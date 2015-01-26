Huawei P8 modelinin ayrıntıları netleşiyor





Huawei'nin bu yıl ki MWC 2015 etkinliğinde tanıtmasını beklediğimiz yeni üst seviye akıllı telefon modeli P8 ile ilgili görseller ve bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak editörümüz Erdi Özüağ tarafından yeni iddialar gündeme getirildi.





Firmaya yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Huawei P8 modelinde 5.2 inçlik Full HD bir ekran yer alacak. Muhtemelen Cortex-A57 ve Cortex-A53 çekirdeklerini birarada çalıştıracak olan Kirin 930 yongasetinin güç verdiği cihazda 3GB RAM ve OIS destekli 13MP çözünürlüğünde arka kamera bulunuyor.





Model Android 5.0 üzerinde çalışırken, batarya ise 2600mAh gücünde olacak. Cihaz Huawei'nin yeni yongasetini taşıması açısından ilgi çekecek gibi görünüyor. Ancak şu anda yongaseti ile ilgili net bilgiler mevcut değil.





Sızdırılan prototip görsellerde ise modelin ekran çerçevelerinin oldukça ince olduğu görülüyor. Bu bakımdan Huawei P8 modelinin daha kompakt bir yapıda olacağı sanılıyor. Daha önce Huawei'nin sızan yol haritasında benzer bilgiler yer aldığı için Huawei P8 modelinin bu donanımla geleceği kuvvetle muhtemel. Ancak tasarım konusunda final sürümünde bazı değişiklikler yaşanabilir.

https://twitter.com/fx57/status/558689299286474753