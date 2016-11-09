LG V20 S geliyor

LG’nin yeni amiral gemi modeli V20 belirli ülkelerde satışa sunuldu ve Avrupa’ya hiç gelmeyebileceği gündeme geldi. Firmanın tescilini aldığı yeni bir isimlendirme, Avrupa kıtasına farklı bir versiyonun gelmesi ihtimalini güçlendiriyor.

Daha Küçük Model

Bahse konu model LG V20 S. Bir süre önce Avrupa Birliği için tescil edilen LG V20 S aslında Japonya’da bir süredir satışta olan farklı bir versiyona işaret ediyor. Japon operatör KDDI, LG V20 tanıtıldıktan hemen sonra LG isai Beat (LGV34) adıyla yeni bir versiyon duyurmuştu. LG isai Beat aslında LG V20 modelinin biraz farklı bir versiyonu.

Bu versiyonda Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, dörtlü DAC sistemi, 2.1 inçlik ikinci ekran, çift arka kamera gibi özellikler aynı kalıyor. Farklı olarak ekran boyutu 5.2 inçe iniyor, batarya kapasitesi 3000mAh oluyor ve depolama kapasitesi de 32GB şeklinde değişiyor. Artı olarak ise suya ve toza dayanıklılık geliyor.

LG daha önce de amiral gemi modelinin farklılaşan versiyonlarını piyasaya sürüyordu. Bu bakımdan LG V20 S çok sürpriz bir model değil. Önemli soru Avrupa’ya geldiğinde asıl modelden biraz daha düşük fiyatlı olacak mı? Diğer türlü ilgi görmeyebilir.

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Son dönemde üreticilerin Avrupa’ya büyük ekranlı model getirmediğini görüyoruz. Geçen yıl Samsung da Galaxy Note 5 modelini Avrupa’ya getirmemişti. Resmi olarak açıklanmasa da Avrupalı tüketicilerin Phablet tarzındaki cihazlardan uzak durduğu bilinen bir gerçek. Ülkemizde ise LG V20 modelinin orijinal haliyle satışa sunulacağı açıklanmıştı.