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Huawei P30 Pro'un ucuz versiyonu Honor 20 Pro göründü

Huawei P30 Pro'nun uygun fiyatlı versiyonu olarak piyasaya sürülmesi beklenen Honor 20 Pro ortaya çıktı. Yayınlanan yeni bir görsel akıllı telefonun arka tasarımını gözler önüne serdi.
1 ay
19,2b
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10
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Honor, 21 Mayıs'ta Londra'da düzenleyeceği bir etkinlikte Honor 20 serisini tanıtacak. Geçen ay üç arka kameralı Honor 20'nin bir fotoğrafı internete düşmüştü. Şimdi ise daha gelişmiş versiyonu olan Honor 20 Pro'nun görseli sızdırıldı.
Ayrıca Bkz. "Üç arka kameralı Vivo Y17'nin kutu görseli ve özellikleri ortaya çıktı"
Honor 20 Pro'nun dört arka kamera ile geleceği söyleniyor. Telefon dört arka kameraya sahip Huawei P30 Pro'nun ucuz versiyonu olarak piyasaya sunulacak. Bugün yayınlanan görsel cihazın P30 Pro gibi ToF sensörü de dahil olmak üzere dört kamera sensörüne sahip olduğunu ortaya koyuyor.
Huawei P30 Pro'un ucuz versiyonu Honor 20 Pro göründü
Tam Boyutta Gör

Huawei P30 Pro

40 megapiksel kamera

Söylentilere bakılırsa Honor 20 Pro'da 40 megapiksel Sony IMX600 kamera sensörüne yer verilebilir. Bildiğiniz gibi bu sensör aynı zamanda Huawei P30 Pro'da görev yapıyor. Kamera modülü ayrıca süper geniş açılı lens ve bir başka geniş açılı lens içerebilir.
Telefonun 6.5 inç OLED ekran ve 4.000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelmesi bekleniyor. Gücünü ise Kirin 980 yonga seti ve 8 GB RAM'den alacak. Telefonun diğer özellikleri ise şu an için bilinmiyor.

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Bloodin 1 ay en beğenilen Bysnbad
O halde kare şeklindeki kamera bir yanıltmaca mı? Bu kullanıcıyı kandırmaya girmiyor mu.... Neyse ya gerçi DSLR ile fotoğraf çekip "telefonla çektik" diyen adamlardan ne bekliyosam
O halde kare şeklindeki kamera bir yanıltmaca mı? Bu kullanıcıyı kandırmaya girmiyor mu.... Neyse ya gerçi DSLR ile fotoğraf çekip "telefonla çektik" diyen ada...
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Esteban C 1 ay
Ne kadar ucuz mesela ? diyeceğinize ülkemizde vergiler neden yüksek deseniz daha doğru olacak ?
Herkes firmalara sallıyor. Yok çok pahalıymış bu fiyattan satmazmış.
Ya arkadaş git başka ülkelerdeki satış fiyatlarına bak ülkemizdeki vergilere de bak ondan sonra konuş.
Firmaları fiyat politikası ile eleştirmeyi bırakın artık.
Anormal olan tek şey ülkemizde uygulanan vergiler
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astegon 1 ay
kaça:9 olacak cihazlar 22:9 mu olacak. Kumanda gibi mi olacak? Bu ne ya iyice büyüdü ekranlar ve uzadı. Sopa niyetine kullanırız artık yakında.
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hooper113 1 ay
Ohaa 6,5 inç tablet gibi kullanırlar artık, bu millet böyle büyük telefonları nasıl kullanıyor aklım almıyor :)
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pop-up 1 ay
renk çok iyiymiş yalnız
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Jeopol 1 ay
2750 veririm
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Bloodin 1 ay
Ayrıca kare şeklinde bir kamera var yani P30 Pro'daki periskop kamera Honor 20 Pro'da da olacak, 1000 euro idi P30 Pro, Türkiye'de özel bir fiyatlandırma ile bu vergiye rağmen 7000'e çıktı, bakalım aynı özel fiyatlandırmayı Honor 20 Pro'da da görebilecek miyiz? Daha doğrusu acaba gelecek mi?
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Bysnbad 1 ay Bloodin
Aldigim bilgiler honor 20 proda 48 mp tarzinda kamera olacak ama p30 prodaki gibi periskop kamera olmayacak yönünde normal olarak gelecek kamerasi cekim kalitesi p30 gibi olucak
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smart1978 1 ay
Ucuz olan sey Turkiye'ye 6 GB RAM lisini de satarlar :) ... Huawei ne zaman ucuz dedigi de Turkiye icin inanmayin KAZIK olacaktir. Emsalleri coktur . Cinliler kendilerini Made in Germany Made in Japan urunler mi satiyor dersiniz :) ...
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Fenomenon 1 ay
ne kadar ucuz mesela?
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