Huawei P9 kamerası ile çektiğimiz ilk fotoğraflar

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Leica ile yapılan anlaşma neticesinde akıllı telefonlarında özel lensler kullanan Huawei, kamera performansıyla da iddialı akıllı telefonlar ortaya koymayı planlıyor. Bu odakta ilk modellerden biri olan P9, çift kamera ile geliyor.

12 megapiksel çözünürlüğündeki kamera, 1.25 mikron piksel büyüklüğüne sahip. Bu sayede sensörler çok daha fazla ışık toplayabiliyor. Bu sayede cihazın Galaxy S7’ye kıyasla %90 daha yüksek ışık alabildiği belirtilmiş.

RGB + mono renk dizilimi ile telefonun düşük ışık altında türevlerine kıyasla %200 daha aydınlık kareler ortaya koyabildiği iddia ediliyor. Telefon çift tonlu LED flaş, lazer destekli otomatik odaklama teknolojisi gibi özelliklere de sahip.

DonanımHaber olarak cihazı Londra’daki lansmandan hemen sonra ilk deneyenlerden biri olduk ve ilk fotoğraflarımızı çektik. Gelin galerimizde hem ön hem de arka kamera ile çekilmiş fotoğraflara birlikte bakalım.