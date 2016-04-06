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Huawei P9 kamerası ile çektiğimiz ilk fotoğraflar

Huawei’nin çift Leica kameralı akıllı telefonu ile ilk fotoğrafları çektik. Kamera performansı ile çok iddialı olan akıllı telefon ile çektiğimiz fotoğraflar galerimizde sizleri bekliyor.
3 yıl
15,7b
1
65
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Huawei P9 kamerası ile çektiğimiz ilk fotoğraflar
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Leica ile yapılan anlaşma neticesinde akıllı telefonlarında özel lensler kullanan Huawei, kamera performansıyla da iddialı akıllı telefonlar ortaya koymayı planlıyor. Bu odakta ilk modellerden biri olan P9, çift kamera ile geliyor.

12 megapiksel çözünürlüğündeki kamera, 1.25 mikron piksel büyüklüğüne sahip. Bu sayede sensörler çok daha fazla ışık toplayabiliyor. Bu sayede cihazın Galaxy S7’ye  kıyasla %90 daha yüksek ışık alabildiği belirtilmiş.

RGB + mono renk dizilimi ile telefonun düşük ışık altında türevlerine kıyasla %200 daha aydınlık kareler ortaya koyabildiği iddia ediliyor. Telefon çift tonlu LED flaş, lazer destekli otomatik odaklama teknolojisi gibi özelliklere de sahip.

DonanımHaber olarak cihazı Londra’daki lansmandan hemen sonra ilk deneyenlerden biri olduk ve ilk fotoğraflarımızı çektik. Gelin galerimizde hem ön hem de arka kamera ile çekilmiş fotoğraflara birlikte bakalım.


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akgun2347 3 yıl en beğenilen
Zamanında herkes 20mp kamera koyuyor apple neden 8 koyuyor diyordunuz.
Ne oldu tüm üreticiler nedense 20 den 12 ye indi demekki lens ve diyafram daha önemliymiş.
apple kamerası yeterli değil ama mp yarışıda saçma bir hal almıştı
Zamanında herkes 20mp kamera koyuyor apple neden 8 koyuyor diyordunuz.Ne oldu tüm üreticiler nedense 20 den 12 ye indi demekki lens ve diyafram daha önemliy...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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muhamnet 3 yıl
Gece performansı nerede gece... s7 ye göre %90 ı cümle ile değil fotoğraf ile ispat etmek gerektir.
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61gün 3 yıl
kutu açılışı videosu. bir apple hayranı olarak baya bir etkilendim gerçekten


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1 Avatar
eskibirkurt 2 yıl
en.m.wikipedia.org/... dan alıntı

Galaxy s7 de imx 260 var. P9 da çift imx 286 var. imx 260 1.4 μm, imx 286 1.25 μm.

yabancı testlerde p9 un kamerasının tüm leica tantanasına rağmen s7 nin daha iyi olduğu yazıyordu.
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malkooklam 2 yıl
keske resimlerin nereye toplandıgını da anlatsaydıç DCIM de yok,picturesde yok. camera dosyası zaten gorunmuyor...sinir edici honorda bu sorunu yasamaamıstım.
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StevenZA 3 yıl
Huawei Honor V8 VS Huawei P9
youtube.com/...
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Eskizos 3 yıl StevenZA
StevenZA

Huawei Honor V8 VS Huawei P9
youtube.com/...

2si de gelse keşke
Hangisini alırım bilemiyorum
p9 plus çok şık yahu tasarımı bütün eksiklerini kapatıyor
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moon74 3 yıl
chip.com.tr/...
Maalesef gece çekimlerinde s7 karşısında olmamış gibi...
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DH Misafiri 3 yıl
akgun2347
Zamanında herkes 20mp kamera koyuyor apple neden 8 koyuyor diyordunuz.Ne oldu tüm üreticiler nedense 20 den 12 ye indi demekki lens ve diyafram daha önemliymiş.apple kamerası yeterli değil ama mp yarışıda saçma bir hal almıştı

Çözünürlüğü düşürmek mercek ve diyafram daha önemli olduğu için değil, aksine algılayıcının ISO başarımını artırmak için. Algılayıcı üstünde oynanmış, demek ki mercek önemli demek, mercek üstünde oynanmış, demek ki algılayıcı önemli demekten farksız.
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TEKİN 1881 3 yıl
Yenilikçi Huawei ve Lg de olmazsa ne yapardık
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FreeRun 3 yıl
4k ya gerek yok, 1080p yi adam gibi çeksin ki çekeceğini düşünüyorum yeter.
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bilek 3 yıl
böyle bir telefonda 4k kayıt olmaması buyük bir kayıp alacak lişinin cayma tercihi olabilir
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cihansevencan 3 yıl
ift kameranın farkı hdr fotoda ortaya cıkmış.. kesinlikle hdr fotolar çok iyi...
phandroid.com/...
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Krone 3 yıl cihansevencan
cihansevencan

ift kameranın farkı hdr fotoda ortaya cıkmış.. kesinlikle hdr fotolar çok iyi...

phandroid.com/...

Fotoğrafları beğendim güzel çekiyor. Videoda da iyi ama OIS yok sanırım acayip titriyor, o çok büyük bir eksiklik olmuş.
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Atılgan oo 3 yıl
asagiya iphone 6s ile dusuk isik karsilastirmasi var. arada bayagi fark var. galaxy s7 ile nasil farki var onada vakmak lazim tabiki.

huawei p9
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


iphone 6s
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


bu da kaynak
gizmochina.com/...
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