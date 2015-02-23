Huawei P8 kılıf sızıntıları tasarım hakkında yeni ipuçları veriyor

Bir kaç gün önce Huawei P8 modelinin prototip görüntülerini ve teknik özelliklerinin sızdırıldığını bu bağlantıda sizlere aktarmıştık. Daha öncesinde de Erdi Özüağ'ın dünyada ilk defa P8 sızıntılarını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık.

Sızıntılarda güç ve ses butonlarının ekranın sağ tarafında olacağı görülürken arka kısımın ortasında büyük bir boşluk dikkat çekiyor. Arka kısmın sol üstünde kamera boşluğu yer alırken ortadaki büyük boşlukta parmak izi okuyucu sensör ve ya derinlik ölçen çift kamera sistemi bulunabileceği iddia ediliyor. Şimdilik cihaz ile ilgili iddialarda 64 Bitlik Huawei'nin kendi yonga seti Kirin 930, 3 GB sistem belleği ve FHD çözünürlük öne çıkıyor.

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Daha önceki sızıntılar prototip cihaz ile ilgili olurken bu kez son zamanlarda alıştığımız kılıf sızıntısı P8 için geldi.