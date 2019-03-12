Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei P30 serisinin RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı

Huawei, yeni P30 serisini 26 Mart tarihinde tanıtacağını açıklamıştı. Bu tanıtımdan önce kılıf sızıntıları ile cihazların tasarımlarını gördük. Bugün ise RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı.
2 ay
5,1b
1
13
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei P30 serisinin RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör
Huawei P30, içinde bulunduğumuz yılın en çok merak edilen akıllı telefonlarından biri olmayı şimdiden başardı. Kılıf sızıntıları sayesinde P30 ve P30 serisindeki tüm akıllı telefonların tasarımlarını net olarak öğrensek de donanımları konusunda kesin bilgilere sahip değiliz. Bugün ise P30 serisinin RAM ve depolama seçenekleri öğrenildi.
Ayrıca Bkz. "Android Q işletim sistemi, Google Pixel 2 ile görüldü"

Alınan sertifikalar ortaya çıkardı

Endonezya ve Tayvan’da, yeni Huawei P30 serisi için alınan sertifikalarda cihazın depolama ve RAM seçenekleri görülüyor. Sertifikalar üzerinde net olarak cihaz ismi bulunmasa da model numaralarından tahmin yürütülebildi. Örneğin ELE-L29 model numarasına sahip akıllı telefonun Huawei P30 olduğunu söyleyebiliriz. Huawei P30 bu sertifikaya göre 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere iki varyant ile sunulacak. VOG-L29 model numaralı Huawei P30 Pro ise 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama olmak üzere iki seçeneğe sahip.

Huawei P30 serisinin RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

Bu cihazların dışında MAR-LX2 model numaralı bir akıllı telefon daha var. Bunun ise Huawei P30 Lite olduğunu düşünülüyor. Daha öncesinde sizlere Huawei Nova 4e modelinin 14 Mart tarihinde tanıtılacağını aktarmıştık. Bu model Huawei P30 Lite ile birebir aynı donanıma sahip olacağı için P30 Lite’yi iki gün sonra göreceğimizi söylemek yanlış olmaz. P30 ve P30 Pro'yu ise 26 Mart tarihinde Paris’te düzenlenecek etkinlikte göreceğiz.


https://www.gsmarena.com/first_huawei_p30_specs_leak_pro_arriving_with_256_gb_storage-news-35965.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 2 ay
yıl olmuş 2019 128gb sd-card bile markette 100 TL fiyatı varken,
bunu telefon yapan firma toptan uzuca alıp,
entegre edebilecek durumda oldukları halde

şu an 256gb altının kapasitesi olan telefonların
hiç bir esprisi kalmadı gibi !
şu an 8gb olan en düşük telefona bile 128gb sd-card takılabiliniyor.
tabi gönül ister ki 1TB lık olsun !
sonuç olarak kimse kimseye bedavaya bir şey vermiyor !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 2 ay
P30 pro'nun yanında bayrak gibi ne yapmışlar öyle.
Bir bana mı çirkin geldi orası.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 ay
Kirin 980 ile geliyor.... Bos bir cihaz :/
gsmarena.com/...
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 2 ay smart1978
Hadi kirin işlemci sevmezsin, boş bir cihaz demek ne kadar doğru tartışılır.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 2 ay smart1978
Note cihazları gibi boş yani.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5132 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, depolama ve
7 etiket daha hafıza huawei p30 pro Huawei P30 huawei p30 lite Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay İstanbul’da metrolara bedava internet, girişimcilere 500 milyon TL destek 2 ay Redmi, 18 Mart etkinliğinde akıllı telefon dışında farklı bir ürün tanıtabilir 2 ay Google, GDC 2019’da “oyunun geleceğini” görmeye davet ediyor 2 ay Microsoft, Windows 7 ve Office desteğinin sonlanacağını kullanıcılara bildirimlerle duyuracak 2 ay Ulaştırma Bakanlığı, Boeing 737 MAX uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı 2 ay Google’ın sesle yazma özelliği çevrimdışı çalışabilecek 2 ay Volkswagen'in yeni fabrika yatırımı için Türkiye'yi seçmeyeceği iddia ediliyor 2 ay Mozilla, Firefox Send’i genişletilmiş özellikleriyle duyurdu 2 ay Huawei P30 Pro’nun Geekbench ve AnTuTu testi görüldü, bazı özellikleri belli oldu 2 ay Intel yeni iç bağlantı standardı CXL’i duyurdu 2 ay Windows 10 sorun çıkaran güncellemeleri kendisi tespit edip kaldıracak 2 ay Netflix, 'Bandersnatch' benzeri yeni interaktif içerikler üzerinde çalışıyor 2 ay Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar'ın bir sonraki modeli SUV olacak 2 ay HTC, Android Pie güncelleme takvimini açıkladı 2 ay Mars'ta gün batımı nasıl görünüyor? İşte InSight'ın yakaladığı görüntü 2 ay Google'ın mesajlaşma platformu Allo bugün itibarıyla kapanıyor 2 ay Toyota, oto hırsızlarını biber gazıyla engelleyecek 2 ay ABD, Almanya'yı Huawei teknlojilerini kullanmaması konusunda tehdit etti 2 ay Huawei Nova 4e modelinin basın görselleri ortaya çıktı 2 ay AnTuTu’nun yeni sürümü akıllı telefon üreticilerinin hile yapmasını engelleyecek 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Huawei P30 serisinin RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı Sonraki İTÜ’den elektrik arızalarına karşı yapay zekâlı önlem 2 ay Anker’in Airpods rakibi kulaklığı Türkiye’de satışa sunuldu 2 ay Kısa Devre | Güle güle Intel 2 ay İşte Toyota'nın Ay'a göndereceği dev keşif arabası 2 ay Türk Hava Yolları, 157 kişinin öldüğü kazanın ardından Boeing 737 MAX uçuşlarını durdurdu 2 ay Rekabet Kurumu'ndan Google'a soruşturma! 2 ay Yeni Fortnite güncellemesi ile çapraz platform mücadelesi sertleşiyor 2 ay Kuralları ihlal eden yöneticilere Google’ın tolerans göstermesi davalık oldu 2 ay Kırık cep telefonu ekranlarını onaran yerli girişim 2 ay OnePlus 7 ile birlikte AirPods'a rakip de gelebilir 2 ay Artmış kas gücü ve kas kütlesi diyabet riskini azaltıyor 2 ay Bugatti'den zengin çocuklarına 30 bin euroluk oyuncak: Bugatti Baby II 2 ay Intel işlemci sıkıntısı önümüzdeki dönem daha da ciddileşecek 2 ay Huawei CEO’su: Bir iki yıl içerisinde 1000 Euro fiyatlı katlanabilir telefon gelecek 2 ay Egzersiz kolon kanserleri ile birlikte tümör gelişimini azaltabilir 2 ay Android Q işletim sistemi, Google Pixel 2 ile görüldü 2 ay Nehire uçan Tesla'nın sahibi, aracın kendiliğinden hızlandığını iddia ediyor 2 ay WhatsApp, modifiye edilmiş sürümleri kullananları yasaklayacağını açıkladı 2 ay Hakan: Muhafız'ın ikinci sezon yayın tarihi açıklandı 2 ay Samsung Galaxy S10+ ve S9+ karşı karşıya Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim