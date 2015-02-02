Huawei P8 ilklere imza atabilir

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Huawei'nin 15 Nisan itibariyle Londra'daki bir etkinlikle tanıtacağı yeni üst seviye akıllı telefonu P8 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Huawei P8 önemli bir başarıya imza atabilir.
Yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Huawei P8 modelinde yer alacak 64-bitlik Kirin 930 yongaseti 16nm fabrikasyon süreci ile üretilecek. Bu da sektör açısından bir ilk olduğunu gösteriyor. Samsung'un Exynos 7440 yongasetinin 14nm fabrikasyon süreci ile üretileceği iddiaları düşünüldüğünde piyasadaki en gelişmiş üretim sürecine sahip iki yongaseti Exynos 7440 ve Kirin 930 olacak. Snapdragon ailesi halen 20nm sürecinde üretiliyor ve Apple A9 yongaseti de bir ihtimal yılın ikinci yarısında 16nm veya 14nm sürecine geçiş yapacak.
Huawei P8 modelinin diğer bir dikkat çekici tarafı 6mm kalınlık değeri olacak. Coolpad, Vivo ve Oppo'nun 5mm sınırına dayandığı ve hatta altın indiği bir dönemde Huawei P8 de sınıfında en ince akıllı telefonlardan birisi olacak.
Modelde bunun dışında 5.2 inçlik Full HD ekran, 3GB RAM, OIS destekli 13MP çözünürlüğünde ana kamera, 2600+mAh gücünde batarya şeklinde özellikler olacağı iddia ediliyor. Modelin fiyat olarak da 480$ civarında seyredeceği vurgulanmış. Huawei'nin lansman sonrasında global olarak modeli satışa sunacağı tahmin ediliyor.
http://www.phonearena.com/news/Social-media-post-reveals-more-specs-and-pricing-for-the-Huawei-P8_id65449 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çin'in en büyük teknoloji devlerinden Huawei, geçtiğimiz günlerde 2015 yılının akıllı telefonları arasında yerini alması beklenen Huawei P8 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni gelen haberlere göre söz konusu akıllı telefon iki versiyonu ile gelecek.
Tech sitesinden Antonio Monaco tarafından atılan Twet'te Huawei Ascend P8'in biri "Lite" olmak üzere iki versiyonunun olacağını iddia ediyor. 5.2 inçlik 424ppi piksel yoğunluğuna, 1920×1080p ekran çözünürlüğüne sahip cihazda, 64-bit HiSilicon Kirin 930 yonga seti, 3GB RAM, (OIS)destekli 13MP arka kamera ve 2600mAh değerinde batarya yer alıyor. Ayrıca çift taraflı Gorilla Glass 3 korumalı cama sahip olması beklenen cihazda parmak izi tarayıcı, 32GB depolama belleği ve Android Lollipop işletim sistemi olacak.
Nisan'da tanıtılacağı söylenen Huawei Ascend P8'in "Lite" modelinde 1280×720 çözünürlüklü ekran (işlemci bilinmiyor) 2GB RAM, OIS destekli 13MP kamera yer alacak. Öte yandan "Lite" versiyonda parmak izi tarayıcının olmayacağı gelen bilgiler arasında. Bu bilgi kesin olmamakla birlikte Nisan ayında yapılacak tanıtımla tüm detaylar ortaya çıkacaktır.
Kaynak: teknolojioku.com/...
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