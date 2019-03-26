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Huawei P30 Pro ve P30 Lite bugün tanıtılacak

Huawei P30 Pro ne zaman tanıtılacak? Huawei P30 Pro, bugün saat 16.00'da başlayacak etkinlik ile tanıtılacak. Huawei P30 Pro'nun tahmini özellikleri haberimizde:
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Huawei, yeni amiral gemisi telefonunu bugün gerçekleştireceği etkinlik ile tanıtacak. Lansman bugün saat 16.00’da başlayacak. Huawei P30 Pro’nun yanında Huawei P30 Lite ve Huawei P30 modelleri de sergilenecek.

Huawei P30 Pro özellikleri

Huawei P30 Pro, serinin önceki modellerinde olduğu gibi kamera özellikleri ile öne çıkacak. Dört arka kameranın bulunduğu Huawei P30 Pro, 10X optik zoom yeteneğine sahip olacak. Bu sayede kullanıcılar çok uzaktaki nesnelere kayıpsız bir şekilde zoom yaparak fotoğraf çekebilecek.

Telefonun ana sensörü ise 48 MP çözünürlüğünde olacak. Üçüncü sensör geniş açılı, dördüncü sensör ise fotoğraf ve video çekiminde üç boyutlu derinlik tespiti yapacak. Bu sensörlere ek olarak lazer odaklama sensörünün de bulunduğunu görüyoruz.

Huawei P30 Pro’da 6.3 inç büyüklüğünde, 2340x1080 piksel çözünürlüğünde, kavisli ve damla çentikli AMOLED ekran bulunuyor.

Gücünü, Mate 20 Pro’da da kullanılan Kirin 980 yonga setinden alıyor. 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama, 40W hızlı şarj desteği ve ekrandan parmak izi okuma teknolojisi de öne çıkan diğer özellikler arasında.

Huawei P30 Lite ise geçtiğimiz günlerde Çin’de tanıtılan Huawei Nova 4e ile aynı özelliklere sahip olması bekleniyor. Bu iki telefona ek olarak Huawei P30 modeli de tanıtılacak. Fakat Huawei Mate 20 serisinde de olduğu gibi Huawei P30'un Türkiye'ye gelmeyeceği düşünülüyor. Lansman saat 16.00'da başlayacak. Aşağıdaki YouTube pencersinden lansmanı izleyebilirsiniz.



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Bysnbad 1 ay
Simultane çeviri niye yok birde artik huawei islemci tarafinda samsung gibi yapmaya basladi s10 9820 ile geldi note 10 da ayni islemci olacak yani mate 30 pro 985 ile gelcek 2020 de tanitilacak p40 serisinede mate 30 dakini koyup yola oyle devam edecek yani
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astegon 1 ay
Güzel cihazlar.
Ama gelir şimdi Snapdragon tayfası, kırbaçlamaya başlar Kirin şöyle, yok böyle, yok bilmemne...
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worldpartner 1 ay astegon
Apple Axx tayfası ve Exynos tayfa da gelebilir haksız da değiller ,Apple a12'den 2, Exynos ve Snapdragondan da 1 nesil daha geride nihayetinde
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Xloud 1 ay
Simültane çeviri yok mu?
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