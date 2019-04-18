Huawei P30 Pro'un ucuz versiyonu Honor 20 Pro göründü

Honor, 21 Mayıs'ta Londra'da düzenleyeceği bir etkinlikte Honor 20 serisini tanıtacak. Geçen ay üç arka kameralı Honor 20'nin bir fotoğrafı internete düşmüştü. Şimdi ise daha gelişmiş versiyonu olan Honor 20 Pro'nun görseli sızdırıldı.

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Honor 20 Pro'nun dört arka kamera ile geleceği söyleniyor. Telefon dört arka kameraya sahip Huawei P30 Pro'nun ucuz versiyonu olarak piyasaya sunulacak. Bugün yayınlanan görsel cihazın P30 Pro gibi ToF sensörü de dahil olmak üzere dört kamera sensörüne sahip olduğunu ortaya koyuyor.

40 megapiksel kamera

Söylentilere bakılırsa Honor 20 Pro'da 40 megapiksel Sony IMX600 kamera sensörüne yer verilebilir. Bildiğiniz gibi bu sensör aynı zamanda Huawei P30 Pro'da görev yapıyor. Kamera modülü ayrıca süper geniş açılı lens ve bir başka geniş açılı lens içerebilir.

Telefonun 6.5 inç OLED ekran ve 4.000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelmesi bekleniyor. Gücünü ise Kirin 980 yonga seti ve 8 GB RAM'den alacak. Telefonun diğer özellikleri ise şu an için bilinmiyor.