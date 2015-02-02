Huawei P8 ilklere imza atabilir





Huawei'nin 15 Nisan itibariyle Londra'daki bir etkinlikle tanıtacağı yeni üst seviye akıllı telefonu P8 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Huawei P8 önemli bir başarıya imza atabilir.





Yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Huawei P8 modelinde yer alacak 64-bitlik Kirin 930 yongaseti 16nm fabrikasyon süreci ile üretilecek. Bu da sektör açısından bir ilk olduğunu gösteriyor. Samsung'un Exynos 7440 yongasetinin 14nm fabrikasyon süreci ile üretileceği iddiaları düşünüldüğünde piyasadaki en gelişmiş üretim sürecine sahip iki yongaseti Exynos 7440 ve Kirin 930 olacak. Snapdragon ailesi halen 20nm sürecinde üretiliyor ve Apple A9 yongaseti de bir ihtimal yılın ikinci yarısında 16nm veya 14nm sürecine geçiş yapacak.





Huawei P8 modelinin diğer bir dikkat çekici tarafı 6mm kalınlık değeri olacak. Coolpad, Vivo ve Oppo'nun 5mm sınırına dayandığı ve hatta altın indiği bir dönemde Huawei P8 de sınıfında en ince akıllı telefonlardan birisi olacak.





Modelde bunun dışında 5.2 inçlik Full HD ekran, 3GB RAM, OIS destekli 13MP çözünürlüğünde ana kamera, 2600+mAh gücünde batarya şeklinde özellikler olacağı iddia ediliyor. Modelin fiyat olarak da 480$ civarında seyredeceği vurgulanmış. Huawei'nin lansman sonrasında global olarak modeli satışa sunacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Social-media-post-reveals-more-specs-and-pricing-for-the-Huawei-P8_id65449