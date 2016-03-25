Huawei P9 Lite sızdırıldı

Huawei’nin 6 Nisan itibariyle tanıtmasını beklediğimiz yeni P9 serisi, internete sızmaya devam ediyor. Seride yer alacağı tahmin edilen Huawei P9 Lite adındaki modelin yeni görüntüleri de, sızıntıların kurbanı oldu.

Geçen yıl aksine, bu yıl ki Huawei P9 Lite modeli çok fazla donanımdan kısmıyor. Modelin, orijinal P9 gibi 5.2 inçlik Full HD ekran barındıracağı belirtiliyor. Ayrıca 3GB RAM ve parmak izi okuyucu da bulunuyor. Yonga seti tarafında ise muhtemelen hızı azaltılmış Kirin 950 veya bir önceki nesil Kirin 930 kullanılacak.

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Diğer taraftan metal alaşım yerine polikarbonat bir gövdeye yer verilen cihazda, çift sensör yerleşimi de yer almayacak. Bunlar, orijinal modelden kırpılmış diğer özellikler olarak dikkat çekiyor. Bu bakımdan, P9 Lite, biraz daha orta seviyenin üzerine doğru yolculuk ediyor.

Huawei P9 serisinde 4 model olması bekleniyor. Huawei P9 orijinal model olacakken, Huawei P9 Lite biraz daha aşağı seviyede yer alacak. Huawei P9 Max ise 2K ekranlı bir versiyon olacak. Bunun haricinde 2K ekran ve daha hızlı Kirin 950 yonga seti ile Huawei P9 Premium şeklinde bir versiyon daha sunulacağı ifade ediliyor.