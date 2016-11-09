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LG V20 S geliyor

Daha önce ülkeye göre amiral gemisini farklı versiyonlar altında satışa sunan LG, bu yıl da aynı rotayı izliyor. LG V20 S adındaki yeni model Avrupa’ya gelebilir.
2 yıl
5,5b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG’nin yeni amiral gemi modeli V20 belirli ülkelerde satışa sunuldu ve Avrupa’ya hiç gelmeyebileceği gündeme geldi. Firmanın tescilini aldığı yeni bir isimlendirme, Avrupa kıtasına farklı bir versiyonun gelmesi ihtimalini güçlendiriyor.

Daha Küçük Model

Bahse konu model LG V20 S. Bir süre önce Avrupa Birliği için tescil edilen LG V20 S aslında Japonya’da bir süredir satışta olan farklı bir versiyona işaret ediyor. Japon operatör KDDI, LG V20 tanıtıldıktan hemen sonra LG isai Beat (LGV34) adıyla yeni bir versiyon duyurmuştu. LG isai Beat aslında LG V20 modelinin biraz farklı bir versiyonu.

Bu versiyonda Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, dörtlü DAC sistemi, 2.1 inçlik ikinci ekran, çift arka kamera gibi özellikler aynı kalıyor. Farklı olarak ekran boyutu 5.2 inçe iniyor, batarya kapasitesi 3000mAh oluyor ve depolama kapasitesi de 32GB şeklinde değişiyor. Artı olarak ise suya ve toza dayanıklılık geliyor.

LG daha önce de amiral gemi modelinin farklılaşan versiyonlarını piyasaya sürüyordu. Bu bakımdan LG V20 S çok sürpriz bir model değil. Önemli soru Avrupa’ya geldiğinde asıl modelden biraz daha düşük fiyatlı olacak mı? Diğer türlü ilgi görmeyebilir.

Ayrıca Bkz. "LG G5 için Android 7.0 güncellemesi Güney Kore’de başladı"

Son dönemde üreticilerin Avrupa’ya büyük ekranlı model getirmediğini görüyoruz. Geçen yıl Samsung da Galaxy Note 5 modelini Avrupa’ya getirmemişti. Resmi olarak açıklanmasa da Avrupalı tüketicilerin Phablet tarzındaki cihazlardan uzak durduğu bilinen bir gerçek. Ülkemizde ise LG V20 modelinin orijinal haliyle satışa sunulacağı açıklanmıştı. 

 

http://www.phonearena.com/news/LG-V20-S-likely-coming-soon-expected-to-be-a-smaller-V20-retaining-key-features-adding-water-protection_id87568 Yorum Yaz
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mskblt 2 yıl en beğenilen
5.2 inç felan değil aslında,4.8 bildiğin sanal tuşlar 0.3-0.4 inç çalıyor hep.
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D_I_C 2 yıl
ne asus zenfone deluxe ne de lg , note7 fiyaskosunu zekice kullanamadılar. adam gibi süremediler cihazlarını piyasaya...üretimle iş bitmiyormuş!!!
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gry79 1 yıl
LG V20 kullanıcı deneyimi: %23 şarj ile saat 11 de bıraktığım telefon saat 02:00 de sorunsuzdu. Sabah 08:00'de telefon açılmadı. Şarjı bitmiştir dedim. Şarja taktım, 20dk sonra açmaya çalıştım hiçbişey yok. İşe geldim, 1 saat daha şarja taktım. Hard reset tuş kombinasyonu denedim olmadı. pili çıkarttım tekrar taktım olmadı. Saat öğlen 13.25 servise verdim. Servis anakart değişecek gibi görünüyor dedi. Satınalmak isteyenlere duyurulur :( İşin yoksa telefın peşinde koş ! = LG
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dhyeyolgosterenadam 2 yıl
V10'u tekrar sürseler güncel donanımla.
Şimdiye kadar gördüğüm en güzel tasarımlardan biriydi V10
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Français Deesse 2 yıl
Tasarım facia
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Lg g3 beatıda 2gb yapsaydı bari
,O değilde bildiğin g5 özellikleri, mini için fazla olmuş.
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mavizaman 2 yıl
duvar kağıdını beyaz seçseydi de daha net ortaya çıksaydı ekran kasa oranı olmamış sanal tuş faciasına üstteki 2.ekranda eklenince bizimle değilsin lg.
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wickedfb 2 yıl
LG resmi sitesinde V20 modelinin TR' ye geleceği açıklandı. Bu model ikinci bir seçenek olarak gelebilir belki ama bildiğimiz v20 her halükarda geliyor LG den yapılan resmi açıklamaya göre.
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Elefue 2 yıl
Millet ekranı büyültür. Bunlar tersine küçültüyor. LG G5te bile 5.5-6" bir Plus büyük ekran versiyonu olsa eminim ki daha fazla tutulurdu.
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FlyingUnderpants 2 yıl
Home butonları kalkmalı. Çerçeveler iyice azaltılmalı ve 5,5'' ekranlar 5'' kasasına sığmalı. Önümüzdeki bir iki yılın telefon trendi bu.
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kucukyenici 2 yıl
3.000 mAh batarya kadar başına...
Enerji tüketimin çok fazla olduğu halde kıytırık firmalar bile senden daha güçlü pil barındırıyor. 1,5 yıl önce aldığım OnePlus 2'de bile 3.300 mAh batarya var. Sonuna harf ekleyip sözde yeni model çıkartmayın. Kullanıcıya biraz saygı lütfen.
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kadirirdem 2 yıl
fiyatı güzel gelirse şansı var...
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