Huawei P9'un lansman tarihi belli oldu

Huawei kısa bir süre önce "Dünyayı görme şeklinizi değiştirin" sloganı içeren bir afiş yayınladı. Son zamanlarda P9 modeli bolca sızıntıya kurban giden şirket akıllı telefonu 6 Nisanda resmiyete kavuşturmayı planlıyor.

Etkinliğin P9'a ait olduğunu anlamak için en büyük ipucu sloganın üst kısmındaki #oo hashtag'i. Bu etiketin çift kamera modülüne işaret ettiğini tahmin etmek pek de zor değil. Geçmiş sızıntılarda görülen çift kamera modülünün ne derece başarılı olacağı da ayrı bir merak konusu.

P9'un birden fazla varyasyonla birlikte gelmesi bekleniyor. Çeşitliliğin sebebi ise aynı isim altında hem uygun hem de performanslı modeller sunabilmek. Söylentilere göre 5.2 inç FullHD çözünürlükte panel, Kirin 950 çipset, 3 GB bellek, 3900 mAh batarya ve 32 GB depolama alanı modelin orta seviyedeki seçeneklerinden birisi olacak. Ayrıca P9Max adıyla 6.2 inçlik farklı bir modelin de seriye dahil edilebileceği konuşuluyor.

Kısa bir süre önce sızdırılan Huawei P9'un çift kameralı yapısı

http://www.gsmarena.com/save_the_date_huawei_p9_coming_on_april_6-news-17113.php