanında çift LED flaş var. Bir başka detay ise arkada parmak izi tarayıcısının yer almaması. Bu da P30 serisi gibi ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olacağı anlamına geliyor.
Honor 20 Pro, ilk başıkşa degrade renk ve dörtlü arka kamera düzeniyle P30 Pro'ya oldukça benziyor. Amiral gemisi telefon Honor markası altında çıkacağı için Huawei'nin premium P30 Pro modeline ucuz bir alternatif olarak sunulacak. Honor, 21 Mayıs'ta Londra'da düzenleyeceği bir etkinlikte Honor 20 serisini tanıtacak.

https://www.weibo.com/5827625080/HrjPsCA3q Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alaz1903 3 hf. en beğenilen kımyasal
Çeşitlilik iyidir. Seni niye rahatsız ediyor ki? Üstelik kimseye zorla da aldırmıyorlar. Daha fazla alternatif olmasının kime ne zararı var?
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 hf.
P30 ile arka tasarım dışında hiçbir benzerliği yok. 5x optik zoom varmı mesela? Yok. Periskop lens yok. ToF yok. Kameralar aynı değil. P30 Pro'yu P30 Pro yapan ve sattıran tek şey kamera zaten. Kamera dışında P30 Pro'nun hiç artısı yok ve onunla aynı kameralara sahip olmayan bir telefona "ucuz versiyonu" diyemezsiniz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 hf.
honor güzel ama isimlendirmeleri çok saçma.
8a modeli 9 lite'den daha sonra çıktı mesela
yahu kardeşim sen zaten 9 diye model çıkarmışsın sonra neden gidiyorsun 8a 8x gibi modeller çıkarıyorsun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jeopol 3 hf.
P30 pronun plastik versiyonu olsun. Xiaomi/pocophone gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S1NAGER 3 hf.
İyi bir fiyattan gelirse 6s plus dan geçmeyi düşünebilirim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 3 hf.
Görselde telefonun sağ tarafında güç tuşu altında düz bir alan görülüyor parmak izi yanda olabilir, yanda olursa daha iyi hem konumu şahane hem de telefon daha az maliyetli olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 3 hf.
Arkadaş sizde Xiaomi gibi telefon çöplüğüne çevirdiniz ortalığı.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 3 hf. kımyasal
Çeşitlilik iyidir. Seni niye rahatsız ediyor ki? Üstelik kimseye zorla da aldırmıyorlar. Daha fazla alternatif olmasının kime ne zararı var?
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. 2si1 inceleme | Samsung Watch Active 3 hf. Bazı Wear OS akıllı saatler Google Maps’de sorun yaşıyor 3 hf. AMD Navi'de beklendiği gibi yeni mimariye geçmeyebilir 3 hf. Windows 10 Insider sürümüne telefon bildirimlerini görme özelliği geldi 3 hf. PS4'e Özel Days Gone Olmuş Mu? Yoksa Hayal Kırıklığı Mı? - Video İnceleme 3 hf. AT&T’nin sahte 5G’si Android Q ile yayılacak 3 hf. Peaky Blinders 2020'de VR oyun dünyasına taşınıyor 3 hf. Android Q’daki güvenli depolama özelliği 2020’ye ertelendi 3 hf. Xiaomi’den Snapdragon 730 çipsetli yeni bir model geliyor 3 hf. Yeni SoundHound güncellemesi Instagram Hikayeleri ile paylaşım özelliğini getirdi 3 hf. Huawei P Smart Z mekanizmalı kamera modülüne sahip olacak 3 hf. Gmail web arayüzünü temizleyen Simplify, gelen kutunuzu ferahlatacak 3 hf. Samsung Galaxy Fit-e ilk kez Samsung’un sitesinde görüldü 3 hf. Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy M20 var 3 hf. Intel telefonlar için modem üreten bölümünü satmak istiyor 3 hf. Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey 3 hf. Google 600 milyon indirmesi olan geliştiriciyi Play Store’dan attı 3 hf. Mercedes-Benz GLB bu yıl üretime girecek 3 hf. Honor markası ülkemizde hedef büyüttü 3 hf. PlayStation 5'in çıkış tarihi ile ilgili önemli açıklama 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Huawei P30 Pro'nun ucuz versiyonu Honor 20 Pro yeni görseli ile karşımızda Sonraki Google, Hızlandırılmış Mobil Sayfalar (AMP) projesine JavaScript desteği geldi 3 hf. Avengers: Endgame, Türkiye'de gişe rekorlarını alt üst etti! 3 hf. Chromium tabanlı Edge tarayıcısının macOS sürümü beklenenden erken gelebilir 3 hf. Bilgisayara uzaktan bağlanan televizyon 3 hf. Lenovo, Legion serisi yeni dizüstü oyuncu bilgisayarlarını tanıttı 3 hf. Nokia 3.2 ve 4.2 Hindistan sayfasında listelendi: Yakında satışa sunulabilir 3 hf. Slack, e-posta ve takvim entegrasyonu alacak 3 hf. Türkiye’nin ilk hava füzeleri envantere girmek için geri sayıma geçti 3 hf. Hem PC hem de Android kontrolcüsü "Steelseries Stratus Duo" 3 hf. PlayStation 4 satışları yeni konsol haberleriyle düşüyor 3 hf. Japonya, asteroit yüzeyinde 'krater' oluşturdu: İşte fotoğrafı 3 hf. ABD’de bir kömür santrali, rüzgâr enerjisi üretimine destek için yenileniyor 3 hf. Türk savunma sanayi şirketi, makineli tüfek taşıyan "Silahlı Drone" geliştirdi 3 hf. Epic Games: Steam aldığı komisyonu düşürürse biz de özel oyunlardan vazgeçeriz 3 hf. Yapay zeka Avrupa’da Twitter ile sel takibi yapıyor 3 hf. İlk 5G destekli iPad Pro 2021 yılında gelebilir 3 hf. 2020 Volkswagen Golf'ün önündeki en büyük engel OTA güncellemesi 3 hf. Thanos'un telefon hâli: Google Pixel 3a mor renk ve sarı güç tuşuyla sızdırıldı 3 hf. Facebook aktif kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor 3 hf. Apple, elektrik şoku tehlikesiyle eski priz adaptörlerine yönelik değişim programı başlattı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim