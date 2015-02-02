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Huawei P8 ilklere imza atabilir

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei P8 ilklere imza atabilir

Huawei'nin 15 Nisan itibariyle Londra'daki bir etkinlikle tanıtacağı yeni üst seviye akıllı telefonu P8 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Huawei P8 önemli bir başarıya imza atabilir. 

Yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Huawei P8 modelinde yer alacak 64-bitlik Kirin 930 yongaseti 16nm fabrikasyon süreci ile üretilecek. Bu da sektör açısından bir ilk olduğunu gösteriyor. Samsung'un Exynos 7440 yongasetinin 14nm fabrikasyon süreci ile üretileceği iddiaları düşünüldüğünde piyasadaki en gelişmiş üretim sürecine sahip iki yongaseti Exynos 7440 ve Kirin 930 olacak. Snapdragon ailesi halen 20nm sürecinde üretiliyor ve Apple A9 yongaseti de bir ihtimal yılın ikinci yarısında 16nm veya 14nm sürecine geçiş yapacak. 

Huawei P8 modelinin diğer bir dikkat çekici tarafı 6mm kalınlık değeri olacak. Coolpad, Vivo ve Oppo'nun 5mm sınırına dayandığı ve hatta altın indiği bir dönemde Huawei P8 de sınıfında en ince akıllı telefonlardan birisi olacak. 

Modelde bunun dışında 5.2 inçlik Full HD ekran, 3GB RAM, OIS destekli 13MP çözünürlüğünde ana kamera, 2600+mAh gücünde batarya şeklinde özellikler olacağı iddia ediliyor. Modelin fiyat olarak da 480$ civarında seyredeceği vurgulanmış. Huawei'nin lansman sonrasında global olarak modeli satışa sunacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Social-media-post-reveals-more-specs-and-pricing-for-the-Huawei-P8_id65449 Yorum Yaz
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ayhanjan 4 yıl
3 ay var
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memleket44 4 yıl
Huawei Ascend P8'in biri "Lite" olmak üzere iki farklı versiyonla geleceği söyleniyor.

Çin'in en büyük teknoloji devlerinden Huawei, geçtiğimiz günlerde 2015 yılının akıllı telefonları arasında yerini alması beklenen Huawei P8 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni gelen haberlere göre söz konusu akıllı telefon iki versiyonu ile gelecek.

Tech sitesinden Antonio Monaco tarafından atılan Twet'te Huawei Ascend P8'in biri "Lite" olmak üzere iki versiyonunun olacağını iddia ediyor. 5.2 inçlik 424ppi piksel yoğunluğuna, 1920×1080p ekran çözünürlüğüne sahip cihazda, 64-bit HiSilicon Kirin 930 yonga seti, 3GB RAM, (OIS)destekli 13MP arka kamera ve 2600mAh değerinde batarya yer alıyor. Ayrıca çift taraflı Gorilla Glass 3 korumalı cama sahip olması beklenen cihazda parmak izi tarayıcı, 32GB depolama belleği ve Android Lollipop işletim sistemi olacak.

Nisan'da tanıtılacağı söylenen Huawei Ascend P8'in "Lite" modelinde 1280×720 çözünürlüklü ekran (işlemci bilinmiyor) 2GB RAM, OIS destekli 13MP kamera yer alacak. Öte yandan "Lite" versiyonda parmak izi tarayıcının olmayacağı gelen bilgiler arasında. Bu bilgi kesin olmamakla birlikte Nisan ayında yapılacak tanıtımla tüm detaylar ortaya çıkacaktır.

Kaynak: teknolojioku.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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Guest-41BAB9FC2 4 yıl
Hayir olsun.
m.gsmarena.com/...
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GenkaNuan 4 yıl
yeni donanım falan iyi hoş da güncelleme vermediği surece 5 para etmez
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Barlas 4 yıl
Kirin, Exynos'un 1-2 nesil önceki hali gibi. Huawei de Samsung gibi önce Qualcomm ya da MTK + Kirinli cihaz sunmalı gelişimini tamamlayana kadar.
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qazrfv 4 yıl
P serileri tasarım odaklı oluyor. Dediğiniz pil değerlerini honor serisinde göreceğiz büyük ihtimalle.
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murat425 4 yıl
Max 6 saat ekran suresi verir bu da yeter.Ama 7mm yap 3500mah pil koy 10 saaylt ekran suresi versin.Cokmu sey istiyoz.
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sercandk 4 yıl
Tamam herşey müthiş süper de şu pil niye yerlerde sürünüyor 7mm yap cihazı koy 3500 mA pili helal olsun Huawei diyelim.
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zeMRez 4 yıl
Yeni fiyat politikasiyla Turkiyede avucunu yalar
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Emekkk 4 yıl
Ciksin da 7 satıp 8 alam
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murat425 4 yıl
Yani kağıt üstünde güzel işlemci duruyor ama nedense mate7 de kirin925 olmasına rağmen pekde iç açıcı bir işlemci değil güç tüketimi çok fazla ayrıca dead triger 2 de fps düşüşleri yaşandığını söyledi ender bey.Bekletim yüksek P8 den ama umarım beni boşa çıkarmaz çünkü P7 1300 lira olmasına rağmen kirin 910t kullanıyordu ve rezalet bir işlemciydi hem ısınma hem saat hızını belli bir sıcaklıkta düşürüyordu bu da telefonu kullanılamaz hale getiriyordu.P serileri kamera olarak cidden çok başarılı oluyor tamam G7 de bile IMX214 var ama G7 kamera konusunda P7 nin yanına yaklaşamıyor.G7 odaklama konusunda başarısız bir cihaz bence.Resmi çekiyorsunuz sonra bulanıklaşıyor hani kullanılan lens note4 g3 z3 gibi amiral gemilerde kullanıyor ve onlarda gayet güzel değerler veriyor ama nedense bizim G7 onlar kadar başarılı değil ve bunun tek sebebi kesinlikle odaklama sorunu.Ve ben bunu huaweinin pazarlama stratejisi olarak yaptığını düşünüyorum.P6 bile kamera konusunda hem G7 hemde Mate7 den güzel.Bekleyip görelim zaten P serisi cihazlar türkiyede diğer ülkelerle aynı tarihte satışa çıkıyor.
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BirkanBilen 4 yıl
Qualcomm'u zor günler bekliyor fakat buda Qualcomm'un daha iyi işler yapmasını sağlayabilir zira intel'de ciddi ciddi mobil sektöre adım atıyor.Fakat en merak ettiğim şey gear vr tarzı ürünler farklı mobil üreticiler tarafındanda üretilecek mi? Firmalar kendi aralarında anlaşmadığı sürece rekabet her zaman tüketiciye yarar.
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