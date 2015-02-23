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Huawei P8 kılıf sızıntıları tasarım hakkında yeni ipuçları veriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Huawei P8 kılıf sızıntıları tasarım hakkında yeni ipuçları veriyor
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Bir kaç gün önce Huawei P8 modelinin prototip görüntülerini ve teknik özelliklerinin sızdırıldığını bu bağlantıda sizlere aktarmıştık. Daha öncesinde de Erdi Özüağ'ın dünyada ilk defa P8 sızıntılarını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık.
Daha önceki sızıntılar prototip cihaz ile ilgili olurken bu kez son zamanlarda alıştığımız kılıf sızıntısı P8 için geldi.

Sızıntılarda güç ve ses butonlarının ekranın sağ tarafında olacağı görülürken arka kısımın ortasında büyük bir boşluk dikkat çekiyor. Arka kısmın sol üstünde kamera boşluğu yer alırken ortadaki büyük boşlukta parmak izi okuyucu sensör ve ya derinlik ölçen çift kamera sistemi bulunabileceği iddia ediliyor. Şimdilik cihaz ile ilgili iddialarda 64 Bitlik Huawei'nin kendi yonga seti Kirin 930, 3 GB sistem belleği ve FHD çözünürlük öne çıkıyor.
Huawei P8 kılıf sızıntıları tasarım hakkında yeni ipuçları veriyor

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Guest-41BAB9FC2 4 yıl
Forever Huawei
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aycibin 4 yıl
marka popüleritesi sağlamak için zorla yapılmış bir haber.apple,samsung,sony,lg,htc'ye özenerek huawei'in tezgahlamış olması bile olası
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doctor_bey 4 yıl
Z serisi tasarımlı yeni cihaz çıkartacaklar anlaşılan
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DH Misafiri 4 yıl
hoparlör çıkışına arkada yer verilmemiş
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dawbmus 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

hoparlör çıkışına arkada yer verilmemiş

Aynen
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TEKİN 1881 4 yıl
Huawei güncelleme için uğraşmadığından çöptür.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
güncellemeden bir haber bir firma daha. kendi ülkesinde üst sıralara çıkınca boş durmuyorlar. ortada milyarlarca telefon var doğru düzgün güncel telefonlar fazla yok.
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Captain_Ivy 4 yıl
Normal kamera ve 3 boyutlu çekim yapabilen kamera mı var ki?
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