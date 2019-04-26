Huawei P30 Pro'nun ucuz versiyonu Honor 20 Pro yeni görseli ile karşımızda

Çin teknoloji devi Huawei'nin alt markası Honor çok yakında yeni bir premium telefon tanıtacak. Cihazın Honor 20 Pro olarak duyurulması bekleniyor. Bugün Weibo'da akıllı telefonun tasarım açısından neler suacağını gözler önüne seren bir basın görseli yayınlandı.

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Paylaşılan son görüntü Honor 20 Pro'nun arka tarafında dörtlü kamera sisteminin yer alacağını doğruluyor. Cihaz en son Huawei amiral gemileri gibi kavisli cam arka panel ve degrade kaplamalı olarak gelecek. Görsel, Honor 20 Pro'yu beyaz ve pembe renklerde sergiliyor.

Huawei P30 Pro'nun ucuz alternatifi olacak

Honor markası akıllı telefonun arka panelinin sol alt köşesinde konumlandırılmış. Dörtlü kamera sistemi ise sol üst köşede bulunuyor. Hemen yanında çift LED flaş var. Bir başka detay ise arkada parmak izi tarayıcısının yer almaması. Bu da P30 serisi gibi ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olacağı anlamına geliyor.

Honor 20 Pro, ilk başıkşa degrade renk ve dörtlü arka kamera düzeniyle P30 Pro'ya oldukça benziyor. Amiral gemisi telefon Honor markası altında çıkacağı için Huawei'nin premium P30 Pro modeline ucuz bir alternatif olarak sunulacak. Honor, 21 Mayıs'ta Londra'da düzenleyeceği bir etkinlikte Honor 20 serisini tanıtacak.

https://www.weibo.com/5827625080/HrjPsCA3q