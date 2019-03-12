Huawei P30 serisinin RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı

Alınan sertifikalar ortaya çıkardı
Endonezya ve Tayvan’da, yeni Huawei P30 serisi için alınan sertifikalarda cihazın depolama ve RAM seçenekleri görülüyor. Sertifikalar üzerinde net olarak cihaz ismi bulunmasa da model numaralarından tahmin yürütülebildi. Örneğin ELE-L29 model numarasına sahip akıllı telefonun Huawei P30 olduğunu söyleyebiliriz. Huawei P30 bu sertifikaya göre 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere iki varyant ile sunulacak. VOG-L29 model numaralı Huawei P30 Pro ise 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama olmak üzere iki seçeneğe sahip.
Bu cihazların dışında MAR-LX2 model numaralı bir akıllı telefon daha var. Bunun ise Huawei P30 Lite olduğunu düşünülüyor. Daha öncesinde sizlere Huawei Nova 4e modelinin 14 Mart tarihinde tanıtılacağını aktarmıştık. Bu model Huawei P30 Lite ile birebir aynı donanıma sahip olacağı için P30 Lite’yi iki gün sonra göreceğimizi söylemek yanlış olmaz. P30 ve P30 Pro'yu ise 26 Mart tarihinde Paris’te düzenlenecek etkinlikte göreceğiz.
https://www.gsmarena.com/first_huawei_p30_specs_leak_pro_arriving_with_256_gb_storage-news-35965.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bunu telefon yapan firma toptan uzuca alıp,
entegre edebilecek durumda oldukları halde
şu an 256gb altının kapasitesi olan telefonların
hiç bir esprisi kalmadı gibi !
şu an 8gb olan en düşük telefona bile 128gb sd-card takılabiliniyor.
tabi gönül ister ki 1TB lık olsun !
sonuç olarak kimse kimseye bedavaya bir şey vermiyor !
Bir bana mı çirkin geldi orası.
gsmarena.com/...