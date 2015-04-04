Huawei P8'in görselleri sızdırılmaya devam ediyor

Huawei'nin yeni amiral gemisi telefonunu tanıtacağı tarih olan 15 Nisan'a sayılı günler kala sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha önce de Huawei P8 Lite ve P8 ile ilgili bir çok sızıntı şirketin başını ağrıtmıştı. Bu kez de Çin'de popüler sosyal medya platformu Weibo ile yeni görseller paylaşıldı.

Görseller düşük çözünürlükte ancak telefonun tasarımı hakkında önemli ipuçları veriyor. Özellikle çerçeve kısmı net bir şekilde görülen telefon son dönemlerde bir çok telefonda görmeye başladığımız bir yapıda. Aslına bakarsak görseller daha önce sizlerle paylaştığımız diğer sızıntıları doğrular nitelikte. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa fiziksel olarak telefonun bu yapıda geleceğini öngörebiliriz. P8 ile ilgili diğer sızıntılara ve haberlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Cihazın teknik özellik bakımından öne çıkan diğer söylentilerine göz atacak olursak 5.2 inç ekranda FHD ( 1920x1080 ) çözünürlük, Kirin 930 çipset, 3 GB RAM ve 2600 mAh batarya göze çarpıyor. Kamera konusunda da daha önce optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 13 MP çözünürlükte bir çözüm kullanılacağı gündeme gelmişti.