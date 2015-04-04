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Huawei P8'in görselleri sızdırılmaya devam ediyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,1b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Huawei P8'in görselleri sızdırılmaya devam ediyor
Huawei'nin yeni amiral gemisi telefonunu tanıtacağı tarih olan 15 Nisan'a sayılı günler kala sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha önce de Huawei P8 Lite ve P8 ile ilgili bir çok sızıntı şirketin başını ağrıtmıştı. Bu kez de Çin'de popüler sosyal medya platformu Weibo ile yeni görseller paylaşıldı.
Görseller düşük çözünürlükte ancak telefonun tasarımı hakkında önemli ipuçları veriyor. Özellikle çerçeve kısmı net bir şekilde görülen telefon son dönemlerde bir çok telefonda görmeye başladığımız bir yapıda. Aslına bakarsak görseller daha önce sizlerle paylaştığımız diğer sızıntıları doğrular nitelikte. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa fiziksel olarak telefonun bu yapıda geleceğini öngörebiliriz.  P8 ile ilgili diğer sızıntılara ve haberlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 
Cihazın teknik özellik bakımından öne çıkan diğer söylentilerine göz atacak olursak 5.2 inç ekranda FHD ( 1920x1080 ) çözünürlük, Kirin 930 çipset, 3 GB RAM ve 2600 mAh batarya göze çarpıyor. Kamera konusunda da daha önce optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 13 MP çözünürlükte bir çözüm kullanılacağı gündeme gelmişti.

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DH Misafiri 4 yıl
Huawei sattığı tel lere sahip çıkıp güncelleme desteği vermediği sürece vasatı aşamayacak sıradankıktan çıkamayacaktır.
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mrYAGIZ 4 yıl
P6 4.7 / P7 5 / P8 5.2 inç yapma huawei yapma bunu 5 iyidiydi g ve mate serisi zaten o ihtiyacını karsılıyordu şu p serisini bozma da terfi edelim.
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K5onix 4 yıl
batarya az dıosunuz ama 16 nm ve a53+a53e tabanlı 4+4 çerkırdek kullanıcakarmıs 2600 çok rahat 1.5 gun cıkarır.
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felixamor 4 yıl
Tasarım güzel, donanım olaraksa her ne kadar Kirin çipsetler oldukça güçlü olsada GPU yönü en zayıf halkası hala. Umarım bu modelde iyi bir GPU kullanırlar.
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hunt_etehen 4 yıl
batarya gayet iyi.
hayal,rüya peşinde koşmayın 5000mah 10.0000mah ta koyulur çok zor olmasa gerekte
zamanla olacak hem ucuz olacak hem 3-4-5gb ram olacak hem 32-63gb olup kapağı çıkacak
çok hayalcisiniz...
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swat882 4 yıl
Batarya iyi değil malesef. S4 te kullanılan batarya kapasitesi ile aynı. S4 kullanıyorum, sonuçta o da fhd ekran kullanıyor. Bataryası 1 günü çıkarıyor. Demekki 2 senedir bataryalarda bir gelişme yok.

Neyse ki ekstra bataryalarım var s4 te şarj derdim olmuyor. Bunun batarya çıkmıyor gibi duruyor o zaman bir işe yaramaz malesef telefon. Onun yerine 1100 tl ye meizu mx4 alırım hiç olmazsa 1.5 gün gider şarjı normal kullanımda.
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sonicar 4 yıl
700 $ lık telefon yapıyolar, 2600 mah pil koyuyolar sonra 700 $ lık telefonun 2600 mah lık pili günü çıkarsın diye pil tasarruf modu koyuyolar, pil tasarruf modunu açınca telefon 3310 a dönüyo. 700 $ veriyosun 3-4 saat 700 $ lık kullanıyosun sonra 20 $ lık 3310 kullanıyosun... ya da elinde şarj aletiyle priz arayan zombilere dönüyosun. telefon teknolojileri aldı başını gidiyor ama pil teknolojisi 2010 yılından beri patinaj atıyor. bunu bilerek yapıyorlar. insanları priz manyağı zombilere çeviriyorlar. telefonlar akıllandıkça akıllanıyor fakat insanlar aynı hızda zombileşiyolar.
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The Balance 4 yıl
Merak ettiğim acaba parmak izi okuyucusu olacak mı? Mate 7'de çok güzel şekilde ayarlamışlar. Umarım buna da koyarlar. Parmak izi sensörsüz telefon bence çıkmamalı artık
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DH Misafiri 4 yıl
Kendi telefonunu tatlandırmak için ucundan ucundan gösteriyor diyelim:) huawei krin 9xx serisi işlemci ve malzeme kalitesi ile gerçekten iyi iş yapmaya başladı.
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Classico 4 yıl

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benhuraxu 4 yıl
2600 olmasınnnnn
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talib kweli 4 yıl
Batarya biraz daha iyi olsaydı keşke.
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4 etiket daha özellikler sızıntı huawei p8 tanıtım
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