Huawei P30 serisinin RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı

Huawei P30, içinde bulunduğumuz yılın en çok merak edilen akıllı telefonlarından biri olmayı şimdiden başardı. Kılıf sızıntıları sayesinde P30 ve P30 serisindeki tüm akıllı telefonların tasarımlarını net olarak öğrensek de donanımları konusunda kesin bilgilere sahip değiliz. Bugün ise P30 serisinin RAM ve depolama seçenekleri öğrenildi.

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Alınan sertifikalar ortaya çıkardı

Endonezya ve Tayvan’da, yeni Huawei P30 serisi için alınan sertifikalarda cihazın depolama ve RAM seçenekleri görülüyor. Sertifikalar üzerinde net olarak cihaz ismi bulunmasa da model numaralarından tahmin yürütülebildi. Örneğin ELE-L29 model numarasına sahip akıllı telefonun Huawei P30 olduğunu söyleyebiliriz. Huawei P30 bu sertifikaya göre 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere iki varyant ile sunulacak. VOG-L29 model numaralı Huawei P30 Pro ise 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama olmak üzere iki seçeneğe sahip.

Bu cihazların dışında MAR-LX2 model numaralı bir akıllı telefon daha var. Bunun ise Huawei P30 Lite olduğunu düşünülüyor. Daha öncesinde sizlere Huawei Nova 4e modelinin 14 Mart tarihinde tanıtılacağını aktarmıştık. Bu model Huawei P30 Lite ile birebir aynı donanıma sahip olacağı için P30 Lite’yi iki gün sonra göreceğimizi söylemek yanlış olmaz. P30 ve P30 Pro'yu ise 26 Mart tarihinde Paris’te düzenlenecek etkinlikte göreceğiz.

https://www.gsmarena.com/first_huawei_p30_specs_leak_pro_arriving_with_256_gb_storage-news-35965.php