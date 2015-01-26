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Huawei P8 modelinin ayrıntıları netleşiyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei P8 modelinin ayrıntıları netleşiyor

Huawei'nin bu yıl ki MWC 2015 etkinliğinde tanıtmasını beklediğimiz yeni üst seviye akıllı telefon modeli P8 ile ilgili görseller ve bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak editörümüz Erdi Özüağ tarafından yeni iddialar gündeme getirildi. 

Firmaya yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Huawei P8 modelinde 5.2 inçlik Full HD bir ekran yer alacak. Muhtemelen Cortex-A57 ve Cortex-A53 çekirdeklerini birarada çalıştıracak olan Kirin 930 yongasetinin güç verdiği cihazda 3GB RAM ve OIS destekli 13MP çözünürlüğünde arka kamera bulunuyor. 

Model Android 5.0 üzerinde çalışırken, batarya ise 2600mAh gücünde olacak. Cihaz Huawei'nin yeni yongasetini taşıması açısından ilgi çekecek gibi görünüyor. Ancak şu anda yongaseti ile ilgili net bilgiler mevcut değil. 

Sızdırılan prototip görsellerde ise modelin ekran çerçevelerinin oldukça ince olduğu görülüyor. Bu bakımdan Huawei P8 modelinin daha kompakt bir yapıda olacağı sanılıyor. Daha önce Huawei'nin sızan yol haritasında benzer bilgiler yer aldığı için Huawei P8 modelinin bu donanımla geleceği kuvvetle muhtemel. Ancak tasarım konusunda final sürümünde bazı değişiklikler yaşanabilir.  

https://twitter.com/fx57/status/558689299286474753 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
bi taraflarına soksunlar o 2600 mah bataryayı.
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devran82 4 yıl
bu çözünürlük bu işlemci ve donanıma rağmen 2600mah pil tamamen saçmalık ...
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alibotan 4 yıl
Cihazin ekrani yamuk yahu. Sag üst ve sol alt koseye dikkat edin bildigin ekran yamuk. Fake olma ihtimali yüksek bence.
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musa_unsal2005 4 yıl
honor 6 plus daha iyi
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Aryxt 4 yıl
Kıskanıyorum çini. Bizim ülkemizden de kitleleri heyecanlandıracak teknoloji haberleri çıksa keşke.
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ulaulas 4 yıl
helal olsun fx57 yi görünce gururlandım

ürüne gelirsek
yeni yongasetinin güç tüketimi nasıl olucak bilmiyoruz fakat 2600mAh batarya büyük ihtimalle 1.5-2 günü tamamlayamayacak
5.2" küçük bir boyut değil daha yüksek kapasiteli bir pil kullanılabilirdi, şu dünyanın en ince telefonu muhabbetinden vazgeçip 1-2mm daha kalın yapsalar, telefon da en azından 2 günü tamamlayacak duruma gelse daha etkili bir ürün olur bence

huaweinin mediatek qualcomm gibi firmalardan hazır yongaseti almak yerine kendi yongasetini üretmesi gayet hoşuma gidiyor hem rekabet hem de telefonları daha kompakt (daha ince) üretebiliyor, p6 zamanındaki driver sorunları da aşılmış forumlardan okuduğuma göre, inşallah sadece üretmekle kalmaz diğer üst seviye yongasetlerine kafa tutacak duruma gelirler
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Gece772 4 yıl
Sızıntı haberleri devam gelsin....
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meego 4 yıl
Şükür sonunda bizimde editörlerimiz dünyaca tanın editörlerden önce bilgiye ulaşabiliyorlar.
Helal Erdi başkan , yürü be kim tutar seni :D
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Master_Evil 4 yıl
valla gururlandım, helal olsun
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General. 4 yıl
Erdi hoca Süpersin. GsmArena ve Phonearena bile haber yapmış.Kaynak fx57 olarak verilmiş
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1BilimAdamı 4 yıl
Artık sızıntılar donanım haber editörlrnden
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