Huawei P30 Pro ve P30 Lite bugün tanıtılacak

Huawei, yeni amiral gemisi telefonunu bugün gerçekleştireceği etkinlik ile tanıtacak. Lansman bugün saat 16.00’da başlayacak. Huawei P30 Pro’nun yanında Huawei P30 Lite ve Huawei P30 modelleri de sergilenecek.

Huawei P30 Pro özellikleri

Huawei P30 Pro, serinin önceki modellerinde olduğu gibi kamera özellikleri ile öne çıkacak. Dört arka kameranın bulunduğu Huawei P30 Pro, 10X optik zoom yeteneğine sahip olacak. Bu sayede kullanıcılar çok uzaktaki nesnelere kayıpsız bir şekilde zoom yaparak fotoğraf çekebilecek.

Telefonun ana sensörü ise 48 MP çözünürlüğünde olacak. Üçüncü sensör geniş açılı, dördüncü sensör ise fotoğraf ve video çekiminde üç boyutlu derinlik tespiti yapacak. Bu sensörlere ek olarak lazer odaklama sensörünün de bulunduğunu görüyoruz.

Huawei P30 Pro’da 6.3 inç büyüklüğünde, 2340x1080 piksel çözünürlüğünde, kavisli ve damla çentikli AMOLED ekran bulunuyor.

Gücünü, Mate 20 Pro’da da kullanılan Kirin 980 yonga setinden alıyor. 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama, 40W hızlı şarj desteği ve ekrandan parmak izi okuma teknolojisi de öne çıkan diğer özellikler arasında.

Huawei P30 Lite ise geçtiğimiz günlerde Çin’de tanıtılan Huawei Nova 4e ile aynı özelliklere sahip olması bekleniyor. Bu iki telefona ek olarak Huawei P30 modeli de tanıtılacak. Fakat Huawei Mate 20 serisinde de olduğu gibi Huawei P30'un Türkiye'ye gelmeyeceği düşünülüyor. Lansman saat 16.00'da başlayacak. Aşağıdaki YouTube pencersinden lansmanı izleyebilirsiniz.